La Universidad desoye a Oviedo y mantiene el traslado de Minas al campus de Mieres

La Universidad de Oviedo someterá este viernes a la votación de su Consejo de Gobierno el plan estratégico que incluye una reordenación de sus estudios y en el que está incorporado el traslado de la Escuela de Minas de Oviedo con destino a Mieres. Lo hace después de haber estudiado con detenimiento las alegaciones presentadas, entre las que se encontraban las de la Escuela para intentar frenar la mudanza. El equipo del Rector, Ignacio Villaverde, no ha cambiado ni una coma de sus planteamientos iniciales respecto a este centro, excepto con lo relacionado con el grado de ingeniería en Energías Renovables. La dirección de la Escuela había reclamado que estos estudios se trajeran para la capital asturiana, pero que ahora la institución académica asegura que necesita algo más de tiempo para analizar cuál será su futuro hogar. Mieres y Gijón, están la puja también. El del Consejo de Gobierno será el penúltimo peldaño que debe superar el plan de reordenación. El último será en un Consejo Social a celebrar en mayo.

Sobre la cuestión de Minas el asunto de la mudanza está incluido en el apartado de conclusiones del bautizado como “Informe sobre el plan estratégico de titulaciones, bases para la definición de la oferta formativa”. En ese apartado se recoge la intención del Rectorado de fusionar la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo con la Escuela Politécnica de Mieres y que la nueva casa de los ingenieros sea el campus de Barredo. Una mudanza que para el centro ovetense está siendo dolorosa de asimilar después de más cincuenta años en el edificio de la calle Independencia de Oviedo. La Escuela y el propio Ayuntamiento habían hecho alegaciones al posible traslado que, por lo que parece, no han conseguido torcer los planes del equipo rectoral.

Las claves del plan Minas. El plan de reordenación de la Universidad de Oviedo recnoce que la fusión de la Escuela de Ingeniería de Minas con la Escuela Politécnica de Mieres permitirá un mejor aprovechamiento de los recursos. Geomática. Es otra de los estudios que según el equipo rectoral necesita un buen meneo para que resulte más atractivo para los estudiantes. Por eso ha decidido darle una nueva oportunidad para intentar reactivarlo. Renovables. Lo que no está nada claro es dónde acabará ubicándose el futuro grado de Energías Renovables y Sostenibilidad. El equipo del Rector se tomará algo más de tiempo antes de tomar una decisión.

Este cambio, recoge el documento, “permitiría un mejor aprovechamiento de los recursos y la consolidación especialización del Campus de Mieres en los ámbitos de conocimiento de la ingeniería civil, de los materiales y los recursos naturales”. No obstante, algunas fuentes universitarias pusieron el acento en que la redacción de esta propuesta de traslado es lo suficientemente ambigua como para pensar que Oviedo aún tiene posibilidades de continuar albergando estos estudios. Lo dicen por el uso del condicional en la frase. Aunque en una reunión del claustro universitario (la del 6 de abril) el propio Ignacio Villaverde dejó claro que, pese a esa ambigüedad, la intención era la de llevar la Escuela de Minas a 20 kilómetros de distancia de su ubicación actual en un intento por reanimar estos estudios que llevan años viendo como la cifra de matriculados va cayendo de forma imparable. Entre los documentos que tendrá que estudiar el Consejo de Gobierno de la Universidad para tomar una decisión sobre la propuesta de reordenación figura un informe sobre el plan de titulaciones en el que se analiza la evolución de algunos estudios con lo que denomina “baja demanda”. En el listado figura, evidentemente, la Ingeniería de Tecnologías Mineras. Según las cuentas de la institución académicas, la Escuela tuvo una media de 19 nuevos estudiantes en los últimos cinco cursos académicos. Lo que deja la tasa de ocupación del centro en un 42,2%. Un porcentaje bajo.

