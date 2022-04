El Jardín de Margarita, un vergel privado en San Esteban que admite visitas en el día de la madre

El Jardín de Margarita es el vergel que un día soñaron crear Margot Álvarez y José Luis Alonso. Y antes que ellos igual lo había soñado, Margarita, la madre de Margot y la primera que, a su manera, empezó a crear en el Alto de San Esteban un botánico particular –de ahí el nombre– que ahora, en cada primavera, se pone más guapo.

Dice Margot que el jardín es algo anárquico, mixto, con flores que huelen, con otras que no, con áreas de sol, de sombra y de semisombra, con flores que se comen, con “güertina”... con un poco de todo y para todos, incluidos aves e insectos. Hasta el punto de que este rincón asturiano ha sido incluido en la red nacional de “Oasis de mariposas”.

Todo les gusta a sus creadores y esperan que también a quienes visiten el Jardín de Margarita este domingo. Porque el espacio, que está ubicado en plena ruta de los miradores, muy cerca del Mirador de la Atalaya, reabre al público en el día de la madre. En recuerdo de Margarita, la inspiradora. Habrá visitas guiadas (a las 12.00 y a las 17.00 horas), las mismas que se repetirán todos los domingos a partir de junio, y que también pueden concertarse en algún otro día de semana.

La finca, de unos 2.500 metros cuadrados por la que se reparten más de 500 especies botánicas -”hay mucha variedad y poca cantidad”, según dicen-, empezó a tomar forma hace algo más de 15 años. Es el terreno que forma parte de la casa familiar y donde nació Margot, quien durante años residió en Oviedo. Por eso, no fue hasta 2003 cuando, de vuelta a Muros con su pareja (la casa y finca está en el Alto de San Esteban), empezaron a aplicar con esmero y dedicación las enseñanzas básicas de jardín que Margot había aprendido con su madre.

“Había algunas cosinas plantadas por ella, y que yo iba añadiendo, pero coincidió que en este tiempo José Luis se quedó en el paro y decidió reciclarse como jardinero”, cuenta la dueña. La destreza la tuvieron que fomentar a base de esfuerzo, pero el gusto por los jardines les venía de lejos. “Viajamos algunos años a Francia y allí no es raro que haya jardines privados, que pueden ser pequeños o más grandes, cuyos propietarios los enseñan a la gente interesada. Y eso de compartir espacios tan bonitos nos gustaba mucho”, añade.

Por eso, en un momento que no saben precisar cuándo, decidieron que si a ellos también les iba saliendo un jardín bonito, lo compartirían con quien quisiera verlo, por un módico precio de entrada. “Hay especies curiosas que hemos plantado en estos años, pero a mí lo que me gusta es el conjunto. Me gusta comprobar en qué se convirtió aquel prao limpio en el que mi madre empezó a plantar, contagiándome su pasión por las plantas y las flores”.

También tienen especial interés en que sea un espacio rico en biodiversidad y que conserve la armonía del paisaje local, así que no dudan en plantar flores ricas en néctar y otros nutrientes para que crien las mariposas, y por eso ya son oficialmente un “Oasis” para ellas.