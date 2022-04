Los logopedas asturianos alzan la voz: “Que el Principado deje de ignorarnos”

No: un logopeda no es alguien que solo sirve para que un niño pronuncie bien la “r”. Es “mucho más” que eso. Lo sabe bien la primera generación de profesionales que a lo largo de 25 años (1992-2002) se ha formado en la facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo. Hoy es su gran día: el salón de actos acogerá dos conferencias y una mesa redonda. Ayer, LA NUEVA ESPAÑA reunió a representantes del profesorado y del alumnado para hablar alto y claro de las luces y sombras de una profesión que necesita más visibilidad social. Y que el gobierno del Principado “deje de ignorarnos”.

¿Para qué sirve un logopeda? Luis Castejón, vicedecano de Logopedia, lo resume: “Somos los únicos profesionales formados exclusivamente para proporcionar servicios de rehabilitación de la voz, el habla, la audición, el lenguaje, la comunicación y las funciones no verbales. La población empieza a familiarizarse con esta profesión, saben que existimos, pero no saben lo que hacemos realmente ni en dónde trabajamos. Nos asocian con la enseñanza de la articulación de la vibrante múltiple (la erre) en la infancia, pero nos ocupamos de un amplio abanico de trastornos que afectan a lo largo de la vida a un 30% de la población”. Un dato: de las aulas han salido unas 700 personas diplomadas y graduadas en logopedia. Y una queja: “El desarrollo de esta profesión se ha truncado porque el gobierno del Principado nos ignora. Lo que se ha iniciado con la formación universitaria de calidad no ha tenido continuidad en la creación de plazas de logopedia en el sistema público. Esto es muy frustrante. No aparecemos ni mencionados en el Plan de Salud del Principado 2019-2030. Es muy grave pues la logopedia se ha desarrollado únicamente en el ámbito privado a nivel clínico, en las asociaciones y en centros privados. Donde no estamos es en los hospitales públicos, en las escuelas públicas ni en los servicios sociales públicos”.

Los logopedas no saben qué hacer para que el Principado “deje de ignorarnos y convoque plazas en el sistema sanitario público y en los servicios sociales para atender a esa población desatendida. La logopedia es de pago, tiene un coste inalcanzable para muchos. La falta de logopedas en el sistema público en Asturias es grave. Contamos con 10 logopedas que prestan servicios en tres hospitales y seis hospitales no cuentan con la prestación de un logopeda. En Cabueñes, una logopeda”.

Eliseo Díez es profesor y uno de los responsables de que los estudios de Logopedia fueran una realidad en Asturias. Así que tiene un conocimiento exhaustivo de lo que hubo, de lo que hay y de lo que debería haber: “En las residencias de ancianos se necesita un logopeda, al menos. En cambio, sí hay un fisioterapeuta. Hasta que no se sufre su pérdida no das importancia a la comunicación, la damos por supuesta. La sociedad debería darse cuenta de que es lo que nos hace humanos. La inclusión, la integración, la igualdad...Todo pasa por la comunicación”.

María Suárez, delegada de 4º, no tenía la logopedia como primera opción, pero pronto se enganchó a un grado “muy completo que proporciona una formación integral y abre puertas a especializarse en diversas disciplinas”. Leire Alférez, delegada de 2º, superó la decepción del primer curso: “Demasiada teoría. ¿A dónde voy con esto?, me preguntaba”. Todo cambió al año siguiente con el subidón de las prácticas: la vocación ya era imparable. Ainoa Álvarez, alumna de 2º, quería hacer Psicología pero la nota de corte no le dio. La alternativa la satisface plenamente y que, subraya, ofrece la oportunidad de ser “de mucha ayuda”. Es decir, que un logopeda es “mucho más” que alguien que ayuda a pronunciar la “R”. María Piñera, egresada del Grado, está en la Unidad de Atención Temprana de Avilés. Conoce bien la falta de logopedas en Asturias, una situación agravada durante la pandemia: “Los casos han aumentado exponencialmente”. Especialmente afectados son los niños, “que vieron alterada su necesidad de interacción social”, y las personas mayores en las residencias, donde la figura del logopeda es inexistente. Y no olvidemos que un logopeda, entre otras muchas cosas, puede educar a una correcta deglución de los alimentos para evitar muchos riesgos.

María González Nosti es alumna de la segunda promoción y profesora. Lamenta que hay “pocos profesores logopedas” y subraya sin disimular su satisfacción y orgullo el alto nivel del alumnado –femenino en abrumadora mayoría– con “notas más altas que en Psicología”. Nagore González es doctora y además lleva la clínica privada Valea. Llegó a ella tras “diez años trabajando en hospitales, clínicas...” Lo tiene claro: “Somos necesarios. Llaman las madres desesperadas: mi hijo tiene tres años y no habla, se porta fatal, no se relaciona. Lo primero, hay que tranquilizarlas. Y luego, ayudar a esos niños, favorecer su desarrollo”. No hay enfermedad: hay un problema de comunicación a resolver. Y ahí es donde los logopedas –que no son podólogos, como apuntan con humor– tienen mucho que decir: escuchemos.