La presidenta de la Asociación de Escritores de Asturias, Esther García López, será nombrada el próximo día 24 de mayo, en el Ateneo de Madrid, “Doctora Honoris Causa” por varias instituciones hispanoamericanas. En concreto, el reconocimiento ha sido promovido por el Consejo del “Claustro Doctoral Honoris Causa”, una organización de la sociedad civil mexicana, cuya principal labor es distinguir a “hombres y mujeres líderes que por su trabajo profesional, sus logros académicos y sus proyectos sociales, contribuyen a la mejora de la humanidad”. Este es el caso de Esther García, que recibirá el premio por “su excelencia profesional y destacado liderazgo en favor de la sociedad y la cultura”.

La colaboradora de LA NUEVA ESPAÑA acogió ayer la noticia con “sorpresa” y, sobre todo, con “mucha alegría y satisfacción”. “Lo recibo como un reconocimiento internacional. Tengo relación cultural y literaria desde hace tiempo con distintos países de Latinoamérica. Siempre he estado muy entregada a mi profesión y al mundo de la cultura”, valoró. La poeta y escritora recibió meses atrás la comunicación de que había sido propuesta al Consejo del “Claustro Doctoral Honoris Causa”. Aun así, confiesa, “no me esperaba el nombramiento”. “Es una distinción muy especial que me enorgullece y que llega en este momento de tantas calamidades sociales y otras tristezas personales”, afirmó.

Su distinción está avalada por las universidades Anglohipanomexicana de Puebla, Matanzas Cuba, Norte de Ramaulipas, Latinoamericana de México, de Londres, el Colegio de Empresarios de México, el Consejo de Educación y Capacitación Queretano, el Instituto en Alta Dirección, el Colegio de Abogados del Estado de México, el centro de investigación “Selper”, y el Instituto Politécnico Nacional.