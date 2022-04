¿Cuántos jóvenes se van fuera cada curso a estudiar una carrera? Estas son las últimas estadísticas

Cada año hacen la EBAU en Asturias casi 5.000 bachilleres. Pero, ¿de esos cuántos “pierde” la Universidad de Oviedo en matrícula de primer curso? Más de 800. En concreto, el año pasado fueron 840 de los 5.011 que hicieron la prueba de acceso a la Universidad, según cifras del Vicerrectorado de Estudiantes. La mayoría se van a la vecina Universidad de León (136). Tras ella, eligen las instituciones académicas de Salamanca (81), Valladolid (50), La Coruña (49) y Santiago de Compostela (46). Fuera del Principado los jóvenes asturianos estudian fundamentalmente Enfermería, una carrera que oferta la Universidad de Oviedo tanto en la capital como en Gijón, pero que recibe muchas más solicitudes que plazas tiene (170). Son 125 lo que empezaron esta carrera en otra región: 52 en León, 16 en La Coruña y 14 en Santiago.

Las estadísticas del Rectorado de Ignacio Villaverde también confirman el tirón de los dobles grados. Un total de 76 estudiantes se mudaron de Asturias para hacer dobles titulaciones que no tiene la Universidad de Oviedo. Por ejemplo, Periodismo y Comunicación Audiovisual, Derecho y Ciencias Políticas, o Estudios Internacionales y Derecho. Por otro lado, hay 53 jóvenes que se matricularon en León, la Europea del Atlántico, La Coruña o Vigo para hacer el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Esta carrera es justamente una de las que figuran en el plan estratégico de titulaciones de Villaverde –se llevará, para su aprobación, al Consejo de Gobierno de finales de mes– con el objetivo de implantarla en Oviedo. Estará adscrita a la Facultad de Formación del Profesorado y Educación y utilizará las instalaciones deportivas del campus Los Catalanes.

En el curso 2021/22 hasta 34 alumnos optaron por estudiar Psicología fuera de la Universidad de Oviedo, 21 de ellos a través de la UNED, a pesar de ofrecerlo la Universidad de Oviedo. También 29 están cursando Fisioterapia –que figura igualmente en Asturias– en León, Valladolid y Cantabria. Y 21 Criminología, otra titulación que el Rectorado de Villaverde plantea implantar como un doble grado con Derecho. El resto de estudios que hacen fuera los asturianos son: Farmacia (26), Medicina (19), Bellas Artes (16), Fundamentos de Arquitectura (16), Ingeniería Aeroespacial (16), Comunicación Audiovisual (15), Veterinaria (15), Periodismo (14), Arquitectura (10), Bioquímica (10), Traducción e Interpretación (9), Nutrición Humana y Dietética (8), y Gastronomía y Artes Culinarias (1).

Por cercanía, la mayoría de los universitarios que hacen las maletas se van a Castilla y León: 299 este curso. Son la Universidad de León, de Salamanca, de Valladolid, Pontificia de Salamanca y Burgos. Madrid es el segundo destino principal de los estudiantes asturianos (169), con la Carlos III a la cabeza. Por detrás va Galicia, con 117 alumnos, y la Universidad de La Coruña es la primera. Más lejos están Cantabria, con 49, Navarra, con 23, y País Vasco, con 17. Por último, llama la atención que 43 estudiantes que hicieron la EBAU el año pasado optaron por hacer una carrera a distancia a través de la UNED.

El precio de estudiar fuera

La nueva prueba de acceso a la Universidad ya está cerca –del 8 al 10 de junio se hará en convocatoria ordinaria y del 6 al 8 de julio en extraordinaria– y muchos jóvenes ya tienen claro lo que quieren. Las vacaciones de Semana Santa suele ser el momento elegido por los estudiantes que tienen pensado salir de casa el próximo curso para iniciar junto a sus familias la búsqueda de alojamiento. Según la experiencia de los que ya están fuera, lo más caro es, obviamente, Madrid y la mayoría aconseja alquilar una habitación en un piso compartido con otros estudiantes –mejor si son conocidos– antes que ir a una residencia o un colegio mayor. También porque esta fórmula es la más barata: pagan en torno a 200 euros al mes.

