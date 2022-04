El miedo de un padre ante un presunto caso de acoso: “Van a actuar cuando no haya remedio"

“Lo que queremos es que revisen la retirada de la orden de alejamiento de mi hija, porque después de un intento de atropello no tiene lógica ninguna”. Son las palabras del padre de la joven de Sanxenxo (Pontevedra) de 20 años que hasta el pasado mes de marzo estaba protegida con una orden de alejamiento de un joven de su misma edad, también vecino del mismo concello, que presuntamente la acosa e intentó atropellarla con su coche. La familia asegura que está pasando por una pesadilla y se siente desprotegida, además de, tal y como indica su padre, temer por la vida de la chica.

“Yo no sé cómo tomaron esa medida, lo único que quiero es que la revisen y retomen el caso profundamente, nada más”, resume a 'Faro de Vigo', medio que pertenece al mismo grupo editorial que este diario. Se refiere a la decisión de la Audiencia Provincial de Pontevedra que dejó sin efecto la orden establecida por un juzgado de Cambados, a través de la cual el presunto acosador no podría acercarse a menos de 500 metros de su exnovia, con la que había mantenido una corta relación sentimental de semanas, que ella decidió culminar por sentirse “totalmente controlada” por el que entonces era su pareja. Tampoco podría ponerse en contacto con ella por ningún medio.

El padre recalca que las amenazas que está recibiendo su hija “no son unas amenazas cualquiera”, sino que “estamos hablando de que le dicen que la van a violar, a matar, que van a ir a por su hermano... de todo”. “La orden de alejamiento duró prácticamente un mes y aún así no estábamos tranquilos porque al día siguiente de establecerse esa orden apareció una nota amenazante donde ella tenía su coche. ¿Cómo vas a estar tranquilo así?”, se lamenta.

Según consta en la denuncia, el joven intentó, presuntamente, atropellar a su exnovia cuando esta montaba a caballo, por lo que ella lo denunció ante la Guardia Civil de Sanxenxo. Ese día había un amigo acompañándola, que figura como testigo.

La última amenaza, en redes sociales: con matar a su madre, a su hermano, a sus caballos y a su perro, “por mucho que tu padre esté vigilando en el coche”

Tras esta llegaron más denuncias por numerosas notas amenazantes anónimas y por aparecerle estrellado el parabrisas del coche en dos ocasiones.

A público en redes sociales

La última amenaza fue a través de las redes sociales con un perfil falso que impide saber también quién es su autor. En el texto amenazan a la joven con matar a su madre, a su hermano, a sus caballos y a su perro, “por mucho que tu padre esté vigilando en el coche”. Según la redacción, en la que figuran numerosos insultos, parece que fue escrito por algún amigo del presunto acosador, pero este es un punto que las autoridades están investigando.

“Para eso está la justicia, para investigar. De momento con todas estas amenazas aún no tenemos amparo ninguno”, indica el padre. “Si están esperando a que pase algo, después ya no tienen que buscar nada. Van a actuar cuando no haya remedio y yo no quiero eso”, alerta. “Me gustaría que se pusiesen en nuestra piel, porque a ver qué sentirían si les amenazasen a sus hijos. ¿Se puede vivir así?”.

No puede evitar citar el caso de Jéssica Méndez, la joven de Barro que falleció hace un mes después de que un vecino, José Eirín, detenido como presunto autor de homicidio empotrase su coche, presuntamente a propósito, contra el de ella en un cruce de la N-550, causándole la muerte. “¿Cómo sabemos que no le va a pasar a mi hija lo mismo?”, se pregunta.