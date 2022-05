La Universidad y Cultura crearán una cátedra de lliteratura asturiana

“Fue un malentendido, no acerté a expresarme”. El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, quiso zanjar ayer la polémica surgida tras afirmar en el último claustro que la institución ha dejado de usar el asturiano en sus comunicaciones administrativas –del trilingüismo al bilingüismo (español e inglés)– “porque la lengua asturiana no es oficial en la comunidad autónoma y, por lo tanto, no la podemos usar”.

Ayer, Villaverde escenificó, con la consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo, Berta Piñán, sentada a su lado, un mea culpa que se tradujo en la lectura de un manifiesto en asturiano para apelar al “papel relevante” de la Universidad en el uso de la llingua, promoviendo la acción y desenvolvimiento desde el respeto institucional. Ambos avanzaron la creación de una cátedra de literatura asturiana. Villaverde anunció, además, que el rectorado iniciará la tramitación para que la filología asturiana pase a ser un “maior” y que se pretende constituir en el futuro un área específica. Villaverde defendió la intención de adoptar un papel activo en “el uso y promoción del bable” para que la lengua y cultura y asturianas no sean “motivo de conflicto y tensión”. “El asturiano”, dijo, es parte de la Universidad”. Recordó que dos becarias han ayudado a traducir documentos oficiales o la web, y que se ha avanzado en la normalización de la tramitación de documentación académica o administrativa. “El área de filología asturiana será un hito importantísimo que haremos junto con la Consejería” Ignacio Villaverde - Rector de la Universidad Fijó como gran objetivo “que el asturiano tenga reconocimiento académico en las titulaciones”. Ahora, los estudios de filología asturiana son un “minor” de 48 créditos dentro del Grado de Lenguas Modernas y sus Literaturas, sin reconocimiento en las titulaciones. La idea es convertir los estudios en un “maior” para ser la “lengua B” dentro de ese Grado, pasando a unos 120 créditos. Apareciendo, pues, en los títulos. Villaverde añadió que está promoviendo “la constitución de un área de filología asturiana”. Con calma: “Es una tramitación compleja”. “Sería un hito importantísimo que haríamos de la mano de la Consejería”, afirmó. ¿Plazos? “Nunca menos de año y medio o dos años”. “El maior es una gran oportunidad de consolidar los estudios en asturiano” Berta Piñán - Consejera de Cultura Berta Piñán elogió el futuro “maior” en asturiano, “una vieja reivindicación que es una gran oportunidad de consolidar los estudios en asturiano”. En el horizonte, “un grado en llingua y cultura asturiana”. Piñán anunció el convenio para financiar la cátedra de literatura asturiana “con la intención”, dijo “de que arranque ya con el próximo curso”. Es, “un proyecto muy importante para la visibilidad de la literatura asturiana”. Y elogió también la colaboración con la Universidad a través de medidas como la citada financiación de un Servicio de Normalización que cuenta con dos becarias. Barbón y el profesorado Por otro lado, la pregunta de control al Presidente Adrián Barbón de Podemos abordó la situación del profesorado de asturiano y de eo-naviego, justo en la semana en que se celebra la Semana de les Lletres. El portavoz de Podemos, Rafael Palacios, lamentó que este profesorado “padezca el crecimiento de la temporalidad y de la precariedad”, especialmente en los últimos diez años, “en los que las interinidades aumentaron en un 150% y las medias jornadas en un 200%”. Y puso el dedo en la llaga de “la discriminación adicional que supone que no esté reconocida la especialidad docente del profesorado de lengua asturiana y literatura”. Adrián Barbón reconoció que la situación del profesorado de asturiano “es inaceptable y una total injusticia” y se comprometió a que su Gobierno seguirá presionando al Ministerio de Educación para que varíe su negativa a la consideración del asturiano como especialidad docente, aunque señaló como un obstáculo fundamental que la llingua no tenga la consideración de oficial en el Estatuto de Autonomía. Barbón hizo expreso su “apoyo a este colectivo, algunos de los cuales llevan desde 1984 con carácter interino”.