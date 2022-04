El futuro del cosmopolitismo y el lujo de los indianos

El Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Principado de Asturias va a celebrar esta semana -el día 28- un nuevo acto dentro de la conmemoración de su 90º aniversario y, de nuevo, centra su mirada en las casonas de indianos. En esta ocasión se va a presentar el libro “De casas y viajeros. El mito del indiano”. Una obra que cuenta con la dirección artística de Jorge Lorenzo, con los textos de Carmen Adams y las fotografías en color de Alfonso Suárez, así como imágenes en blanco y negro de Juanjo Arrojo, tomadas hace cuatro décadas precisamente por encargo del colegio.

Carmen Adams, (Santiago de Chile, 1964), doctora en Historia del Arte y profesora titular de las facultades de Comercio, Turismo, Ciencias Sociales Jovellanos, y Filosofía y Letras, explica precisamente que el libro “es el resultado de la sinergia generada por un trabajo en equipo que comenzó ya en el año 2019 con la exposición ‘Las casas que vivieron del mar’. En 2020 se concretó el tema en el volumen que ahora presentamos. Es una iniciativa del Colegio de Aparejadores, y una apuesta personal de su presidente Antonio Suárez Colunga, del secretario de entonces, Severino Vázquez, y por supuesto de la actual Junta Directiva que ha logrado culminar el proyecto”. Y es fruto, asegura, “de un trabajo exquisito desarrollado por el diseñador Jorge Lorenzo, y el fotógrafo Alfonso Suárez, a partir de la obra de Juanjo Arrojo”.

Mucho se ha escrito y publicado en Asturias de las casas de indianos y el propio fenómeno de la emigración asturiana. Así que toca explicar qué puede aportar este nuevo trabajo: “La principal aportación desde el punto de vista del texto, que es lo que me incumbe, es la mirada hacia el futuro de lo que fue ese pasado de lujo excesivo y cosmopolitismo que supuso el fenómeno indiano. Ver cómo y para qué se han conservado esas casas. Por supuesto, partiendo de los trabajos de la catedrática Cruz Morales Saro. Ella nos abrió el camino para saber mirar esas construcciones. A ella se dedica este libro. Es de justicia”, sostiene Carmen Adams.

Y por mucho que se haya publicado, nunca sobra. Porque con los indianos se habla en Asturias de arquitectura, pero también de progreso, de colaboración con la región y de raíces. “Efectivamente, la huella del indiano es mucho más que esa visión frívola de lo brillante y ostentoso, de unos palacetes imposibles en aldeas remotas. El viaje ultramarino trajo conocimiento, contaminación cultural, cosmopolitismo. La identidad asturiana no se entendería sin el Prerrománico, sin la industrialización, la minería y tampoco sin el mar y lo que del otro lado del Atlántico vino. Eso, sin olvidar lo que allí llevaron esos emigrantes”, sostiene la experta en Historia del Arte.

Para la Carmen Adams, de todas las facetas con las que los indianos dejaron huella en la región, la que más atractiva le resulta es, “sin lugar a dudas, su papel de promover la modernidad, llevar la cultura y el bienestar a sus pueblos. Hay que pensar, sobre todo, en las escuelas”, dice. Y pone ejemplos: “En esto destaca el trabajo de los naturales de Boal, que consiguieron situar este pequeño concejo en los mapas nacionales al lograr que ningún niño de allí estuviera sin alfabetizar a principios del siglo XX”.

De esa circunstancia se da fe en el Congreso Hispanoamericano que se celebra en Madrid en 1900, “un congreso quee se hace con el fin de reiniciar o consolidar las relaciones de toda índole entre España y las antiguas colonias se destaca esto”, detalla Adams.

La historiadora ha podido comprobar que “en este importantísimo encuentro ya se ponía énfasis en la dinamización económica que acarreaba el fenómeno migratorio para pueblos pequeñísimos. En este sentido, se instaba a observar con detenimiento los anuncios que publicaban los más importantes periódicos americanos del momento. Allí se decía: ‘hay oficinas de giro para los libradores de Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro, Sao Paulo, Pernambuco etcétera, en villas y aldeas españolas desconocidas’”.

Las últimas décadas han servido para que en Asturias se hayan podido recuperar y poner en valor algunos grandes edificios construidos por los indianos, aunque la condena del tiempo aún pesa sobre algunos otros importantes ejemplos de esta historia de emigrantes.

