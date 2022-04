Menudos guardaespaldas

Junto a Octavi Pujades, que interpreta a Frank Farmer; Mireia Mambo, que da vida a Rachel Marron, y Sonia Egea Kamri, en el papel de Nicki Marron, dos jóvenes asturianos se cuelan en el reparto de “El guardaespaldas”, un musical que se puede ver desde hoy hasta el domingo en el teatro de la Laboral y que contará con siete funciones. El ovetense Álvaro Díaz Cid y la gijonesa Mariama Deme se alternarán en la interpretación de Fletcher, el hijo de la protagonista de este musical, que sigue el argumento de la película dirigida por Mick Jackson y que triunfó protagonizada por Kevin Costner y Whitney Houston. “Estamos algo nerviosos, pero con muchas ganas”, coinciden los dos niños asturianos, que afrontará una experiencia única.

Ayer, en el teatro de la Laboral, ambos disfrutaron de un ensayo junto con el resto del elenco de “El guardaespaldas”. Era la primera toma de contacto, pero ambos llegaban con la lección bien aprendida. ¿Responsabilidad? “Venimos a pasarlo bien, aunque nunca actuamos delante de tanta gente”, señalan.

Álvaro Díaz tiene 10 años, vive en Oviedo, en Ciudad Naranco, estudia en el colegio École de Llanera, es un apasionado de la música y el deporte, y asiste a clases de piano y violonchelo en la academia Aula Allegretto (Oviedo). “Me gusta más cantar que bailar”, reconoce el chaval, que resume cuál será su participación: “Me gusta el papel que tengo. Canto, bailo y me hago amigo del personaje principal”.

Olga Cid es la madre de Álvaro, el mayor de tres hermanos. “En casa estamos supercontentos con esta oportunidad, porque la música es algo que le apasiona desde bien pequeño”, explica.

Entre los acordes del piano y el violonchelo entretiene su tiempo Álvaro Díaz, que no quiere decidirse por ninguno de los dos. “Los dos me gustan, porque con cada uno se pueden hacer cosas diferentes. El piano tiene muchas escalas, entonces podemos tocar varias canciones; pero con el violonchelo las canciones son bastante chulas”, explica.

Confiesa que le gusta la música de Víctor Manuel y Michael Jackson, pero que su verdadera pasión, pese a su juventud, es escribir. “Estoy componiendo mi primera canción al piano, todavía no la acabé, le falta poco, porque la composición es difícil, pero me divierto mucho con la música”, señala.

La otra mitad del personaje de Fletcher la interpretará Mariama Deme, una gijonesa de 9 años, de ascendencia senegalesa, que sigue los pasos de sus padres, también bailarines, que iniciaron su trayectoria artística entre Ibiza y Mallorca y ahora se han asentado en Asturias. “Es muy divertido bailar, pero también me gusta cantar, estoy un pelín nerviosa, pero me siento muy contenta”, dice Mariama Deme.

Cheikh Deme y Gniele Diarra son sus padres, que se muestran especialmente entusiasmados con esta oportunidad. “Es lo que le gusta, lo siente mucho, nos ha visto en casa y ella lo disfruta, estamos muy contentos con que tenga esta oportunidad”, relata el padre de Mariama.

“Me gustan los bailes modernos y la música del grupo coreano ‘Blackpink’”, confiesa la pequeña Deme, expectante por participar en un musical que será uno de los puntos fuertes de la Semana Santa en Gijón. A las 20.30 horas de hoy, en el teatro de la Laboral, tendrá lugar la primera de las siete funciones que se desarrollarán hasta el domingo. Estos dos niños fueron seleccionados entre aspirantes en un riguroso casting realizado por la productora Letsgo.

En el musical “El guardaespaldas” el público podrá disfrutar de temas icónicos como “I will always love you”, además de otras canciones de la banda sonora original de la película –la más vendida de todos los tiempos y “Grammy” al álbum del año– y otros grandes éxitos de la diva del pop, como “Run to you”, “I have nothing”, “So emotional”, “One moment in time”, “Queen of the night” o “I wanna dance with somebody”.