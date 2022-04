La Universidad de Oviedo va a tener que esperar unos días para saber quién es su nueva Defensora Universitaria, la persona que sustituirá a la catedrática de Derecho Internacional Paz Andrés, que fue la última en ocupar un puesto por el que antes había pasado el catedrático de Derecho Civil Ramón Durán.

Porque este viernes, tras casi ocho horas de jornada electoral por votación telemática, dos centenares de miembros de la Universidad habían emitido su voto. Y la cosa quedó muy reñida.

A las dos aspirantes, la catedrática de Derecho del Trabajo Carolina Martínez Moreno, y la ingeniera de minas y profesora del área de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras, las separaron menos de una decena de votos. Eso sí, a favor de la gijonesa Maria Isabel Viña, que se mostraba por ello satisfecha: “me hubiera gustado que fuera por mucho más, así pasaba el fin de semana tranquila”, decía con gracia.

Tras el escrutinio realizado por la Mesa del Claustro quedó resuelto que a Viña Olay la respaldaron 112 votos, y a Carolina Martínez Moreno 103 votos. Hubo, además, cinco votos en blanco.

Dado que ninguna candidata ha obtenido mayoría absoluta (126 de 251 votos), el martes 26 de abril se realizará la votación electrónica en segunda vuelta.

Carolina Martínez Moreno, catedrática de Derecho del Trabajo, había ofrecido a la comunidad académica asturiana “empeño, tenacidad, esfuerzo, ecuanimidad, inteligencia y corazón”. La que fuera delegada de Igualdad en el Rectorado de Vicente Gotor y presidenta del organismo consultivo del Ministerio de Trabajo se presentó a la elección convencida de que la Universidad de Oviedo debe ser un faro de conocimiento, pero también un ejemplo en “convivencia, diálogo y capacidad para generar el clima adecuado para todos sus integrantes”. "Estoy muy agradecida del apoyo recibido y de la participación, que ha sido muy significativa. Creo que los resultados respaldan que las dos candidaturas eran solventes y aún puede pasar cualquier cosa. Me siento muy satisfecha porque la mía era una candidatura sin grandes grupos que la impulsaran por detrás, casi de lobo solitario, y lo sucedido me deja sensaciones muy buenas", dijo Carolina Martínez.

Por su parte, Isabel Viña Olay habia mostrado su compromiso de ejercer la defensaduría desde la “cercanía, y la empatía para dar apoyo y ayuda” a todos los miembros de la comunidad académica. Afirmaba su intención de ser una defensora “proactiva”, de no desempeñar únicamente su cargo desde un despacho. Ayer no podía por más que agradecer a todos los que la habían votado y les pedía que “vuelvan a hacerlo, porque lo voy a necesitar”. Pero también pedía a quienes no cumplieron con la cita electoral “que era muy fácil porque se podía votar desde cualquier sitio”, a que no perdieran la oportunidad de hacerlo el martes.