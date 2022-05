La nueva Primaria convence en los colegios: Esto es lo que opinan los directores

Satisfacción en los colegios asturianos con los nuevos currículos de Infantil y Primaria que se aplicarán el próximo curso. Los equipos directivos ven en general con buenos ojos los principales cambios que recoge la adaptación autonómica de la LOMLOE presentada este jueves por la Consejería de Educación. Esto es: más horas de Inglés y Educación Física, obligatoriedad de trabajar por proyectos, desaparición de las notas numéricas y promoción automática en los cursos impares. Los responsables de centros consideran lógico el recorte en Lengua Castellana y Literatura en dos horas y media entre el segundo y tercer ciclo de Primaria, pues es una materia que “se trabaja de forma transversal” y, pese a la medida, “sigue siendo la que mayor carga tiene en las aulas”. El trabajo por proyectos, coinciden los directores, es el “futuro”.

“Trabajas todas las áreas, contextualizas los aprendizajes en el mundo real, los alumnos adquieren conocimiento de forma más divertida... Dar contenidos como se hacía antes para que luego los olviden no sirve de nada. Esto es igual que si entrenas y entrenas y al final no juegas un partido; de poco vale”, defiende Alejandro Collantes, director del CRA de Lena. En concreto, el equipo de Educación de Lydia Espina ha fijado –a diferencia de la reforma estatal, que no lo especifica– que, como mínimo, los colegios deberán dedicar un 20% del horario lectivo –el equivalente a una jornada– a enseñar por proyectos. Collantes ve en esta decisión un paso “valiente” por parte de Consejería, porque “la tendencia es trabajar por competencias” y al carro tienen que subirse todos los centros.

Precisamente, su colegio es referente en el uso de nuevas metodologías, entre ellas las de los proyectos. También llevan años poniendo en práctica una derivada de esta actividad, que son los proyectos de aprendizaje- servicio. Un ejemplo: “Nuestro alumnado ayudó a los mayores del centro de Lena a usar nuevas tecnologías. Participaron estudiantes de todas las edades, implicamos a todas las áreas y ofrecimos un servicio a la comunidad”. Collantes ve “muy necesario” el aumento de Inglés de una hora en Primaria y de otra en Infantil, al incluirse por primera vez en 3 años. De igual forma, apoya que Educación Física gane peso, más aún “tras la pandemia y teniendo en cuenta que los niños son cada vez más sedentarios”. “Tenemos que cambiar el concepto de la educación y no parcelar. Si trabajas por proyectos lo mismo te da que en el horario aparezca primero Valores, después Matemáticas...”, opina sobre la disminución de Sociales y Lengua. El responsable del CRA de Lena destaca dos aspectos más: el mayor protagonismo que se le da a la coeducación y a la sostenibilidad.

Julio Fernández, al frente del colegio Río Piles de Gijón, es otro de los que aplauden el contenido de los decretos autonómicos. “Los veo coherentes si lo que buscamos es generar un cambio en la educación y adaptarnos a los tiempos”, valora. Fernández profundiza en su postura, aludiendo primero a la organización por ciclos cada dos cursos en Primaria. En consecuencia, ve bien la promoción automática en los cursos impares: “No tiene sentido interrumpir el proceso. Hay que meterse en la cabeza que ahora los alumnos tienen dos años para adquirir el conocimiento”. Fernández también cree que es un acierto reforzar Inglés en las dos etapas y lo mismo dice de Educación Física. “La salud debería implementarse como contenido transversal; es solo media hora de incremento, pero es un gesto”, señala.

El director del colegio gijonés subraya que “el refuerzo de unas áreas no va en detrimento de otras”, porque los nuevos currículos dan la posibilidad a los centros de organizarse por ámbitos. Es decir, por grandes áreas de conocimiento que agrupan varias asignaturas. “La Lengua no debería estar encorsetada en solo esa asignatura”, comenta. Y eso es lo que justamente busca la Consejería con su apuesta por los proyectos. “Es un elemento muy bueno que nos permite la transversalidad y que el alumnado avance casi sin ser consciente de que está aplicando las matemáticas, la lengua... Hay que convencer más que obligar para que todos los colegios se unan a esta nueva idea educativa”, reflexiona Fernández.

