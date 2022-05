Empieza la cosecha de “oro rosa” del Narcea

En la aldea de Carballo, en Cangas del Narcea, acaba de desembarcar un equipo del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) para hacer recolección de rosas. Más bien de pétalos.

Carmen Martínez y José Luis Santiago llegaron ayer como avanzadilla de un equipo de media decena de personas que en el próximo mes y pico trabajarán de madrugada en la recolección de pétalos de Rosa Narcea, una singularísima variedad con certificación internacional, única en el mundo, que está bajo la lupa de la industria del perfume por sus potencialidades de negocio.

Su origen como rosa antigua natural, híbridación de dos joyas botánicas como son la “Rosa centifolia”, empleada en perfumería, y la “Rosa gallica”, prácticamente desaparecida y que en la Antigüedad tenía uso cosmético, medicinal y gastronómico, está acreditado. Se sabe por la identificación de ADN que se le hizo y lo verifica la intensa fragancia, el color púrpura y los más de 40 pétalos que surgen en cada flor. Tan importante o más es su capacidad para generar aceites esenciales con gran valor para la alta perfumería.

Pero aún hacen falta más ensayos que, llegado el caso, encaucen esa producción de flores a la rentabilidad económica. Interesa, por ejemplo, la determinación de qué zonas del valle de Cangas del Narcea –de donde es autóctona esta variedad, de ahí su nombre– pueden ser las que generen flores con más pétalos, o con más rendimiento en aceite esencial, o qué sistema de conducción del esqueje genera mayor cantidad de capullos, o qué datos climáticos apoyan un mejor crecimiento de los rosales.

Todas esas incógnitas son las que se van a empezar a despejar con la recolección, el conteo de capullos y el estudio en detalle de los datos recogidos minuto a minuto –siempre que la cobertura no lo impide– por la estación agroclimática instalada en cada parcela de las cuatro existentes. Parcelas ubicadas a distintas altitudes para la comprobación científica, y donde se han plantado casi 300 rosales.

“Esta finca en la que estamos –y que tenía las flores más adelantadas– se plantó en diciembre del 2020, y tenemos otra más plantada hace solo unos meses con plantas que obtuvimos in vitro. La impresión que tenemos es buenísima; las plantas in vitro, por ejemplo, aunque están más atrasadas ya vemos que crecen ‘salvajes’. Y aunque hay muchas cosas que estamos deseando saber nos parece que todo apunta a que de aquí va a salir ‘oro’ de color rosa”, dice expresiva Carmen Martínez, la investigadora principal del proyecto de Rosa Narcea del CSIC.

Ella es, en realidad, la impulsora de todo: ya que fue quien en un viaje reconoció en la fragancia de unas rosas de Bulgaria usadas para la gran industria cosmética y perfumística del país el olor de los dos rosales que su familia ha tenido siempre en Carballo. Y de esa curiosidad nació el que puede ser, a decir de los expertos, un nuevo negocio en el occidente asturiano.

¿Cómo se han comportado, en estos meses de crecimiento, los rosales del proyecto? “Genial”, dice con ilusión Martínez. “Acabamos de llegar a Carballo –el equipo trabaja en la misión científica del CSIC en Galicia– y cuando vimos la cantidad de capullos que había en los rosales nos pusimos felices”, asegura. Cuanto más capullos, más posibilidades hay de acariciar ese aprovechamiento industrial que desean para la Rosa Narcea. Se necesitan tres toneladas de pétalos para obtener un litro de aceite esencial, que tiene un coste en el mercado de unos 16.000 euros.

Esta misma madrugada empezarán a “pelar” los rosales más adelantados: a mano y con mucho cuidado. Pero la explosión la esperan para las próximas semanas, dado el calor que ha hecho en Cangas del Narcea estos días. “Hoy la estación nos marcó 34 grados en esta parcela”, cuentan los investigadores. Esa fase más intensa de recolección no se podrá documentar para la prensa “por compromisos de confidencialidad”, añaden, pero no dudan en explicar los pasos. “Las rosas hay que cogerlas antes de que salga el sol porque hay que propiciar que tengan dentro todos los aceites esenciales y compuestos que luego emanan durante el día”, cuenta Santiago. Según florecen, se recogen, y esos pétalos no pueden apelmazarse ni viajar mucho, porque pierden propiedades. Y lo ideal es que el corte sea a mano, unos centímetros por debajo del cáliz, algo que resulta fácil con un simple giro de la muñeca. Para el transporte ya tienen preparados unos cestos autóctonos realizados por encargo por un artesano de la zona.

Ese es, precisamente, el sueño del equipo: que todo el proyecto esté articulado con la realidad de la zona como un producto “diferente y diferenciado”, que por algo lleva siglos enraizado en Cangas del Narcea.