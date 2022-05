Los alumnos asturianos sobresalen en la EBAU: sacaron en 2021 la cuarta nota media más alta del país

Hoy en día, hay grandes diferencias entre autonomías, sobre todo en los temarios, y son muchas las voces que reclaman el diseño de una EBAU única para toda España. La Universidad de Oviedo está trabajando en esta revisión. Una de las quejas recurrentes de los estudiantes asturianos es que mientras los bachilleres de Cataluña solo estudian la Historia de España desde 1875, los asturianos empiezan ya en el Paleolítico. A pesar de esta dificultad, el Principado está en los primeros puestos de los rankings en contraposición a Baleares, Galicia y Madrid, que se sitúan a la cola. Asturias también está por encima de la media nacional y a la cabeza en las estadísticas de nota media del Bachillerato. En concreto, en 2021, fue de un 7,93. Es decir, la sexta más alta de España y 0,39 puntos más con respecto a antes de la pandemia (en 2019, la calificación fue de un 7,54).

Atendiendo a los datos del Ministerio, y a diferencia de otras comunidades, Asturias se mantiene estable en las notas medias de la EBAU y del Bachillerato. El caso opuesto es Cantabria: consiguió la nota media más alta de la EBAU en 2021 (7,20) y, sin embargo, en la calificación del Bachillerato está en cuarto lugar por la cola (7,66). Asimismo, los estudiantes asturianos acceden a un grado universitario con una nota media de 7,67, la cuarta más alta de España, solo superada por Murcia (7,77), Andalucía (7,70) y Extremadura (7,67). Esto quiere decir que al menos en el Principado los jóvenes llegan a la Universidad con 0,26 puntos menos en comparación al expediente con el que salieron del instituto.

Según las estadísticas del Gobierno de España, en el País Vasco. En esta comunidad, aprobaron el año pasado el examen de la EBAU el 97,63% de los alumnos presentados tanto en convocatoria ordinaria como extraordinaria. Le siguen Castilla y León (96,98%), La Rioja (96,37%) y Aragón (95,82). Asturias está en la mitad de la tabla con un 93,17% de aprobados. Por asignaturas, los asturianos son los que mejor nota media tienen en Lengua Castellana y Literatura: un 7,45. Sin embargo, en Historia de España, una de las materias obligatorias para todos los aspirantes, el Principado desciende varios puestos. La calificación más alta es la de Cantabria, con un 7,36; Asturias se queda en un 6,82. En Inglés, la región también se distancia bastante de las primeras comunidades: tiene un 5,95, mientras que la primera, que es el País Vasco, tiene un 7,93.

Los criterios para pasar de curso en la ESO serán diferentes por comunidades





Las reglas para pasar de curso en Secundaria a partir del próximo curso, con la entrada en vigor de la nueva ley educativa, serán diferentes por comunidades. Aunque la LOMLOE establece que los alumnos podrán promocionar sin límite de asignaturas suspensas, dejando la decisión final en manos de los equipos docentes, hay regiones que se saldrán del guion. Es el caso de Castilla La Mancha, Extremadura y Aragón –gobernadas por el PSOE– así como el País Vasco. Las cuatro añaden una condición: para que un estudiante pueda superar el curso teniendo más de dos pendientes –las que se permitían hasta ahora, siempre y cuando no fuesen Matemáticas y Lengua– tienen que estar a favor dos tercios de los profesores que forman el equipo docente. Mientras que la mayoría de comunidades –entre ellas, previsiblemente esté Asturias– la decisión se tomará por mayoría simple si no hay acuerdo. Fuentes de la Consejería de Educación de Lydia Espina indican que la publicación de los currículos asturianos será inminente. Hay todavía otro grupo de regiones, gobernadas por el PP, que establecen más condiciones y que puede tener como consecuencia más alumnos repetidores. Madrid exige una mayoría de dos tercios del profesorado a favor y que entre las materias pendientes no estén a la vez Lengua y Matemáticas. Galicia fija una media mínima de cinco. Y Andalucía está en el medio: la normativa transitoria de este año establece que para pasar con más de dos suspensos será necesario la mayoría de dos tercios del profesorado y el equipo docente tendrá en cuenta que las asignaturas no superadas no incluyan más de dos troncales y no supongan más del 50% de la carga horaria total.