"¿Sabéis esas veces en las que estáis leyendo un libro que está tan bien escrito que te atrapa lo que cuenta y que saboreais cada palabra como si fuera lo último que vais a leer en la vida?", así empieza a describir Jennifer Bernal, conocida por su canal de Youtube que habla sobre libros, una de sus últimas lecturas. Se trata del libro del momento. Todo el mundo habla de él y su portada, brillante y rosa, aparece en todas las redes sociales de la comunidad librera de Instagram. ¿Dónde está la clave de su éxito? Para Bernal es "tan bello por fuera como por dentro".

"Brillo", de Raven Leilani, es el libro favorito de Barack Obama y es best seller en la lista de "The New York Times". Además, HBO prepara su serie inspirada en esta historia. "Brillo" cuenta la historia de Edie, una joven afroamericana de 23 años que tiene una aventura con un hombre blanco casado de 41. Este matrimonio privilegiado la invita a trabajar en su casa. El hogar, lleno de tensiones y descubrimientos, se convierte entonces en otra cosa. En la faja que traía el libro la escritora Zadie Smith describe así el libro: "es una novela que explica qué es ser joven hoy".

"Siento que he estado invitada a una fiesta íntima, privada, oscura y retorcida. Una mente con puertas giratorias dando la bienvenida a todo el que quisiera entrar". Esta es la reflexión de María Vaquero, otra integrante de la comunidad literaria de Instagram.

Uno de los libros del año de The New York Times Review of Books, NPR, O Magazine, Vanity Fair, Los Angeles Times, Glamour, Shondaland, The Times (UK), Buzzfeed, Kirkus, Time, Good Housekeeping, InStyle, The Guardian, Literary Hub, Electric Literature, The New York Public Library y Wired, entre muchas otras cabeceras de lo más dispares. Ganador de los premios NBCC John Leonard Prize, Kirkus, Premio Primera Novela de The Center for Fiction, Premio Dylan Thomas, y el VCU Cabell al mejor debut.