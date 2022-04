La pintora Helena Toraño (Llanes, 1984) profundiza en su reciente propuesta artística !composiciones dominadas por una naturaleza idealizada que invitan al espectador a interrumpir el ritmo frenético del día a día para sumergirse en una escena tranquila y evocadora con tintes oníricos". La artista utilizo "las técnicas más clásicas como son el dibujo y la pintura pero siempre busco que el resultado sea directo, fresco y sorprendente, ya sea por el tratamiento del color, las composiciones o las pinceladas minuciosas".

¿El covid ha influido de alguna manera en su forma de entender su arte?

Siempre me ha interesado el arte como vía de escape y es algo que se intensificó durante el confinamiento. En ese momento estaba trabajando en los cuadros para mi exposición “El soplo de los días” y estar inmersa en ese proyecto me ayudó mucho a sobrellevar la situación. Logré “escaparme” y conecté mucho con las imágenes que estaba creando en las que predominaban los espacios naturales que tanto echaba de menos. Creo que en mis nuevas obras se percibe una mayor conexión con la naturaleza o al menos, así es como yo lo siento.

¿La pasión infantil por la pintura se mantiene intacta?

¡Totalmente! Siempre siento nervios cuando me enfrento a un lienzo en blanco y la verdad es que me divierto muchísimo pintando.

¿De qué colores está hecha su imaginación?

En mi imaginación caben absolutamente todos los colores pero sí es verdad que siento predilección por los azules y verdes (que siendo asturiana me acompañan desde que tengo uso de razón) y los rosas como contraste. Eso sí, todos muy vivos y vibrantes.

¿De qué manera irrumpe en su trabajo la influencia pop?

En realidad nunca irrumpe sino que siempre ha estado presente de forma natural. La cultura pop me ha interesado desde pequeña, tanto musical como artísticamente pero quizás se acentuó cuando empecé la carrera y conocí las obras de artistas como Peter Blake, David Hockney o Pauline Boty.

El cine y la música de los 60 y 70 está presente en su obra, ¿qué tienen esos años que ahora no encuentre?

¡Ahora también encuentro muchas cosas que me interesan! Aunque sí es verdad que normalmente también tienen influencias de esas década. No sé, estéticamente me parece que tenían mucho encanto y que eran más auténticas, me resultan más atractivas. Quizá sea una cuestión más de forma que de fondo.

¿Las apariencias engañan en su obra?

Me gusta crear escenas en las que más que contar, lo que hago es sugerir. Mi intención es que mis imágenes puedan tener tantas interpretaciones como personas los observen y de esta manera cada uno le otorgue el significado que le trasmita dependiendo de su punto de vista y de sus experiencias.