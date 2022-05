“El Museo de Bellas Artes ha perdido ocasiones extraordinarias para adquirir obras por falta de dinero”

Javier Barón Thaidigsmann (Mieres, 1956) es el jefe de Conservación de Pintura del Siglo XIX del Museo Nacional del Prado y desde ese puesto ejerce como valedor del Museo de Bellas Artes de Asturias, de cuyo patronato formó parte hace unos años. La semana pasada viajó a Oviedo para ofrecer una conferencia en la pinacoteca regional sobre las nueve obras depositadas recientemente por el Prado e integradas ya en la exposición permanente.

–Este depósito es uno más de los muchos que el Prado ha hecho al Museo de Asturias, y no será el último.

–Hay una continuidad, desde los orígenes del museo ha habido otros depósitos importantes, más importantes que éste y no solo de pintura del siglo XIX, también del renacimiento, del barroco, de pintura flamenca... En este caso son nueve obras pictóricas del siglo XIX, bien de artistas asturianos que aportan nueva obra a las colecciones del Bellas Artes, ya muy nutridas, o bien de artistas que no son de Asturias, pero con obras que están hechas aquí. La colección del Museo de Bellas Artes de Asturias es una colección de arte español y en ella es importante el peso del arte asturiano y del arte realizado en Asturias, y en ese sentido va este depósito.

–¿Alguna obra especialmente singular entre esas nueve incorporaciones?

–Todas son singulares, aunque hay una de ellas que es una aportación novedosa: una pintura de historia, un género que no estaba bien representado en el Museo. Había ya una obra de Martínez Abades, “La muerte de Mesalina”, que no se expone por su mal estado. Ahora se incorpora “La ultima visita de Felipe II al Escorial”, de Suárez Llanos, que se ha recuperado en el taller de restauración del Museo del Prado y que no se había expuesto desde hacía muchísimo tiempo. Es una recuperación de la que en El Prado estamos muy contentos, una escena histórica con el Escorial al fondo. La obra quedó en el estudio del artista, casi terminada, luego fue adquirida para El Prado y se guardó en el almacén porque tenía grandes problemas de conservación, de soporte y de pintura. La pintura de historia es un género destacadísimo en todos los países, especialmente en España.

–¿Nunca se expuso en El Prado?

–En El Prado está desde 1894, cuando se fundó el museo de arte moderno, en 2009. Antes se exponía en el casón, no en el edificio de Villanueva. La colección de pintura del XIX del Prado está constituida por unas 2.900 obras y ahora están expuestas 300. Hay pocas posibilidades de mostrar todas las obras allí, lo que se pueda hay que intentar mostrarlo en otros museos, museos de entidad, con capacidad para acometer y sufragar la restauración de las obras y para exponerlas en buenas condiciones; hay otros en España pero el Bellas Artes de Asturias es uno de los mejores.

–Y en los próximos meses recibirá más obras del Prado.

–Sí, seis pinturas y una escultura, también de artistas asturianos y de alguno de afuera que trabajó en Asturias. Son obras que en su día fueron adquiridas para El Prado o para el museo de arte moderno y que tienen entidad dentro de las trayectorias de esos artistas.

–¿Cómo se percibe desde la lejanía, en Madrid, la actual etapa del Museo de Bellas Artes de Asturias?

–Está en un momento excelente. Es un museo en una situación óptima, con magníficas colecciones desde la donación de Plácido Arango, después la de Villagonzalo y ahora con la del Prado. Por otro lado, el buen hacer de la dirección del Museo y de su equipo, el apoyo y la estima de la sociedad, de los políticos y de la prensa, hace esperar lo mejor para este museo. Es importante la ampliación, que habrá que llevar a cabo, como está previsto. Eso es prioritario.

–El Bellas Artes está intentado abrirse a nuevos públicos.

–Ese objetivo de llegar a capas cada vez más amplias se está consiguiendo muy bien en el Bellas Artes. El Prado también está haciéndolo, sobre todo a través de las redes sociales y hay un rejuvenecimiento del público. Las redes sociales están siendo fundamentales en eso. En el caso del Museo de Bellas Artes de Asturias se está logrando también con la colaboración de la Asociación de Amigos del Museo, que tiene una actividad aún corta pero muy intensa. Ese objetivo de impermeabilidad total se está consiguiendo.

–¿Realmente hay más gente joven en los museos?

–Hay más gente joven de la que solía haber, y es gente que accede de una forma más sencilla y directa, que ha perdido las prevenciones y los prejuicios y que entiende que los museos son lugares de acceso a la cultura.

–¿Cómo andan de fondos económicos los museos?

–Con la pandemia se perdieron ingresos pero las instituciones aportaron los fondos necesarios para salvar la situación desde 2020. Gracias a ese aporte se está funcionando con normalidad. En el Bellas Artes de Asturias se va a acometer la ampliación del edificio con los fondos europeos: era un gasto importante y difícil de asumir pero imprescindible. Hay algo de lo que adolecen los museos importantes, no solo ahora sino hace tiempo, y es el capítulo de adquisiciones. Ahora hay oportunidades extraordinarias para adquirir obra, en realidad siempre las hay. El Museo de Asturias no tiene dotación para adquisiciones, es nula desde hace más de 10 años y por esa razón se han perdido ocasiones extraordinarias. No podemos contentarnos diciéndonos que ya habrá depósitos o donaciones, el crecimiento de las colecciones es algo que debe manar del propio museo, que es el que conoce sus colecciones y sabe lo que le hace falta. Por poco dinero hay obras excelentes: a lo mejor sale un dibujo de un artista importante por unos cientos de euros. La posibilidad de adquirir obra daría dinamismo y permitiría completar las colecciones, y eso es algo que solo el propio Museo puede determinar.

–No se puede crecer solo con donaciones y depósitos.

–No. Aunque haya personas muy generosas, en Asturias y en España no hay una cultura como la de Norteamérica, donde muchísimas personas con dinero pueden hacer aportaciones; aquí son solo unos pocos y por ello son más dignos de alabanza. Si se da bienvenido sea, pero no basta.

–¿Detecta alguna carencia importante en la colección del Bellas Artes?

–Prefiero dejarle eso a su director, él tendrá sus ideas. Hay ocasiones en que se encuentra uno con una obra hasta entonces desconocida o inédita, y hay que estar preparado.

–El Prado expone en sus salas el “Aníbal vencedor” de Goya, que pertenecía a la Fundación Selgas, ¿hay alguna posibilidad de que viaje a Asturias en un depósito o una cesión temporal?

–Esa es una obra importante, que está en sala continuamente. Los depósitos no están en la colección permanente. Ese tipo de obras no se utiliza en depósitos, donde más gente la ve y la aprecia es en el Museo del Prado, en el contexto de la gran colección de Goya de la pinacoteca.