Mónica Casado tiene muy reciente su experiencia como universitaria en Madrid. “Los alquileres son caros, por eso, muchos piensan que lo mejor es ir a un colegio mayor”, expresa. En estos momentos, un piso compartido, dice, “puede suponer unos 500 euros, a lo que hay que sumar gastos de comida, luz, gas, wifi...”. Un suma y sigue que muchos prefieren evitarse con un “completo” en una residencia. “Las más baratas están en 900 euros. Luego hay de alta gama que se pasan a 1.500, pero aún así tienen mucha demanda y hay que reservar pronto”, incluso dejando una señal que no se devuelve en caso de renunciar a la plaza, comenta Casado. “Hay pisos, pocos, que se pueden encontrar en un rango entre 350-500 euros mensuales. Pero suelen ser cosas muy básicas en barrios que no son los típicos de los universitarios”, apostilla.

Roberto Fernández Pérez, estudiante del occidente asturiano, es de los que se ha quedado en la región. Pero los imposibles desplazamientos a la casa familiar de Navia le han obligado a buscarse un alojamiento en Mieres, donde estudia. “Empecé en una residencia, pero al mes ya me cambié a un piso”. Asumió que tocaba vivir con gente desconocida hasta que, pasado un año, pudo hacerlo con amigos. “De primera no quería entrar en la residencia, pero fue decisión de mis padres a los que esa fórmula les daba más seguridad. Pero la poca intimidad y la mala relación con mi compañero de habitación resultaron definitivos para buscar otro alojamiento”. “Lo que sueles buscar es una ubicación cercana a la universidad y que contase con el mobiliario imprescindible a un precio asequible”, cuenta. Buscó por internet alquileres de habitaciones con mes y asegura que “los precios medios, en Mieres, rondaban los 175 euros al mes”.

Carla Acevedo Pérez también es naviega. A ella los estudios la llevaron a La Coruña. “Siempre estuve en un piso, aunque sí que me planteé la opción de residencia. Sin embargo, me parecían todas muy caras, así que al final encontré a un chico de cerca de mi pueblo y me decidí a compartir piso con él”, relata. En su opinión, lo bueno que tienen los colegios mayores es que “siempre estás haciendo cosas, no tienes que preocuparte por nada, estás con gente... Pero eso también puede ser malo; ahora soy consciente de la libertad y la independencia que te da el hecho de aprender a vivir sola, y no la cambiaría por nada”. Ella paga al mes unos 225 euros. “Un buen precio para ser La Coruña”, apostilla.

Paula Díaz López, de Vegadeo, es de las asturianas que estudia en León. “Estuve un año en una residencia y no me gustó. Era pequeña y demasiado cara. Así que me mudé a un piso. Eso de poder organizarme las comidas, poner la habitación a mi gusto y tener más espacio va más conmigo”. Como muchos otros estudiantes, los portales de alquiler de pisos fueron su principal fuente de información y buscaba algo que “tuviera una habitación medianamente espaciosa y que estuviera en el centro”. Asegura que con esos condicionantes en León puedes alquilar habitación “por un precio medio de 200 euros al mes”.

Piso con conocidos

Silvia García, de Puerto de Vega, empezó a estudiar en Santiago y su primer alojamiento lo encontró en un piso residencial. “Pero el convivir con gente que desconocía tampoco me gustaba mucho. Al final, cada uno estaba en su habitación encerrado y era una experiencia rara”, cuenta. Así que en cuanto pudo, buscó un piso para compartir “con gente conocida”. “Miramos sobre todo cerca de nuestras facultades y que no fuera un piso muy viejo. El precio también tenía que ser asequible”. Son tres conviviendo y pagan entre todas 600 euros.

¿Y cómo están los precios para los que se vienen de fuera a Asturias? Sara López es de León y pasó dos años en casa de familiares, en Oviedo, antes de irse a un piso compartido por el que pagan 450 euros entre tres personas. Ane Martínez es donostiarra y pasó un año en una residencia, abonando al mes 850 euros. Luego optó por pasarse a un piso compartido y ahí pudo ahorrar más: le cuesta 600 euros y son dos personas. Carmen Patiño es coruñesa y estudia en Oviedo. Un año en una residencia de estudiantes le costó 675 euros al mes. Le siguieron dos años en un piso compartido con tres estudiantes por el que han venido pagando unos 900 euros.