“Hay obsesión por orientar a los alumnos a las áreas de ciencia y tecnología”

Jurjo Torres Santomé es pedagogo, ensayista y su activismo en defensa de la escuela pública le precede. Igual que su denuncia de la grave influencia del neoliberalismo en las políticas educativas. Invitado por CC OO y la Facultad de Formación del Profesorado y Educación participó en el reciente congreso en Oviedo titulado “Cómo el mercado entró en la escuela”. Tuvo que hacerlo de forma telemática, porque el covid le dejó confinado en su casa sin poder viajar a Asturias.

–¿Por qué habla de la Educación en tiempos de neoliberalismo?

–Porque parto de una observación importante. Vivimos en unas sociedades donde el crecimiento de las desigualdades desde los años 80 hasta la actualidad no paran de crecer; y eso, coincidiendo con que nunca tuvimos tanta gente con títulos universitarios ni buena escolarización. Así que ¿Qué está pasando? ¿La sociedad mejoró, somos mejores personas o solo producimos determinadas cosas mejor? Si lo analizamos en términos de ciudadanía, como seres iguales unos a otros en lo básico, hay que decir que el sistema educativo no está favoreciendo que seamos personas mejores y más felices, sino más desiguales, más infelices, que viven a base de más lexatines…

–¿Y a qué lo atribuye?

–Pues yo creo que estamos en un sistema en el que cada grupo empresarial, cada grupo de negocios, cada loby, quiere poner el sistema educativo a su servicio. O sea, la educación queda al servicio del sistema productivo, que genera grandes desigualdades, porque promueve estímulos y aprendizajes solo hacia determinadas áreas de conocimiento.

–Un ejemplo.

–Es lo que nos está pasando con todo lo el impulso a las áreas STEM_(acrónimo en inglés de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Hay obsesión porque los alumnos se orienten a esas formaciones, para hacer profesionales del futuro en esas áreas, e incluso desde pequeños ya les interiorizamos eso. Y si quieres conocer qué está pasando en educación solo hay que ver que los informes importantes se centran en saber qué pasa con varias áreas de conocimiento: las de ciencias, tecnología, expresión oral y matemáticas. Del resto no sabemos mucho: ni qué están aprendiendo en otras áreas, ni qué déficits tienen, ni eso a qué les afecta… Todas las orientaciones hablan de Stem para arriba, Setm para abajo. ¿Y las otras cosas? Yo quiero que las personas tengan una buena formación en áreas stem, pero también quiero que lo tengan en humanidades, en ciencias sociales, en filosofía, porque eso les dirá al servicio de qué van a poner su conocimiento.

–¿Qué peligro le ve a la cultura del emprendimiento?

–La palabra me parece bien, pero oculta que se habla de emprendimiento capitalista, no el emprendimiento que busca resolver los problemas de la comunidad, para vivir de manera más justa y equitativa. No es eso. se oriente a cómo hacerte rico con un negocio que genere necesidades a otros para que consuman lo que yo voy a fabricar. Ese es el sentido de esa cultura del emprendimiento.

–¿Tiene esperanza en los nuevos currículos?

–Hay un tono que me gusta, aunque le veo mucho énfasis en las competencias y poco en el debate de qué contenidos hay que trabajar y por qué.