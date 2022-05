¿Qué está pasando en EE UU con el derecho al aborto? Estas son las claves de la polémica

El Tribunal Supremo de Estados Unidos parece decidido a acabar con el derecho al aborto en el país, al menos tal y como ha estado regulado y constitucionalmente protegido las últimas cinco décadas. Así se desprende del primer borrador del alto tribunal –con respaldo mayoritario de los magistrados– que ha obtenido en exclusiva el portal de información “Politico”, que fue publicado el lunes por la noche y cuya autenticidad ha confirmado el presidente del Supremo, John Roberts, que ha lanzado una investigación de la filtración.

Aunque nada es definitivo hasta que se publique la opinión final, esta ha provocado un terremoto político y social en EE UU porque puede tumbar un derecho que ese mismo tribunal consagró en 1973 en la histórica sentencia del caso “Roe contra Wade”.

El borrador que ahora se ha conocido, redactado por el juez Samuel Alito y que apoyan otros cuatro de los jueces de la mayoría conservadora en el Tribunal con nueve miembros, ha incendiado ya una batalla política.Y el presidente Joe Biden ha emitido un comunicado en el que ha mostrado su convicción de que “el derecho a elegir de una mujer es fundamental”.

El mandatario también ha recordado que si Roe –en referencia a la sentencia de 1973– se revoca “recaerá en los ciudadanos elegir en noviembre a cargos que defiendan el derecho a elegir”, así como a legisladores y senadores que ayuden a codificar la protección del aborto en legislación federal, un reto dada la actual composición de las cámaras y que se incrementará aún más si los demócratas pierden el control del Congreso en los comicios .

“Errónea desde el principio”

“Roe fue clamorosamente errónea desde el principio”, escribe Alito en una referencia a la decisión de 1973 que dio protección federal constitucional en EE UU al derecho al aborto. “Mantenemos que Roe y Casey deben ser revocados”, se lee también en alusión a otra sentencia del Supremo de 1992 que, aunque dejó a los estados más margen para regular, seguía impidiendo a estos que prohibieran el aborto antes de que el feto fuera viable, un momento que habitualmente se establece entre las 22 y 24 semanas de gestación.

La opinión resuelve el caso que se planteó tras la adopción de una draconiana ley de Misisipí que prohibía prácticamente todos los abortos después de 15 semanas de embarazo y asevera que “es hora de acatar la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes elegidos por el pueblo”.

Alito llega a decir que las sentencias de legalización “azuzaron el debate y profundizaron la división”. Los sondeos, en cualquier caso, muestran que la mayoría de estadounidenses defienden mantener el derecho, aunque hay más división de opiniones sobre las cuestiones de los términos temporales en que la interrupción de embarazo debe ser legal.

El Supremo dejaría la regulación del aborto en manos de los estados. A Alito lo secundan los jueces conservadores Clarence Thomas y los tres nombrados por Trump: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Según “Politico”, los jueces progresistas Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan preparan una o varias opiniones de disenso. En la publicación se explica que no está clara qué posición adoptará el conservador Roberts, aunque según CNN su opinión sería aceptar la ley de Misisipí pero no revocar completamente Roe. Su voto, en cualquier caso, no sería crucial.

El impacto de la filtración

El impacto de la filtración tiene múltiples frentes y adelanta la batalla política alrededor del aborto, que ya se esperaba que tuviera un lugar central de cara a las legislativas. Para los conservadores, que llevan décadas luchando contra el aborto, y en los últimos años han promulgado en los estados que controlan leyes cada vez más restrictivas, es una victoria. Los demócratas, en cambio, han pronunciado críticas feroces.

Nancy Pelosi y Chuck Schumer, líderes en las dos cámaras en el Congreso, tildaron en un comunicado la decisión «como una abominación, una de las peores y más dañinas decisiones en la historia moderna». Y resurgen las voces, incluida la de Biden, que llaman a aprobar legislación federal que proteja el derecho al aborto, pero para conseguirlo, y dado que los demócratas no tienen la mayoría de dos tercios necesarios en el Senado, es algo para lo que los necesitarían antes acabar con la práctica del filibusterismo. Al menos uno de sus senadores, Joe Manchin, se opone ferozmente a hacerlo.