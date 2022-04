Una psicóloga y logopeda ovetense da la clave para saber si hay un desarrollo tardío en el habla de los niños por culpa de las mascarillas

El 2020 fue un año de confinamiento, miedos, dudas y cambios irreparables. Sin embargo, también lo fue de vida, esperanza sueños e ilusión. En el Principado nacieron un total de 4.771 bebés, de los cuales 2.437 fueron niños y 2.334 niñas. La llegada al mundo de estos pequeños, sobre todo, entre marzo y mayo, no fue fácil por los restrictivos protocolos anticovid de los hospitales asturianos que no permitían estar a los dos padres juntos tras el parto o que aislaban a la madre en caso de que hubiera dado positivo antes del alumbramiento.

Por suerte, todo ello forma parte del pasado y ahora, en lo que parecen los últimos coletazos de la pandemia, esos casi 5.000 pequeños asturianos cumplen 2 años de vida en un mundo en el que probablemente lo más característico ha sido el crecer viendo a la mayoría de las personas con la cara tapada por una máscara. Algo extraño para niños de mayor edad o adultos, pero completamente normalizado para ellos, dado que no han conocido otra cosa en su corto periodo de vida.

Sin embargo, el no poder ver la boca de los adultos a la hora de hablar o expresarse ha generado un cierto grado de preocupación entre padres y especialistas de cara al desarrollo del lenguaje y comunicación de estos niños. “La mascarilla es una barrera en la comunicación”, explica Carmen Vigón, coordinadora de la unidad de Psicología y Logopedia del Centro Cavín de Oviedo. “Observamos que algunos niños pueden tener mayores dificultades en el desarrollo del lenguaje dado que el habla no es solo lo que oímos, sino lo que vemos”, explica.

Vigón trata de tranquilizar a los padres descartando que el uso del cubrebocas pueda ser una causa-efecto a la hora de que los pequeños muestren mayor dificultad para hablar. “Que genera un problema no lo veo tan claro, aunque de momento no contamos con muchos estudios que lo puedan confirmar. Hay que ver la evolución de los niños que han nacido en pandemia y cómo se desarrollan, pero no veo que haya una demanda más aumentada respecto a otros años antes del covid”.

¿Cómo se detecta un desarrollo tardío en el habla?

“Si un niño no produce 50 palabras entre los 18 y 24 meses o no realiza combinaciones de dos es un signo de riesgo para el lenguaje”, explica Vigón. De hecho, aquellos niños que presentan un trastorno en el habla han tenido, en prácticamente todos los casos, un inicio tardío en ese desarrollo del lenguaje a los 2 años. “El contacto entre ellos mismo ayuda a la estimulación. A veces de un mes para otro, de repente, empiezan a decir una gran variedad palabras”, cuenta.

La coordinadora de la unidad de Psicología y Logopedia del Centro Cavín matiza que el trabajo a la hora de estimular la comunicación hablada de los niños es también una labor que deben realizar los padres con ejercicios en los que puedan aprender jugando. “Lo que hacemos es valorar en qué punto se encuentra el niño. Recogemos mucha información del entorno. Trabajamos con los niños, pero también damos asesoramiento a los padres sobre cómo aprovechar el día a día, aprovechar el juego y qué papel tienen ellos (los progenitores) para ayudar a ese desarrollo”, añade. “En el trabajo con el niño se hace una estrategia en situaciones lúdicas. Sabemos que el lenguaje se desarrolla en relación con los demás por lo que el niño comparte el espacio con una persona y están los dos centrados en la misma actividad, que puede ser leer un cuento, jugar con una pelota…”, termina.

Pero ¿y qué ocurre de cara a la escolarización con los pequeños en los que se haya detectado dificultad en el habla? Antes del inicio del curso se hace una valoración por parte de Educación y se decide si es aconsejable tener algún tipo de apoyo de cara al comienzo del periodo de Infantil.

Fin al uso obligatorio de la mascarilla en España

Tal y como explicó la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el gobierno aprobará el fin de la obligatoriedad de la mascarilla en interiores en el Consejo de Ministros del 19 de abril. Darias ha explicado posteriormente que el real decreto con los cambios se publicará en el BOE al día siguiente y entrará en vigor ese mismo día, es decir, el 20 de abril.

No obstante, la Ponencia de Alertas, que reúne a los expertos del Gobierno y las comunidades, ha reclamado que el tapabocas siga usándose en determinados ámbitos como el transporte público, los hospitales, los centros de salud o las residencias de ancianos, y el Ejecutivo seguirá sus recomendaciones a la hora de modificar el decreto que regula el uso de la medida de protección frente al covid. Asimismo, los técnicos han recomendado "un uso responsable" cuando haya aglomeraciones de personas y personas vulnerables. En el ámbito escolar, decae la obligación salvo para el profesorado que sea vulnerable. Y de forma voluntaria, evidentemente, se podrá seguir usando, siempre que se perciba que existe un riesgo.