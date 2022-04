“Estoy mejor que cuando tenía 40 tacos, hasta me gusta más el día que la noche”

Pancho Varona (Madrid, 1957) vuelve este fin de semana a Asturias, una región donde tiene legión de seguidores fruto de 40 años de carrera casi siempre al lado de otro ídolo superlativo de la afición asturiana, Joaquín Sabina. Esta vez viene solo, bueno en realidad acompañado de su inseparable compañera: la guitarra. Actúa esta tarde en la sala Acapulco de Gijón y el sábado en el local Santacecilia de Avilés. Colgará el letrero de “no hay billetes”, cantará “las de siempre” y explicará al público el origen de algunas de ellas. Sin estridencias, sereno y cercano. “Vivo una etapa feliz”, confiesa durante la entrevista.

–A sus cuarenta y pocos tacos le puso música a aquello de “igual sigo de flaco, igual de calavera, igual que antes de loco por cantar”... ¿Cómo está ahora, a los sesenta y pico?

–Mejor que cuando tenía cuarenta y pocos. Tengo una vida plena y asentada y soy feliz. Viajo mucho, me gusta mi trabajo, prefiero cantar a componer y ya me gusta más el día que la noche. Hasta disfruto de los madrugones: ver amanecer, ese desayuno rico, la lectura del periódico, un paseo matinal...

–O sea, que se ha convertido en un buen vino.

–Bueno no sé, añejo seguro.

–Otros a su edad (64) están descontando los días para jubilarse.

–Y yo también si Joaquín [Sabina] no me hubiera llamado para tocar con él. Yo iba para funcionario del Estado, o sea que ahora estaría en la cuenta atrás laboral y cerca de cobrar una buena pensión. Eso sí, ni usted me entrevistaría ni yo estaría ilusionado con viajar a Asturias a cantar dentro de unas horas.

–¿Le ha dejado alguna secuela el covid, y no me refiero a las de tipo físico si es que se infectó?

–No, no, ninguna secuela, ni física ni mental. Y lo pasé, ¡eh! Pero todo leve. Otras personas que conozco sí que han tenido secuelas, pero yo no. Estoy rebosante de optimismo y con ganas renovadas de hacer las cosas de siempre. Eso sí, me va costar desprenderme de la mascarilla y volver a dar besos y abrazos. ¿Qué necesidad hay de tanta cercanía?

–Viene a Asturias a matar dos pájaros de un tiro –Gijón y Avilés–, por lo que deduzco que está en plena forma vocal...

–Por supuesto, ¿qué son dos actuaciones seguidas? Tengo fines de semana de tres y he llegado a dar ocho conciertos seguidos. No me perjudica la voz el escenario, se resiente más cuando estoy en un bar tomando algo y de charla con amigos y hay ruido ambiental.

–¿Qué nota se pone en cada una de sus facetas como cantante, compositor y guitarrista?

–Buf, como cantante no creo merecer más de un uno. Como compositor, modestia aparte, sí que creo que he hecho alguna cosa decente, y no solo con Sabina. Y como guitarrista (se ríe) soy muy malo. Cuando Joaquín me contrató no creo que supiese lo malo que era, seguro que le defraudé.

–En este formato “piquiñín” que le trae a Asturias, ¿qué placeres e inconvenientes halla que no había cuando actuaba en plazas de toros y estadios?

–Es un placer cantar cerquita del oído de la gente, ver sus caras, sus reacciones de tristeza o alegría según la letra de las canciones. En un estadio eso no lo captas. También es cierto que en los grandes formatos el foco se posaba sobre Sabina y yo, mal que bien, podía disfrutar de las reacciones del público. Pero son de otro tipo, no tienen la intimidad que da un teatro o una pequeña sala.

–En su vídeo de salutación a la parroquia asturiana se presenta con su inseparable guitarra; ¿no tiene nombre al modo que hacían los antiguos guerreros con sus espadas?

–Solo le puse nombre a la primera eléctrica que tuve, una Fender Stratocaster que me había comprado mi madre. La llamé “Alicia” porque de aquella componía para una versión musical del cuento de Lewis Carroll. Se la dejé a Christina Rosenvinge para unas fotos promocionales y se la robaron. Menudo disgusto que pillamos los dos.

–La guerra en Ucrania también es un buen motivo para disgustarse, ¿le ha ocurrido?

–Estoy afligido, profundamente además. Crees, después de haber visto tantas, que la próxima guerra no te dolerá y resulta que te hiere más que las anteriores. Sufro hasta por los perros que veo abandonados en esas ciudades arrasadas por las bombas... Es terrible. Y no entiendo, esto es lo peor de todo, lo absurdo de una guerra en pleno siglo XXI. Está fuera de contexto.

–Volviendo a su salutación en vídeo: describe lo que son estos conciertos como estar con amigos cantando en el salón de casa y yo me pregunto, ¿qué hay de cierto o no en eso de que Sabina y compañía tenían ese tipo de reuniones?

–Pues sí, sí que lo hacíamos en tiempos, incluso al acabar los conciertos. Ya allí cantábamos –casi siempre mal– por José Alfredo, tangos o bluses. Tanto añoro eso que en estos años de covid mi manager y yo tuvimos la loca idea de ofrecer mi presencia en casa de particulares para cantar y echar un rato agradable.

–O sea, ponga un Pancho Varona en su vida.

– (Se ríe) Más o menos. Fue una experiencia muy gratificante y enriquecedora.

–A ver cómo anda de memoria. ¿Qué pasó el 1 de mayo de 1982?

–(Más risas). Que yo estaba aterrado. Sabina me había contratado como guitarrista para una serie de conciertos y el primero fue ese día en la plaza de toros de Alcalá, los otros en el Teatro Salamanca. Ya le digo: ¡a-te-rra-do! Pero procuré que no se notara mucho.

–Pues ya ve, han pasado 40 años.

–Sí, lo tengo presente. Con ese motivo doy un concierto este 1 de mayo en la sala Galileo. Me voy a emocionar, seguro.

–Su noviazgo con Sabina empezó hace 40 años y ahí siguen. ¿Cómo han logrado mantener el idilio en un mundo tan complejo como el de la música y, sobre todo, cómo no ha habido crisis de celos?

–Joaquín bromea sobre esto diciendo que lo nuestro funciona porque nunca hubo sexo, lo cual es una gran respuesta. En mi opinión, la clave ha sido nuestra sensatez y haber viajado y compuesto muchas canciones juntos, que son dos cosas que unen.

–Le digo un refrán español: “A quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija”.

–Pues sí, a la sombrita se está de maravilla. No todos pueden ser Messi, también hacen falta Busquets.

–Pero, con todos los respetos, y no solo usted, también músicos “sabineros” como Antonio García de Diego, ¿no acaba por quemar vivir a la sombra?

–A mí no, nunca he querido ser ídolo ni líder. Soy feliz así.

–No solo ha sido escudero de Sabina, la relación de artistas para quienes ha compuesto, producido o hecho arreglos es larguísima: Ana Belén, Estopa, Pasión Vega, Luz Casal... ¿Es usted el comodín de la baraja, o qué?

–Es una cosa muy bonita haber podido ser útil en algún momento o para algo a todos esos artistas y amigos. Tantos años en la música me han ido enseñando cosas: un arreglo por aquí, una armonía por allá... Supongo que tengo cierta versatilidad, algo de todo, poco de nada.

–Acabo parafraseando otra de las canciones que lleva su firma. Dice: “Y yo me muero de ganas de...” ¿Cómo sigue?

–...de viajar a Asturias y cantar para ustedes.