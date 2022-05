“El humor funciona muy bien en los malos momentos, en crisis y guerras”

Joaquín Pajarón actuará el próximo 6 de agosto en el muelle viejo de Luanco. El monologuista forma parte del cartel del festival “Luanco al mar”, en la única fecha que actúa en Asturias, y cuyas entradas salen mañana a la venta.

–Actuará al aire libre. ¿Hay diferencias con los teatros?

–En el humor, mucha. Molesta mucho el ruido, todo lo que pueda despistar, soy un cómico hablando durante hora y pico o dos horas y necesito captar toda la atención, porque puede perderse la gracia si pierdes un segundo de hilo, puedes despistarte en cualquier segundo. Al aire libre funciona, pero te cuesta más esfuerzo, no puedo jugar tanto con los silencios, darle más ritmo, menos pausa, más energía. El público tiene que poner algo de su parte. Si vas a estar hablando todo el rato, sal fuera y te devuelvo les perres.

–¿Luanco le motiva?

–Tengo buenos recuerdos de Luanco. Tengo amigos allí de siempre. Es uno de estos sitios desde que arrancó “En demasía” y comencé a tener gente que pagaba por verme, pasé de 100 espectadores a 900 en cero coma. Estos sitios prestan.

–El humor está vinculado con cierta polémica. ¿Entrará en el asunto de estado entre Candás y Luanco, les marañueles?

–Voy a quedar mal tanto Luanco como con Candás y el otro día entereme que también dicen que son de Antromero. No soy muy fan de les marañueles, apañaivos vosotros. Procuro no entrar en guerres que nun son les míes.

–¿Cómo está el mundo del humor en la actualidad? Lo digo por la crisis, por la inflación, por la guerra…

–El humor funciona muy bien en los malos momentos. En todas las crisis hubo humor, en todas las guerras. El humor siempre está para ayudar. Estamos en una época de censura, que se está metiendo en este país otra vez yo creo que quizá por las redes sociales, de las discrepancias y lo confuso que está esto de la libertad de expresión. Siempre pongo el mismo ejemplo de Gila, hizo humor de la guerra civil, y nos reíamos y él estuvo en un paredón del que salió vivo. Y ahora no puedes hacer humor sobre política porque te matan, te acribillan. Te encasillan enseguida.

–-¿Y qué nos queda?

–¿Yo? Reírme de todo. Bromas puedes hacer sobre todo, porque es ficción, porque es mentira. Subo al escenario y no soy yo, y no soy Joaquín Pajarón, soy un personaje, lo que digo nun ye verdá. No puedes meter en la cárcel a un actor que hizo el papel de un nazi, ye un actor.

–Consideras que el público tiene la piel muy fina.

–Mucho. Las redes sociales causan un daño terrible. La gente bajo el anonimato puede hundirle la vida a otra gente de una manera muy ruin. Hay gente muy fata en tolos lados. El humor es sacar una sonrisa o una carcajada, sin más.

–Sin embargo, utiliza las redes sociales para promocionarse...

–A nivel personal me ayudaron mucho porque no tenía una plataforma para darme a conocer. Para hacerme campañas y venderme mi personaje. Mi vida personal es otra, es un personaje diferente, para que vayan al teatro a verme. La fama no la quiero, a mi me gusta ir a una sidrería y que nadie me moleste.