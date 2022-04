La Universidad de Oviedo ha dejado de usar el asturiano en sus comunicaciones administrativas –abandonando el trilingüismo y dando un giro hacia el bilingüismo (el español y el inglés)– una decisión que el rector, Ignacio Villaverde, asegura que responde a que “la lengua asturiana no es oficial en la comunidad autónoma, por lo tanto, no la podemos usar”. Así lo explicó tras una pregunta durante el último claustro universitario en el salón de grados de la Facultad de Economía y Empresa. El cambio de criterio ha levantado ampollas entre las asociaciones y partidos políticos en favor de la llingua que piden a Villaverde que dé marcha atrás con su decisión y a los que no les convencen las explicaciones ofrecidas.

Las reacciones no se han hecho esperar. Inciativa pol Asturianu señaló que los estatutos de la Universidad recogen “la necesidad de trabajar desde la institución en una normalización del idioma”. Y aseguran que su uso no vulnera ninguna ley. “Todo lo contrario”, señala. Por eso, Iniciativa pol Asturianu reclama al equipo rectoral que “haga una reflexión y cambie su postura y dé al idioma la relevancia el respeto que merece”. Y apunta: “Es inadmisible que se den pasos atrás cuando la comunidad universitaria recibió con total normalidad y aceptación el uso del asturiano en estos últimos años”. Su intención es la de pedir una reunión con el Rector para que les aclara este cambio de criterio. Por su parte, Ignacio Villaverde aseguró durante la reunión del claustro que el reglamento de identidad corporativa de la Universidad de Oviedo no contempla el uso del asturiano y rechaza hacer una modificación de los estatutos de la institución académica para este fin porque “estaríamos infringiendo la normativa estatal y autonómica. Es una limitación que no podemos dejar de lado. Si en el día de mañana el asturiano se hace cooficial en esta comunidad autónoma haremos como hacen todas las administraciones públicas”. También Somos Uviéu (la marca local de Podemos) mostró su frontal rechazo a la medida. La portavoz de la formación morada, Lluisa Nogueiro, reclamó al Rector y a su equipo que “abandonen esa visión reduccionista del papel de la Universidad de Oviedo y que se materializa en el incumplimiento de los estatutos de esa misma institución”. También reconoce no estar sorprendida por el giro dado por Villaverde. “Hace tiempo que el equipo rector decidió que la llingua desapareciera de la imagen corporativa de la Universidad o de las actividades realizadas en la Feria de Muestras de Gijón”. Y considera que la institución debe convertirse en “referente de la normalización lingüística”.