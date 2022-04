Una nueva polémica ha envuelto al “streamer” gallego El Xokas a raíz de un vídeo publicado en Twitter por una usuaria asturiana. Se trata de un extracto sacado de uno de los último directos del creador de contenido en el que responde a una pregunta del chat con una historia pasada.

“Fuera de coñas, yo cuando salía con mis colegas de joven bebía zumos y me hacía amigo de las camareras”, comentó un usuario en el chat de Twitch. El Xokas respondía lo siguiente: “Eso es trucazo, yo tengo colegas que no beben y se divertían mucho llevándose a pibas que estaban colocadas”. “Él no estaba colocado, así que le era muy fácil ligar. Para una tía que generalmente te ve como un cuatro pues te ve como un siete. Encima estás sereno y mides perfectamente tus palabras en vez de estar babeando y cayéndote contra la pared”, remató el “streamer” gallego.

“Cómo vas a decir esto y no darte cuenta a los tres segundos de empezar a hablar que no está bien”, publicó la asturiana en su perfil de Twitter junto a dos emoticonos de vómito. El tweet ya cuenta con más 21.000 me gustas y supera los 3.000 retweets. Los comentarios a la publicación son de todo tipo, muchos de ellos justificando las palabras del “streamer”. “Ya sabemos que pasaba, este clip no ha descubierto nada. A nosotras nos ha ocurrido incluso siendo menores. Pero no nos parece bien. No es tan complicado”, remató la usuaria asturiana en respuesta a los miles de comentarios generados.