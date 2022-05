Ai, Carmen, qué alegría! Cómo presta ver un reconocimientu tan merecíu. Siempre pensé que yes la voz perfecta p’averase al flamenco. Na mio tierra, n’Asturies, nun tamos mui cultivaos nesi folklore d’altu nivel que tú cultives, y yo siempre digo, que tú yes la voz perfecta pa entamar. Pa entamar a escuchar, porque yes sencilla, ensin esparabanes, pero h.onda, h.onda como’l propiu flamenco, y eso te fai sólida, elegante, creíble, impepinable; que ye un daqué que yo valoro munchísimo nel arte.

Nacida na Alta Andalucía, abulense de crianza, el flamenco gana altura al pasar per to garganta.

Tú faes como les águiles, qu’ensin mover les nales van dende la Rumba a Orillas del Río Sil a los Tangos de Triana, van de Miguel Hernández a Rafael ensin posase a beber agua.

Trasversal, tanxencial, arriesgada… ¿puede alguien arriesgar y experimentar dende’l folclore? entrúguenme deyes vegaes. Y yo podría callar, imaxinar a Carmen con Blanca Li, con Lola Herrera, con Carlos Saura, imaxinar les conversaciones, los procesos creativos, y decir: ensin dulda, se puede.

Cuando alguien ye capaz de trascender la so disciplina artística (flamenca n’esti casu) y llega a ser Artista, ensin apellíos, de repente ye capaz de llegar a la xente, ensin un procesu iniciáticu prebiu. La propia artista, tú, yes el procesu iniciáticu p’averar a la xente a la disciplina. Y eso ye mui grande.

Gracies Carmen, y norabona.