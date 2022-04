El Poder Judicial pide que la ley Trans eleve la elección de género a los 18 años

La principal, considerar que solo las personas mayores de 18 años deberían poder ejercer su derecho a la autodeterminación del género, esto es, el cambio de la mención registral del sexo en el Registro Civil sin más requisitos que la expresión de su voluntad.

En el anteproyecto del Gobierno la edad para esa autodeterminación se sitúa en los 16 años, y se permite que los menores de 14 y 15 años puedan cambiar su mención registral con la asistencia de sus representantes legales. Para los chicos y chicas de 12 y 13 años el texto exige autorización judicial.

El órgano de gobierno de los jueces propone que entre los 12 y los 17 años sea necesaria la autorización judicial, así como la tramitación previa de un expediente de jurisdicción voluntaria y «la demostración de la madurez necesaria y de la voluntad estable de proceder a la rectificación registral del sexo». El Poder Judicial avala así la autodeterminación del género, el cambio de sexo y nombre en el Registro Civil en un plazo máximo de cuatro meses y sin más exigencias que la voluntad de la persona implicada, pero solo para mayores de edad. En el borrador del informe votado en el pleno del CGPJ se pedía restringir el procedimiento entre los 12 y los 15 años para garantizar el principio de especial protección de los menores.

Otro aspecto sustancial del informe es el que subraya que la legislación propuesta por el Ejecutivo tiene disposiciones que contradicen el derecho fundamental a la igualdad, al propiciar el «indeseado efecto de generar situaciones de discriminación positiva» indirecta del resto de las mujeres, en concreto en la práctica deportiva y la violencia de género, en la línea de lo manifestado por un sector del feminismo que considera que esta ley podría perjudicar su lucha por la igualdad. Los jueces, aunque ven loable la finalidad de la ley, que es evitar la discriminación de los colectivos trans y LGTBI, incluyen diversas consideraciones que advierten de que, si no se precisa, las mujeres podrían salir perjudicadas en ciertos ámbitos como el deportivo o en las pruebas físicas para acceder a algunas profesiones. Y piden garantías para evitar situaciones fraudulentas y que nadie se cambie de sexo para eludir responsabilidades frente a víctimas de violencia de género.

Consideran además los jueces que la reversión de un cambio de sexo registral debería tener carácter “absolutamente excepcional”, “siempre bajo decisión judicial y nunca de forma incondicionada ni ilimitada”. Por otra parte, el Pleno ha manifestado su disconformidad con la prohibición de terapias de conversión que recoge el anteproyecto y considera que no cabe la prohibición en aquellas situaciones en las que se cuenta con el consentimiento del afectado.

Llar Trans ve un triunfo en el avance de la ley, pero discrepa de cómo se protege al menor





Tras conocer el contenido del informe del Consejo General del Poder Judicial, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha dicho que la hoja de ruta del Ministerio es “clara: tramitar con urgencia esta ley para que llegue al Congreso en ese período de sesiones”. Los derechos de las personas trans y LGTBI serán ley, indicó. Por su parte, la Plataforma Trans ha pedido al Gobierno que “desoiga” este informe que, a su juicio, se alinea con los sectores antiderechos trans que en los últimos dos años han ejercido “una violencia brutal sobre el colectivo” y difundido bulos para tratar de intoxicar la opinión pública. Desde Asturias, portavoces de la asociación Llar Trans han recalcado que, “teniendo en cuenta que se mantiene la despatologización del colectivo trans, que ya no son vistos como enfermos, este trámite en el CGPJ es un triunfo. Aunque, por supuesto, no entendemos que se tengan precauciones por cuestión de edad sobre las decisiones que pueden tomar algunos jóvenes sobre su género, teniendo en cuenta que esas prevenciones por edad no se tienen, por ejemplo, para que puedan abortar”. También consideran que las autorizaciones judiciales “ponen en tela de juicio la capacidad y autoridad de los padres”.