Y hablando nuevamente de proyectos... El colegio de Lugo de Llanera es otro de los referentes. Su director, Jesús Riesco, se fija como objetivo para el próximo curso superar el mínimo del 20% y llegar al 33%. “Hay que ir paso a paso, pero darlos de forma segura”, indica. Riesco puntualiza que trabajar por proyectos requiere igualmente “cumplir con el currículo”. Es decir, con los contenidos. La diferencia es que se enseñan de forma diferente, abarcando varias áreas y siendo “más real”. “Es la forma idónea de desarrollar las competencias de los estudiantes y atender a la diversidad. Además, es una fórmula motivante para los críos y los conocimientos que adquieren cobran sentido”, explica. Por otra parte, Riesco celebra la ampliación del Inglés y de la Educación Física “para afrontar la obesidad”. “El deporte tiene además mucha importancia a nivel emocional”, apunta.

En esto último ahonda Daniel García Ron, director del colegio Condado de Noreña, señala que es “muy importante” aumentar Educación Física y hacerlo además en el tercer ciclo de Primaria. “Estamos percibiendo que el índice de obesidad está subiendo mucho. En 5º y 6º curso puedes introducir a los chavales en diferentes deportes”, expresa. Ron quita importancia a la reducción horaria de Ciencias Sociales y de Lengua Castellana, teniendo en cuenta que esta última materia “es la que más carga tiene y que la nueva asignatura en Valores es necesaria”. “Inglés ya se estaba dando en 3 años en muchos centros como el nuestro, lo positivo de ahora es que se regula y nos mandarán profesores si los necesitamos”, dice. Sobre la repetición, García Ron asegura que “será una medida excepcional con la LOMLOE, pero ya lo fue con la LOMCE y la LOE”. El responsable del centro de Noreña “duda” con la promoción automática en los cursos impares, aunque a renglón seguido señala que si se hace un “buen plan de refuerzo no debería haber problemas”. Su postura respecto a la eliminación de las notas numéricas –solo habrá Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable y Sobresaliente– la tiene clara: “Cuando yo iba al cole había ‘Necesita mejorar’ y ‘Progresa adecuadamente’ y nadie se escandalizaba. ¿Tan importante es que le especifiques a un niño si el Notable es de un 7 o un 8? Detrás de la nota numérica hay mucha presión social”.

Elisa Fernández, directora del colegio Gesta de Oviedo, es de la misma opinión: “Estamos hablando de niños de Primaria; debemos darles un trato diferenciado respecto a Secundaria, Bachillerato o la Universidad”. Fernández ve “bien” los currículos “sobre el papel”: “Ahora habrá que ver su aplicación práctica”. Pero por lo pronto aplaude el incremento horario en Inglés y Educación Física. “Las áreas troncales, como Lengua Castellana, no se reducen demasiado, porque a la hora de trabajar por proyectos ya se abordan”, puntualiza.

Yolanda López Fueyo, directora del colegio Jovellanos de Gijón, discrepa: “Lo peor es quitar horas de Lengua para dar Valores cuando esta nueva asignatura debería formar parte de la vida diaria como transversal, no quedarse en 45 minutos semanales”, manifiesta. Esta profesora también es crítica con el tímido aumento de Educación Física. “Me parece ridículo dar media hora más. Creo que sería preferible hacer buenas campañas y proyectos que apoyen el deporte de base que se convierta en un hábito de vida”, profundiza.

Simón Cortina, director del colegio Corazón de María de Gijón (Codema) y presidente de la patronal Escuelas Católicas, hace una valoración general “positiva”. “Más allá de la asignación horaria que corresponda a cada una de las áreas, entiendo que hay una decidida apuesta por facilitar la implementación de metodologías que promuevan la personalización del aprendizaje del alumnado”. “El trabajo por proyectos y la posible organización de las áreas por ámbitos favorecerá una nueva forma de enseñar y de aprender que tenga en cuenta la realidad y las necesidades del alumnado y se oriente a una formación más competencial”, apunta.

Miguel Marcos, director del colegio Montedeva de Gijón, asegura que la norma supone “un avance hacia la renovación educativa”. “Es un buen momento para la necesaria actualización del profesorado, para revisar los proyectos de centro... Eso sí, deberá venir acompañada de estabilidad; no se puede estar pendiente de los cambios de gobierno para volver a modificar la ley”, advierte. “Que se incluya la obligatoriedad de proyectos integrados nos parece una buena medida. Si se quiere dar un enfoque competencial, se debe trabajar de una forma más global”, comenta. Sin embargo, agrega Marcos, “el número elevado de alumnos por aula sigue siendo una dificultad a la hora de personalizar el trabajo”.