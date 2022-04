El Camino de Santiago da sus primeros pasos en Oviedo como principal itinerario cultural de Europa. Esa condición de “kilómetro 0” de la Ruta Jacobea fijado por el rey Alfonso II el Casto como umbral del llamado Camino Primitivo inspira el ciclo de tres sesiones organizado por LA NUEVA ESPAÑA, en colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo, que ayer arrancó en el Club Prensa Asturiana bajo el epígrafe “Oviedo, como origen del Camino”. La primera charla, titulada “Consideraciones sobre el Camino del Salvador”, reunió ante una sala llena al historiador Álvaro Solano, profesor de la Universidad de Oviedo, al empresario tinetense Benjamín Alba, miembro de la Orden del Camino de Santiago, y a Alfredo García Quintana, concejal de Turismo, Hostelería y Congresos, del Ayuntamiento de Oviedo.

Hizo hincapié Solano en la condición del Camino como hito fundamental y perdurable de “un periodo histórico pequeño” como fue el Reino de Asturias, y por eso subrayó la necesidad de que se reconozca internacionalmente la “responsabilidad asturiana en el Camino con Oviedo como origen, eclipsada por Compostela”. Puso como ejemplo que “el azabache era un mineral asturiano literalmente, extraído entre Gijón y Villaviciosa. Las familias del azabache se lo llevaban a Santiago, se sacaban un 90 por ciento en bruto de Villaviciosa y emigraban para formar el gremio de los azabacheros en Galicia. Y el azabache está considerado más gallego que asturiano”.

Benjamín Alba introdujo en la charla el elemento más personal, la experiencia más vivida. Lo avalan las 25 veces que hizo el Camino: “Todas especiales. Nunca estás solo. Hay un trato afable y bonito. Si tienes algo, lo repartes. Hay días que cuesta más, pero la gran meta de llegar al final tira de ti y te alivia cualquier dolor”.

Según García Quintana “hay mucho trabajo por delante”. Recordó que primero se creó una cátedra con la Universidad, luego se trabajó en un protocolo de colaboración con otros ayuntamientos. Siguiente paso, una campaña de promoción. Amplitud de miras. La exigencia de ser “rigurosos” en los pasos a dar es clave para encontrar la vía más adecuada para aprovechar recursos “únicos y exclusivos” de Historia y cultura, y puso como ejemplo la figura de Alfonso II, las reliquias o la perdonanza como elementos esenciales para una campaña de promoción que no admite errores.

Ha pasado mucho tiempo desde que el Camino echó a andar, y, como destacó Solano, “la sociedad ha evolucionado. Por ejemplo, en el concepto mismo de las reliquias, que nacieron como una manera de hacer más cercano a Dios mediante una traslación material”.

Más cambios: antes, recordó, “ir a Santiago significaba salir de casa, caminar, llegar al destino y regresar. Hoy coges el autobús hasta el punto donde empiezas a caminar, llegas a Santiago, montas en otro autobús y de vuelta. La motivación ha cambiado también en varios aspectos, y el peregrino de hoy tiene distintas razones, no solo las espirituales o religiosas, puede hacerlo por turismo, por estar cerca de la Naturaleza, por disfrutar del patrimonio histórico, por interés gastronómico... En el siglo XII no era necesaria una conexión especial con la Naturaleza porque ya se vivía en el día a día, no es lo mismo lo que pueda experimentar hoy un urbanita de Londres”. Solano hizo un firme y entusiasta llamamiento a “valorar la permanencia y herencia de nuestro pasado”.

En esa necesidad tiene un papel importante una iniciativa como la exposición de LA NUEVA ESPAÑA “Camino Primitivo. Oviedo”, en la que, ensalzó, “se dan las claves de un mundo al que dedico mi vida”.

Seguramente, apuntó, Alfonso II no pensaba que iba a “montar un follón tan importante” cuando tomó decisiones que alimentan una “Historia muy compleja, en la que hay muchas claves libres a la interpretación”. Hay muchas pistas que seguir y hay que “tener cuidado con los momentos eureka cuando hablas de Historia”.

El ciclo de encuentros continuará el próximo 11 de mayo con una mesa redonda sobre gastronomía con el escritor Eduardo Méndez Riestra, el historiador Luis Benito García y los chefs Pedro y Marcos Morán.

La última sesión será el 27 de mayo, y en ella María Álvarez, profesora de Historia Medieval de la Universidad de Oviedo, y comisaria de la exposición de LA NUEVA ESPAÑA “Camino Primitivo, Oviedo”, se centrará en el callejero medieval de la ciudad.

Álvaro Solano: “Es el gran triunfo perdurable del Reino de Asturias”

Álvaro Solano, profesor de la Universidad de Oviedo, medievalista experto en el Reino de Asturias, calificó el Camino como “el gran triunfo perdurable del Reino de Asturias, al cual debe Santiago en buena medida ser importante para Occidente. El Camino Primitivo aprovecha rutas ya existentes para revalorizar la peregrinación gracias a las reliquias de la Catedral, y así se relanza el Camino de Santiago. Se refunda a sí misma, se resucita”. Resaltó las consecuencias económicas positivas: “Tineo existe gracias al Camino, porque sin él quizá no hubiera sido necesario fundar nada allí”. Hizo una llamada a valorar el Camino y el pasado medieval “tan arraigado en nuestra identidad”. Señaló que “todo el Norte tiene mucha deuda con el Camino”, de ahí la importancia de defender la memoria y la puesta en valor de un patrimonio tan importante. En definitiva, de “conocerlo” más y mejor.

Alba: “Se debería hacer algo por Obona, esa joya que se está cayendo”

El empresario tinetense Benjamín Alba, miembro de la Orden del Camino de Santiago, ha completado la ruta en 25 ocasiones, una de ellas desde Roma, y “siempre vuelvo al Primitivo, un Camino sencillo en doce etapas llevaderas salvo algún repechín. No hay forma de perderse porque está muy bien señalizado”. Enumeró con entusiasmo la lista de lugares “maravillosos”, a los que invitó a acudir a quienes aún no lo hayan hecho”. Y da igual que lo hayas hecho dos o veinte veces: “Cuando llegas a los pies del Apóstol sientes siempre algo diferente”.

Tuvo unas emocionadas palabras para un lugar muy especial que necesita de más atención: “Obona es la joya del Camino. Entre todos deberíamos hacer algo por ese monumento que se está cayendo, con un Cristo que es una maravilla”. Y elogió lo que se está haciendo en Oviedo y en otros ayuntamientos por un Camino que “nos da mucha riqueza”.

García Quintana: “Hay que posicionar Oviedo como origen del Camino“

Alfredo García Quintana, concejal de Hostelería, Turismo, Hostelería y Congresos, del Ayuntamiento de Oviedo, incidió en la voluntad firme de “poner en valor los recursos vinculados al Camino, únicos y exclusivos, en beneficio de Oviedo y Asturias”. Hablamos de un sentido y un simbolismo de motivación espiritual y religiosa, pero “también de patrimonio, cultura e Historia”. La meta está clara: posicionar Oviedo como origen del Camino a nivel nacional e internacional y que “los asturianos y ovetenses conozcan esa riqueza y se sientan orgullosos de ella”.

Ahora que se lleva el “turismo de experiencias” construyendo relatos para atraer turistas, Oviedo no necesita hacerlo porque “nuestra Historia es más que suficiente para que sea un lugar atractivo para el visitante”. Y destacó el tirón de aspectos como el espiritual, el deportivo o el familiar.