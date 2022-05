Gloria Nieto: “A Clara Campoamor siempre la vemos con cara de urna y es mucho más”

El grueso de la población conoce a una Clara Campoamor sufragista, a la diputada que protagonizó la histórica votación del 1 de octubre de 1931 en las Cortes Constituyentes que dio forma legal al voto de la mujer; la abogada que defendió la igualdad de sexos como un derecho constitucional. Sin embargo, pocos tienen constancia acerca de la correspondencia que mantuvo con la jurista María Telo, cuando Campoamor estaba exiliada en Suiza pero al tanto de las cuestiones de España, ni saben cómo salió adelante tras la muerte de su padre, cuando era una niña, para ponerse en valor a sí misma y al movimiento feminista. Por todo ello, en la conmemoración del 50 aniversario de su muerte, la Asociación Feminista de Asturias (AFA) quiso hacer ayer un repaso por su trayectoria jurídica y humana, para lo que contó con la colaboración de la profesora de derecho constitucional de la Universidad de Oviedo, María Valvidares, y la doctora en Filología española especialidad en cuestiones de género y diversidad, Alba González.

“Siempre hemos visto a Clara Campoamor con cara de urna y es mucho más”, aseguraba la presidenta de la AFA, Gloria Nieto, antes de comenzar un acto celebrado en el Aula Magna del Edificio Histórico de la Universidad. Un homenaje a una mujer en muchos aspectos invisible: “Parte de su historia sigue siendo una gran desconocida”, coincidieron las ponentes.

Como experta en perspectiva de derecho y, tal como recalcó, no de historiadora, Valvidares centró la charla en el marco del constitucionalismo. “El concepto de que la Constitución es la norma suprema no era la tónica de aquel momento”, aseguró la docente, retrotrayéndose a aquellos años 30: “Sufría vaivenes y en los debates de las Cortes Constituyentes se puede ver la lucidez con la que Clara Campoamor contemplaba los derechos de las mujeres”. Según explicó la profesora, Campoamor reivindicaba el concepto de feminismo desde la concepción de estatuto de igualdad, de derecho humano: “Sin condicionar o alienar”. Por eso veía importante que esa igualdad se configurase en la Constitución, no en una mera ley civil que podría cambiarse de manera constante. Esa lucha incluso llegó a mantenerla con los miembros de su propia formación política, el Partido Republicano Radical.

El deseo de acabar con la distinción por géneros de quién tenía reconocido pedir o alegar una causa, fue también uno de los campos donde la abogada se dejó la piel mucho antes de ocupar un cargo político. Su visión del divorcio era contemporánea, defendía el derecho de las madres solteras, de los hijos legítimos y la supresión del delito de adulterio aplicado solo a la esposa. “Se formó en la convicción de pelear los derechos de las mujeres, y convertirse en jurista fue una pieza fundamental”, explicó González, quien se encargó de la segunda parte de las ponencias, para rescatar la parte más biográfica del perfil del icono feminista.

Recién estrenada su primera década de vida, Campoamor perdió a su padre y afrontó una gran inestabilidad económica y familiar. Nacida en el seno de una familia de estatus medio, pero recursos escasos, decidió formarse para salir adelante; una capacidad de lucha que la convirtió en la segunda letrada española después de conseguirlo Victoria Kent, a quien años después se enfrentaría en las cortes. “Defendía las batallas de agenda de entonces”, sostiene Alba González. Su labor como abogada se sumó al papel de activista y antes de iniciarse en política, en la década de 1920, impartió conferencias y defendió ante los tribunales los casos de madres solteras: “Por lo tanto, cuando llega al congreso es consciente de la necesidad de una República justa con la participación de las féminas y el respeto a sus derechos”, explica González.

Clara Campoamor llevó consigo su lucha al exilio, motivado por la Guerra Civil. En Lausana, donde se refugió después de pasar por Argentina, trabajó en favor del sufragio femenino, y participó en diferentes organismos internacionales y en foros de Naciones Unidas. También se sumó, mediante correspondencia, a la batalla femenina que se libraba durante los últimos coletazos del franquismo, aconsejando a juristas y políticas de la época como María Telo. “No se desvinculó en ningún momento de cuanto sucedía en España”, asegura González.

Le debemos el sufragio universal, coinciden organizadoras y ponentes, y no deja de ser una gran desconocida: “no terminamos de honrar a esas pioneras de nuestras libertades”. Fue, en definitiva, un homenaje a una vida “activa y ajetreada” que reveló dos caras de la misma mujer: la legisladora que traducía los derechos en leyes, y la activista que lucha sin desmayo por esos mismos derechos.