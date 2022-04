Las claves de la negociación entre Principado y sindicatos para atajar la temporalidad en Educación, de la que dependen 4.000 interinos

El Gobierno marca el próximo 1 de junio como fecha límite para que el Principado oficialice el número de plazas fijas que se convocarán en Asturias para rebajar la interinidad del profesorado. El objetivo es disminuir la tasa de temporalidad docente hasta el ocho por ciento, siendo el ratio regional superior al veinte. Si bien el pasado lunes Educación mantuvo una primera reunión informativa con las organizaciones sindicales de la Junta Personal Docente, para algunos no ha sido suficiente. “Queda un mes para que se apruebe la oferta de empleo en el BOPA y no se saben ni las plazas ni los accesos. En otras comunidades ya está todo hablado”, clama Borja Llorente, secretario general de Enseñanza de CCOO, quien coincide con Cristóbal Puente, su homólogo en UGT: “No nos dieron ninguna información que no supiéramos ya”. Por su parte, Gumersindo Rodríguez, el presidente de ANPE, asegura que “la experiencia en otras comunidades dice que un mes es tiempo suficiente para llegar a un acuerdo”.

En el encuentro del pasado lunes se matizó el concepto de plaza estructural –aquella relativa a funciones recurrentes que se integran en la actividad ordinaria de la Administración– y los criterios para definir los puestos que se consideran o no como tal. Tan solo se trató de un primer acercamiento antes de dar paso a las negociaciones –que tendrán lugar bajo el paraguas de Función Pública– con el resto de departamentos de la administración autonómica, previsiblemente ya de cara a la semana que viene. Desde CCOO quieren “una negociación real”, ya que de ella “depende el futuro de 4.000 interinos de la enseñanza más miles de aspirantes a interinidad”. Su secretario general de Enseñanza, Borja Llorente, asegura haber trasladado su descontento al Gobierno, quien a su juicio “parece entender la negociación de este procedimiento como un trámite”, “En función de cómo interprete cada comunidad la normativa, las plazas salen en un sentido o en otro”, apunta un Llorente quien ha preguntado al Principado si “consideran que algo de este calado se puede hacer en una única negociación”. Por su parte, Cristóbal Puente, secretario general de Educación en UGT, insta a la Administración a que convoque una mesa de negociación “con carácter urgente” para este aspecto tan determinante en el proceso de estabilización. Por ello, Puente manifiesta que “las cifras que se establezcan deberán responder a la realidad del sistema educativo asturiano, siendo imprescindible una oferta amplia y rigurosa”. De no ser así, desde UGT aseguran que “la Educación no cumplirá con la ley y, de esta forma, no será posible conseguir el objetivo del ocho por ciento marcado por el Gobierno estatal”. El sindicato docente ANPE reclamó “rigor en la aplicación de los criterios” tras la reunión informativa del pasado lunes. El presidente de la agrupación sindical, Gumersindo Rodríguez, asegura que “lo primero y primordial era tener claro los criterios para determinar las plazas de estabilización”. Además, Rodríguez criticó el “caos en las intervenciones de otros sindicatos”. Según explica el presidente de ANPE, “unos pidieron retirar las plazas de estabilización, otros que salieran las máximas posibles y otros que saliera el menor número posible”. En esas tres posturas se articulará la próxima mesa de negociación, según explica Gumersindo Rodríguez. El currículo educativo y la carga horaria entre las preocupaciones de los comités escolares La consejera de Educación, Lydia Espina, mantuvo este martes sendas reuniones con los comités de direcciones de Infantil y Primaria; y de Secundaria. En ambos encuentros se hizo un balance del segundo trimestre del curso y se trató la planificación del tercero, “fundamental para ir preparando la adecuación a la nueva normativa, la LOMLOE, y el desarrollo curricular que es tan importante para los centros educativos”, explicó la consejera, quien afirmó que el de Primaria está ya en la fase final y “es inminente su publicación”, y “los demás irán saliendo paulatinamente”. Otra de las preocupaciones expresadas por las direcciones de los comités escolares fue la de la carga horaria de las diferentes materias de Secundaria y de Bachillerato. En este sentido, la consejera de Educación Lydia Espina anunció que durante la próxima semana “los centros educativos recibirán un boletín con la carga horaria de estas materias para que puedan organizarse y esbozar los horarios escolares, así como informar a las familias y orientarlas sobre la optatividad, que tanto preocupan”. “Estas reuniones periódicas con las direcciones de los centros son fundamentales porque nos acercan a las necesidades reales”, remató la consejera.