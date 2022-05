El perro "pastor australiano" más bello, es astur

Tiene nombre largo –“Jagger, mpbiss once in a lifetime de la Noval”–, suma poco más dos años, y es el perro pastor australiano más bello de Europa, nacido y criado en San Juan de La Arena. Y no es porque lo diga su dueña y criadora, Sonsoles Hevia de la Noval, lo es porque así lo dictaminaron los jueces del campeonato Eurodog Show que tuvo lugar hace días en París y donde tomaron parte 8.700 ejemplares; entre ellos, 200 de su raza.

“Jagger se ha proclamado campeón de Europa en su raza además de ganar el Grupo 1, que engloba todos los de pastoreo; alemán, collie, border collie, etcétera. En la gran final compitieron diez, es decir, los mejores de cada uno de los grupos. Mi perro, además de Campeón de Europa de su raza, es el décimo mejor entre los 8.700 que concursaron”, explica su propietaria. Sonsoles Hevia siempre fue una gran amante de los perros, de hecho previamente a la cría de estos pastores, tuvo una labradora, “Telva”, y una golden retriever, “Maggie”. Cuando descubrió en las redes sociales la raza que lleva criando hace años, se sintió tan atraída por ellos que pronto llegó a su casa “Arena”; “en honor a mi pueblo, que yo nací en San Juan de La Arena”, explica Sonsoles. Se afirma que los orígenes del "pastor australiano" (Australian Shepherd), conocido también como ovejero australiano, están en el norte de España, sobre todo en el País Vasco. Se señala que fueron emigrantes vascos quienes los introdujeron en Australia y posteriomente en Estados Unidos. Este no es el primer reconocimiento que se lleva “Jagger”, con poco más de dos años y que ha ya participado en varios certámenes. “En Avilés fue ganador absoluto”, recuerda su dueña. Sonsoles Hevia de la Noval es una especialista en la cría de pastores australianos, de los que tiene en su casa unos diez. “Son mi familia. Los perros nacen conmigo y mueren conmigo. Son unos perros muy inteligentes. Pueden ser desde los mejores pastores ovejeros del mundo hasta adaptarse perfectamente a la vida en una casa, se ajustan a cualquier hábitat”, dice Noval, que explica que, si se dedica a la cría de esta raza, es con el objetivo de participar con sus animales en concursos de belleza a todos los niveles. “Los jueces lo que valoran es la morfología del perro y, sobre todo, el movimiento”, recuerda. Del 23 al 26 de junio se celebrará en Madrid el Campeonato del Mundo y allí estarán Sonsoles Hevia y “Jagger” para intentar alcanza de nuevo la cima y, en ella, el primer puesto.