“Claro que hay edificios en ruinas; pero también es cierto que se ha sabido recuperar otros muchos dotándolos de una nueva función. La Quinta Guadalupe es sede el Archivo de Indianos o la Casa de Piedra también en Colombres acoge la Casa de Cultura, Casa Genarín en Candás es ahora el ayuntamiento, El Foco de Avilés alberga servicios municipales. Otros muchos son hoteles: Palacio de Arias en Navia, Villa Rosario y el Gran Hotel en Ribadesella, la cochera de Somao que es alojamiento turístico y atesora una increíble colección artística, Villa Argentina en Valdés, o en Ardisana el hotel Villa Marta; también el Palacio de Garaña o Casa de Don Tomás en Llanes y tantos otros”, detalla la historiadora astur-chilena.

Para esta experta, muchas de estas casonas son un preciado bien, y muy singular, con el que cuenta Asturias de cara a ofrecer inmuebles con clase y distinción, y sobre todo sello propio, al turismo. “Hay que pensar que se trata de palacetes singulares ubicados en pequeñas aldeas en muchos casos, en lugares atractivos para el turismo. Mantenerlos como vivienda, por ejemplo la Casa Mori en Luanco o el Palacio de Collau en Peñamellera Baja, es difícil. El destino hotelero ha supuesto una oportunidad”, sostiene Carmen Adams. A quien no deja de extrañarle “que no haya una marca asturiana que singularice ese conjunto de establecimientos. Todos se publicitan aludiendo a ese viaje americano, y es una seña identitaria de esta región. Y ahí reside su capacidad de actuar como elemento de destino turístico”, remarca.

Y a ella, conocedora de muchos de estos nobles inmuebles, ¿cuál o cuáles le pueden resultar más reseñables? Difícil tesitura en la que se pone a Carmen Adams. “Todas estas casonas tienen una historia, un encanto, una singularidad. Quinta Guadalupe que es sede del Archivo de Indianos, el Ayuntamiento de Carreño, La cochera de Somao que es alojamiento turístico y atesora una increíble colección artística, Villa Argentina en Valdés, obra de De la Guardia que alberga ahora un hotel. O en Ardisana el hotel Villa Marta que fue la Casa del Médico benefactor del pueblo, y que se ha rehabilitado con criterios de Passive House, algo que me comentó precisamente Noelia García Garrido, responsable de Coordinación del Colegio de Aparejadores de Asturias, y que me parece destacable...”, dice encadenando bellezas.

“Ahora bien, si me preguntas por mi inclinación personal, pues hay alguna casa que me ha quedado sin publicar en el libro por motivos técnicos, falta de información gráfica…Yo vivo en Oviedo, aunque nací en Santiago de Chile. Y en Oviedo hay un edificio Art Decò, obra de Rodríguez Bustelo, que precisamente recibe el nombre de Casa de Chile. Su promotor fue Manuel Cuesta, natural de Ribera de Arriba, que va a Chile y allí se dedicará al comercio, prosperando como fabricante de corsetería. En 1923 retorna a España, afincándose en Oviedo donde levantará la conocida como Casa de Chile en la calle Mendizábal y también urbanizará el Prao Picón , creando un singular barrio jardín en la ciudad”, describe, aludiendo así a otra de esas historias de emigración que le gustaría seguir conociendo.

Pero en torno a esos indianos hay mucho más por saber. Dice Carmen Adams que si tuviera que sugerir una futura investigación a otros curiosos, ella les orientaría hacia “un tema poco explotado como es el referido Congreso de 1900, donde gente brillante daba ideas sobre cómo afrontar las relaciones entre España y las repúblicas que habían formado parte hasta poco antes de una identidad común. Buscar lo que acerca frente a lo que excluye”.

Y entre tanto “emigrante de éxito”, no habría que olvidarse de que también hubo muchas historias de esperanzas que no prosperaron. Pero también para esos tuvieron los indianos sus gestos. “Es evidente que los que se enriquecieron son los que levantaron palacetes y también quienes sufragaron obras públicas, escuelas, etc. Claro que fueron los menos. Pero también es destacable la solidaridad con los menos favorecidos que se evidenció en las Sociedades benéficas, de Socorros Mutuos, en los hospitales fundados en América por colectividades regionales. Baste mencionar la Quinta Covadonga en La Habana (actual hospital Salvador Allende) creado precisamente por los asturianos de allí”.