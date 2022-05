El Principado acepta sacar 400 plazas más para estabilizar al profesorado interno: así queda la oferta de empleo de educación

La Consejería de Educación ha aumentado en 428 plazas su propuesta inicial para estabilizar a profesorado interino en Asturias. De esta forma, la Administración ha planteado a los sindicatos docentes, en la mesa de negociación de esta mañana, pasar de 934 vacantes a 1.362. El equipo de Lydia Espina ha aceptado un incremento propuesto por CC OO de 100 plazas correspondiente a las comisiones de servicio. Las organizaciones sindicales seguirán peleando la próxima semana para conseguir más aumentos.

“Estamos cerca de un acuerdo; ahora mismo solo nos separan unas 200 plazas”, manifestó el secretario de Enseñanza de CC OO, Borja Llorente. Las negociaciones responden al nuevo y triple acceso para una plaza fija de profesor que aprobó recientemente el Gobierno central. Una de las vías es la tradicional de concurso oposición para cubrir la tasa de reposición (jubilación) y las otras dos –las plazas que se están debatiendo ahora– son de concurso de méritos (sin oposición) y de concurso oposición no eliminatorio, ambos para la tasa de interinidad. El acuerdo tendría que llegar como tarde el 31 de mayo, puesto que las plazas deberán salir publicadas en el Bopa el 1 de junio.

ANPE, el sindicato mayoritario de la pública, no está nada satisfecho con la propuesta de Educación. Sus responsables lamentaron que la Consejería aplicase ahora un criterio distinto, que “complicará aún más el panorama legal de este procedimiento”, a la vez que exigió un desglose de plazas por especialidades. "Dice la Administración asturiana que es imposible hacer este desglose. ¿En Galicia o Cantabria hacen milagros? Son regiones en las que ya se conocen la OPE detallada desde mediados de abril", denuncian.

UGT aseguró que “la propuesta sigue sin responder a las necesidades reales del sistema educativo asturiano” y advirtió de que “con estas cifras no se cumplirá con la ley y no se conseguirá que la tasa de interinidad se sitúe en 2024 por debajo del 8%”. "Desde el Sector de la Enseñanza de la UGT seguimos exigiendo que se saquen todas las plazas existentes a estabilización porque es la única manera de cumplir con el mandato contenido en la ley, que no es otro que el de estabilizar las plantillas”, se quejaron.

Lo mismo opinó CSIF: “No se garantiza la reducción de la interinidad al 8%”. Este sindicato reclamó "información transparente y precisa". "Al igual que ha ocurrido en otros sectores, se ha de facilitar un desglose de especialidades y una correcta identificación de las plazas estructurales sujetas a este procedimiento de acuerdo con los criterios fijados, que dé claridad y tranquilidad a todas las partes implicadas y que aleje sombras de duda por parte de la administración con respecto a la reducción real de la temporalidad amparados en la opacidad de las cifras exhibida hasta este momento", manifestaron.

A falta de que las negociaciones culminen, para la vía de concurso sin oposición se contemplan más de 200 especialidades. Algunos ejemplos: Química industrial, Biología, Dibujo artístico y técnico, Estética, Filosofía, Fotografía, Francés, Informática, Latín... Y más de lo mismo sucede con el concurso oposición: Alemán, Audición y lenguaje, Economía, Dibujo, Educación Infantil, Educación Primaria , Educación Física...