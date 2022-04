Cinéfilos de cuatro patas

Cuenta Aurora Arboleya que no está pasando por su mejor momento. Y cuenta también que “Roxane”, una chihuahua que se sube a los brazos de su dueña cuando esta llora, es uno de sus principales apoyos. “Es una más de la familia”, confiesa la mujer. Por eso, Arboleya estuvo ayer en primera fila de la sala número 12 junto a su mascota para ver el estreno de “Dog: un viaje salvaje”. Como ella, decenas de personas acudieron ayer al primer pase “dogfriendly” de Gijón, que organizó el Cine Yelmo Ocimax, ubicado en el barrio de La Calzada.

Las luces de la sala se apagaron pasadas las cuatro de la tarde, pero media hora antes los amigos de cuatro patas y sus compañeros humanos ya hacían cola en la taquilla para sacar la entrada. La variedad perruna fue la tónica de una sesión que a nadie dejó indiferente. Hubo de todo: labradores, pitbulls y hasta un rottweiler llamado “Lucky”, la mar de adorable. Los dueños de “Lucky” son Yana Petrovska y Jesús Alonso. Lo tienen desde hace cinco años y cuentan que nunca jamás en la vida les dio un problema. “Al final no hay perros peligrosos. Lo que cuenta es como son los dueños”, reflexionaron. “Esta es una gran idea. Es bueno que se les abran las puertas a las mascotas”, añadieron.

Antes de que el personal del cine abriera las puertas se sintió algún que otro ladrido. Cosas de la emoción de entrar por primera vez a disfrutar del séptimo arte. “Es una idea original. Al mío le presta mucho ver la tele en casa. Sobre todo cuando salen otros animales”, aseguró Roly Peláez, que fue acompañada en la tarde de ayer por “Coco”, un perrito de tres años.

Milla Martín es una niña que ayer no fue a ver el estreno de la cinta. Ella iba con un grupo de amigas y su madre a ver, coincidencias que tiene la vida, “Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore”. A ella, como al resto de cinéfilos, le llamó la atención ver a tanto perro junto. “Es una sorpresa, porque me dan un poco de miedo, pero también me gustan”, contó. “A mí me parece una idea genial. Es muy llamativo”, agregó, por su parte, Gemma Olmo, la dueña de “Terry”, un cachorro de labrador la mar de cariñoso que, como el resto de mascotas que acudieron ayer al cine en Gijón, demostraron que el séptimo arte es para todos los públicos.