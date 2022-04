Entrevista a Isabel Viña, nueva Defensora Universitaria: “Me da igual lo fuerte que sea el acosador, quien sufra hostigamiento que venga a mí”

Isabel Viña Olay (Gijón, 1956) derrocha felicidad. Este martes el Claustro de la Universidad de Oviedo la alzó, en segunda vuelta, como nueva Defensora de la institución académica asturiana. La ingeniera de minas y profesora de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras ganó por seis votos (116 frente a 110) a su rival, la catedrática de Derecho del Trabajo Carolina Martínez. Promete ser una Defensora “cercana”, porque “así –asegura– soy yo”, y se marca como reto “evitar la confrontación y buscar mucho más la mediación”.

Viña está casada, tiene un hijo ingeniero y dice que su acceso al cargo supone poner “la guinda al pastel”. Se jubilará dentro de cuatro años como Defensora Universitaria en la Escuela –la de Minas– donde estudió. Pese a su nueva responsabilidad, la gijonesa tiene claro que seguirá dando clases: “Mi mayor placer es entrar en un aula, eso me gusta como un caramelo. Es mi chute de energía”. En un día intenso de entrevistas, Isabel Viña concedió este miércoles su primera conversación como Defensora a LA NUEVA ESPAÑA.

–¿Cómo vivió el martes su victoria?

–Fue una explosión de alegría, no solo por mí, sino también por toda la gente que me ha apoyado. Quiero agradecer de manera expresa a todas las personas que me votaron en primera y segunda vuelta y, sobre todo, a esas cuatro personas –ellos saben quienes son– que han estado cerca de mí durante todo este tiempo. Me hace mucha ilusión ser la Defensora de toda la comunidad universitaria. Seré una Defensora cercana, porque así soy yo: cercana y proactiva; me gusta estar al pie de la jugada.

–Le hace “mucha ilusión”, ¿por qué?

–Es la guinda del pastel a mi carrera universitaria. Me jubilaría como Defensora y cerraría un círculo. La Universidad de Oviedo me acogió como estudiante en el edificio que hoy ocupa la Escuela de Minas y acabaré en la misma Escuela ocupando el cargo de Defensora. Creo que es algo muy bonito.

–¿Por qué cree que ha ganado?

–Creo que hemos conseguido ilusionar a la gente con mi forma de actuar. Además, a lo largo de mi carrera, he ocupado varios cargos de responsabilidad, algunos de ellos de especial importancia como el de vicerrectora de campus e infraestructuras. Ahí la gente me conoció, supo que conmigo se puede hablar, se puede negociar, que soy una persona que atiende, que escucha, que intenta solucionar los problemas. Si a eso añades que también tuve actividad sindical de la mano de CC OO... De alguna manera yo he estado en los dos lados: en el de la patronal y en el de los trabajadores. Yo pienso que todo eso me da un arma muy importante para afrontar este reto.

–La votación de la segunda vuelta fue aún más ajustada que la de la primera. ¿Se lo esperaba?

–En ningún momento pensé que una de las dos iba a conseguir un resultado de machacar a la otra. Somos dos personas diferentes, pero con cualidades perfectas para cubrir este puesto. La elección ya era cuestión de gustos.

–¿Qué será lo primero que haga una vez ocupe el cargo?

–Darme a conocer, recorrer los campus, reunirme con alumnos y profesores... Quiero acercarme a la comunidad académica para que sepa para qué sirve una Defensora Universitaria, dónde estoy y que si tienen algún problema que me llamen. Con esto no quiero decir que los anteriores Defensores lo hayan hecho mal; han sido todo maravillosos. Pero yo soy diferente y puede suponer un cambio. Me gusta estar a pie de obra. Conozco bastante bien los edificios de la Universidad de Oviedo, es decir el continente, porque los tuve que cuidar o construir en algún caso durante mi etapa como vicerrectora, y ahora me toca conocer muy bien el contenido. Controlo este campus (el de Gijón) y la Escuela de Minas, pero otros ya me cuestan más.

–¿Los universitarios son reacios a acudir a la Defensoría para solucionar sus problemas?

–Sí. No sé si es reacia a contarlos o reacia a que no hagamos nada. Yo quiero demostrar que sí responderé a los problemas de la comunidad académica, evitando, eso sí, siempre la confrontación y buscando mucho más la mediación. Soy de la opinión de que no nos separan grandes problemas; puede haber casos, pero esos son los menos. La mayoría son problemas muy pequeños: malos entendidos, una palabra dicha fuera de lugar... Y eso se puede arreglar hablando. Eso es lo que trataré de hacer como Defensora: hablar todo lo que sea necesario.

–¿Qué opina del caso Otín y la investigación abierta por supuesto acoso de otros compañeros?

–No me gusta que se le haya hecho eso a Carlos López Otín, a alguien a quien admiro, a alguien al que tuve la oportunidad de tratar cuando fui vicerrectora y que demostró ser una persona sencilla a la vez que exigente para que las cosas funcionasen bien pero siendo siempre educado. A mí me duele en el alma ese acoso y que se llegue a destrozar la mente de una persona. Es decir, que se convierta en depresión. Esto no da una buena imagen de la Universidad de Oviedo, aunque hay que esperar, porque el proceso (la investigación) todavía sigue abierta. No hay derecho a acosar a una persona y el caso de Carlos López Otín ha adquirido gran relevancia porque es una persona importante, pero creo que en la Universidad hay otros acosos, podemos llamarlos “acosinos”, que no tienen esa visibilidad pero que para quienes lo sufren tienen la misma relevancia. Cualquier persona que se sienta acosada, me da igual lo fuerte que sea el acosador, que venga a mí, que en eso yo sí que soy terriblemente receptiva. No sé si a él le servirá para algo, pero quiero decirle a Otín que tiene todo mi respeto, mi reconocimiento y mi cariño.