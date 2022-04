El cuadro candasín que Paula Echevarría exhibió en sus redes sociales y que enamoró a sus seguidores

En ocasiones una simple fotografía esconde en su interior detalles sutiles. Este es el caso de una de las últimas publicaciones de Paula Echevarría. Hace unos días, la modelo y actriz asturiana mostraba en su perfil de Instagram un cuadro pintado por el artista Joaquín Viña, también natural de Candás. En la publicación, la candasina se muestra con un “outfit” azul marino, combinado con playeros y gorra blanca. Sin embargo, no es su “look” lo que ha desatado la inquietud en la plataforma. A su espalda se puede visualizar de forma clara un colorido cuadro en el que la superheroína Wonder Woman besa a Superman. “Ante la cantidad de comentarios hizo un ‘stories’ en el que me mencionaba. En tres horas me subieron 500 seguidores”, explica aún impresionado el pintor Joaquín Viña.

No es la primera vez que Paula Echeverría deja ver la obra de su amigo Viña en redes sociales. El cuadro aparece en su perfil de Instagram hasta en dos publicaciones más. Tampoco es la única obra que la “influencer” posee con la firma del candasín. “Ya en 2014 hice para ella un cuadro en el que salía Popeye. Le gustó mucho y hace un tiempo me encargó este último para acompañarlo”, explica Joaquín Viña, quien confiesa que la asturiana “tiene pasión por Wonder Woman”. El resultado del “beso en posición superior”, según explica el propio artista, no ha dejado indiferente a los usuarios en redes sociales, quienes no han parado de preguntar a la actriz por su procedencia. Relación desde la infancia La relación entre Paula Echevarría y Joaquín Viña viene de lejos. Tantos son los años que hace que se conocen que ya coincidieron en su etapa en el instituto de Candás. “Desde entonces mantenemos la amistad e incluso nuestras familias son amigas entre ellas”, cuenta el pintor carreñense, quien confiesa que “ni en nuestros mejores sueños hubiéramos pensado en todo lo que nos está pasando ahora”. Con el paso de los años, el caché de ambos ha ido incrementando. Si bien hace años las obras artísticas de Joaquín Viña se vendían por unos cuantos cientos de euros, la realidad ahora es muy diferente. “Hasta el momento andaban entre los 2.000 y 2.500 euros”, calcula. Un montante que llegará hasta los 5.000 euros debido a que Viña expondrá alguno de sus últimos trabajos a finales de mayo en el “Art3f” de Luxemburgo. “Desde bien pequeño siempre me gustó representar a los principales iconos del momento en escenarios donde sería improbable verlos”, cuenta un Viña que cataloga su arte por etapas: “Mis obras van desde quejas sociales a mezclas de personajes con diferentes tonos de color. Primero, hacia 2004, tuve una etapa muy ecléctica; lo dejé un tiempo y volví en 2013 de una forma mucho más profesional”.