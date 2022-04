'El Día 1780' es el primer gran libro de Claudia Arrasate Balza, una joven escritora madrileña. Claudia Arrasate (Madrid, 1988), publica (Círculo Rojo) un libro con el que, según explica, pretende redimir desde al chico que acabó suicidándose tras una jornada más de acoso escolar, a la mujer abandonada, al hombre que no encuentra sentido a su visa, y hasta al cerdo que llora camino del matadero, Ya está a la venta en formato digital en Amazon, La Casa del Libro, El Corte Inglés y la propia página web de la editorial. También va a estar en formato físico en todos esos establecimientos en cuanto la distribuidora, reparta los ejemplares.

¿Cuánto tiempo lleva escribiendo? ¿Cuánto tiempo le ha llevado escribir esta obra?

Llevo escribiendo toda la vida; siempre ha sido mi pasión. Cuando era pequeña escribía diarios y cuentos para mi familia y desde entonces nunca he dejado de leer y de practicar constantemente para perfeccionar el que considero que es mi don. 'El día 1780' he tardado un año en escribirlo.

¿Qué es lo que más destacarías de su libro?

Considero que lo más reseñable es el arrojo con que acometo una crítica amarga y transversal a la sociedad, el sistema y la vida en sí misma.

¿A quién va dirigido?

Mi libro va dirigido a cualquier lector que desee ampliar o ver satisfecho su espíritu crítico, así como a quienes quieran sentirse acompañados en el malestar que a menudo causa vivir, sin sentirse juzgados o exhortados a repetir mantras o frases motivacionales para buscar la felicidad y dar sentido a su existencia. Creo que desde un adolescente hasta un octogenario pueden disfrutar tanto de las vivencias relatadas en el libro, como de las reflexiones que expongo.

¿Qué le ha inspirado para escribirlo?

Me han inspirado las experiencias más aciagas, propias y ajenas, de personas privilegiadas, la cantidad de lágrimas que una derrama incluso habiendo encontrado vacío el hueco del tambor de la pistola utilizada en la ruleta rusa que es nacer. Escribir sobre antinatalismo siendo este tema un inmenso tabú ha sido también un gran estímulo para mí, tratando de seguir humildemente la controvertida estela de genialidad de maestros como Fernando Vallejo o Thomas Ligotti.

¿Qué se va a encontrar el lector en tu obra?

El lector va a encontrar en 'El día 1780' toda una serie de vivencias narradas en primera persona, con algunas de las cuales podrá sentirse identificado probablemente, y que sirven como catalizador para exponer reflexiones muy polémicas sobre la sociedad y el sistema principalmente. Y creo que muchos de esos lectores hallarán alivio o al menos compañía en esas cavilaciones.

¿Qué tal tu experiencia con Círculo Rojo?

Maravillosa. Me he encontrado con un equipo de profesionales amables y cercanos que me han ayudado muchísimo y han hecho realidad mi sueño de publicar en un momento en que no salir en la televisión o no ser influencer son un hándicap para cualquier escritor novel. Círculo Rojo es un pulmón para el presente y el futuro de las letras españolas. Mi intención es volver a trabajar con ellos en todas las ocasiones posibles.