La Universidad reconoce que “el único título de grado en la Escuela de Minas presenta unos valores de matrícula muy bajos y con una tendencia decreciente”. No solo eso, también tiene una alta tasa de abandono por parte de los estudiantes. Una circunstancia que está ligada, muy probablemente, a lo exigentes que son estos estudios. La Universidad señala que “las tasas de rendimiento son las adecuadas, pero la tasa de abandono, en la línea con los títulos de la rama, son elevados”. Lo que unido al, aparente, corto atractivo de la titulación provoca que la Escuela esté en los huesos. Por lo que el equipo rectoral entiende que a le conviene un cambio de aires, por eso propuso su traslado con dirección a Mires, en un claro intento, también, por revitalizar el campus de Barredo, también en unas cifras de matrícula bastante bajas.

Según el plan de reordenación que tiene en proyecto el equipo de Ignacio Villaverde el enorme edificio que dejará libre Minas, en un enclave privilegiado, será ocupado por los estudios de ciencias de la Universidad, entre los que se incluye, por ejemplo, el grado de Matemáticas, el de Física o la doble titulación de estos dos estudios. El objetivo es doble. Con el traslado de Ciencias a la que durante muchas décadas había sido la casa de Minas, la facultad de Formación del Profesorado y Educación, ahora encogida en Llamaquique, podrá estirarse hacia nuevas dependencias aledañas. Las que dejen libres Matemáticas y Física.

Uno de los puntos fuertes del plan de reordenación de la Universidad de Oviedo era la implantación del Grado en Ingeniería en Energías Renovables y Sostenibilidad, que inicialmente había sido una idea de la dirección de Escuela de Minas de Oviedo. Pero, el desarrollo de estos estudios tendrá que esperar. El equipo rectoral necesita algo más de tiempo para estudiar su llegada. Toma esta decisión después de haber recibido las alegaciones de la Escuela de Minas, Energía y Materiales; de la Escuela Politécnica de Mieres y la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, relativas, sobre todo a las posibles coincidencias de el plan de estudios de esta titulación “con otras ya existentes en la institución”, aclara.

Por eso, asegura la Universidad que necesita algo más de tiempo para tratar de analizar todos los escenarios posibles. Y apunta que para llegar a una conclusión final “deberá completarse el informe (sobre este grado) recabando información complementaria que permita valorar si la propuesta puede ser llevada a cabo en los términos actuales, si es necesaria una modificación que aumente su especificad y facilite las conexiones con los másteres universitarios con los que se relaciona o si debe ser descartada”.

Con los que las alegaciones presentadas por estas tres partes han surtido efecto. De hecho, sobre las aportaciones presentadas durante estas últimas semanas a los traslados, el Rector señaló ayer que “todas encajan en mayor o menor medida en los objetivos del Plan General de Infraestructuras y se está trabajando en la implantación de algunas de ellas. Otras aportaciones se tendrán en cuenta cuando se materialicen futuros traslados”.

Los planes recogen, destaca la Universidad, algunas de las propuestas emitidas por la comunidad universitaria. El Rector añade: “El hecho de que una propuesta no aparezca en uno de los documentos no implica que no vaya a ser tenida en cuenta”. Es así porque muchas de las aportaciones se refieren a cuestiones muy específicas, que no tienen cabida en los documentos estratégicos que se debaten ahora, aclara la institución académica. Y pone como ejemplo que la propuesta de nueva estructura organizativa recibió un total de 203 sugerencias, pero en su mayor parte eran solicitudes de explicación del texto o planteamientos relacionados con una relación de puestos de trabajo.

El de la Ingeniería en Energías Renovables y Sostenibilidad no es el único que la Universidad de Oviedo tiene previsto incorporar a su catálogo. Ya está tomada la decisión de que se sumen a la oferta de estudios, el grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. La propuesta es que se implante en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación en Oviedo. “La disponibilidad de instalaciones propias, la ubicación del profesorado y la reordenación de espacios del Campus de Llamaquique hacen que sea la ubicación idónea”, recoge la propuesta.

Otro será el grado en Criminología, en auge en los últimos años. Sobre estos estudios el plan recoge que “se propone valorar su implantación tras un análisis detallado de las posibilidades de diseñar una programación conjunta de estudios oficiales con el título de graduado en Derecho”. Por lo que se propone su adscripción a esa facultad.

Para los conocidos como dobles grados (aquellos que combinan dos estudios) se propone “avanzar de forma prioritaria” en la unión de la Ingeniería del Software y el de Matemáticas.

El equipo rectoral buscará nuevas vías para intentar reactivar los estudios de Geomática