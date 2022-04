Buen tiempo, Semana Santa, turismo, muchos coches que buscan donde aparcar y la imagen que se repite en diferentes localidades costeras. En esta ocasión le tocó a dos visitantes de fuera de Galicia que pasaban estos días festivos en Muros sufrir las consecuencias del desconocimiento y de, quizá, la osadía o la necesidad de encontrar aparcamiento a cualquier precio.

Según explica la Policía Local de Muros, sobre las 14:45h del viernes 15 de abril recibieron el aviso de dos coches que habían quedado atrapados por el agua al haber subido la marea. De inmediato, los agentes acudieron al lugar y comenzaron las pesquisas para dar con los propietarios de los vehículos.

Finalmente, lograron dar con uno de ellos que, afortunadamente, se encontraba en compañía del dueño de otro turismo. Así, sobre las 15:15 acudieron hasta el lugar para gestionar la retirada de los automóviles.

Según explican desde el cuerpo, no se trata de algo habitual aunque no es la primera vez que sucede algo por el estilo. Suele ocurrir, apuntan, en épocas vacacionales, cuando aumenta la afluencia de visitantes que no conocen bien la zona, y cuando la pleamar coincide con las horas de la comida, cuando más escasea el aparcamiento.