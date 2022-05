Sobre el Camino Primitivo y su gastronomía disertaron ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA Eduardo Méndez Riestra, presidente de la Academia de Gastronomía Asturiana; Pedro Morán, chef de Casa Gerardo, y Luis Benito García, director de la Cátedra Universitaria de la Sidra, en el segundo de los encuentros del ciclo “Oviedo, como origen del Camino”, que organiza este diario en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad. Con una buena entrada en la sala, que al final se tradujo en varias peticiones de pregunta a los ponentes, los tres dieron su visión sobre un asunto que está sujeto a conjetura, dado que, como confesó Méndez Riestra en su intervención, qué comían los peregrinos de los siglos IX y X “es imposible saberlo”.

El reconocido gastrónomo y escritor avisó desde el principio de que iba a ejercer de “abogado del diablo”, es decir, que no iba a presentar esa época, la Alta Edad Media –que no es una “de las más fértiles de Europa” precisamente–, como la panacea de la cocina ni de nada. La mayor parte de la población vivía en la miseria, explicó, y no se alcanzó un “incipiente desarrollo y cierta prosperidad” hasta el siglo XII. Pero más todavía ejerció de “abogado del diablo” cuando Méndez Riestra hubo de conjeturar, a partir de algunos documentos que citó, qué podían llevarse a la boca en aquellos remotos siglos quienes cubrían etapas de hasta 35 kilómetros para visitar la tumba del Apóstol, a fin de sostenerse durante las largas horas de caminata. Y no hay mucha información; para empezar, porque la gula –pecado capital– no estaba nada bien vista por la Iglesia, aunque eso, para los humildes y los hambrientos, los más numerosos de entre los peregrinos, no representaba “un problema”.

Los peregrinos, o los tunantes, que tal como escribió Feijoo a la altura de 1730, igual ostentaban el predominio en aquellas primeras peregrinaciones. Más tarde, a partir del siglo XII, los flujos se hicieron masivos, y ahí el caminante podía ir a Santiago con motivaciones diversas: religiosas, por supuesto, pero también comerciales o, simple y llanamente, mendicantes. El cualquier caso, con esos flujos creciendo por toda Europa se hizo necesario para las autoridades atender sus necesidades en hospitales y albergues –casi siempre instalados en conventos o monasterios–, y es ahí donde entra la comida, dijo Méndez Riestra. Pero la información es escasa, repitió.

Con todo, acudiendo a una obra de Juan Uría Ríu, se atrevió a decir que los peregrinos comían: pan, vino, carnes, verduras y legumbres, con la permuta del vino por la sidra si el devoto de Santiago caminaba sobre suelo asturiano.

Claro que también podía ser (Uría Ríu de nuevo) que el peregrino comiera de su zurrón y que el albergue sólo le suministrara mesa, mantel y vaso, y eso si los hubiere. Según el “Codex Calixtinus”, en el País Vasco regarían el gaznate con sidra y leche y comerían manzanas, y en la más rica Castilla se llenarían el buche con pan, carnes y pescado y beberían vino y miel.

Lo que sí quiso dejar claro Eduardo Méndez Riestra es que el Camino no enriqueció apenas la cocina asturiana. La gastronomía, en el Principado, llegó de la mano de la burguesía, varios siglos después.

Luis Benito García trató de ser más optimista que Méndez Riestra. Para él, el Camino fue una “creación masiva de patrimonio” y puso la primera piedra en la fundación de Europa. La cocina, entonces, era “más de estamentos que de territorios: no había cocinas nacionales”. Pero la vía de peregrinaje “prefigura cuestiones que hoy son de vigencia absoluta”.

Luis Benito García también hizo sus conjeturas sobre la dieta del peregrino medieval. “Como Asturias producía poco vino y cereales, seguramente era sidra y pan lo que se les ofrecía”.

Pedro Morán se situó entre uno y otro ponente y señaló que es el Camino Francés, el más largo e internacional, el que quizá puede sumar más al conocimiento de la cocina del peregrino. Sin embargo, consideró que la aportación de la vía santa compostelana a lo culinario “no ha sido mucha”; la dieta se reduciría a los platos típicos de cada zona hollada por el caminante. Pero, dando un salto de varios siglos hacia el presente, el panorama es otro. Y Morán fue pasando de región en región destacando lo mejor de cada casa: Navarra (verduras, alcachofas, vino), Aragón (ternasco), La Rioja (vino y patatas a la riojana), Castilla (lechazos, asados), León (morcilla, cecina, botillo).

Méndez Riestra: “Los frixuelos pudieron venir de un bretón que comía crepes”

Eduardo Méndez Riestra reconoció, a pesar de todo su escepticismo sobre las bondades culinarias del Camino –o mejor, sobre su papel de acelerador del arte de cocinar–, que los frixuelos, por ejemplo, pudieron traérnoslos peregrinos de Bretaña a los que un asturiano, camino de la tumba del Apóstol, vio comer crepes a su lado.

Pero fue casi la única licencia humorística que se permitió el reputado gastrónomo. Y es que, durante toda su disertación se esforzó por poner, negro sobre blanco, ideas que, en su opinión, han crecido sin soporte de información suficiente para sostenerse.

Dedicó así varios minutos a explicar, fuera de lo que es su principal área de conocimiento, la gastronomía, que no hay constancia ninguna de que el apóstol Santiago, Santiago el Mayor, se arrimara hasta Galicia para orar y allí muriera y fuera enterrado. Pero sí que alabó al “avispado” monarca asturiano Alfonso II El Casto, a quien se da el título de primer peregrino, por ser de los primeros en darse cuenta de las “posibilidades” que aquel descubrimiento, la tumba del apóstol, tenía.

Con su ayuda y el traslado de la sede episcopal a Santiago, la presencia de los supuestos restos del apóstol hizo “imparable” el crecimiento del Camino.

Luis Benito García: “La fabada solo nos define desde hace siglo y medio”

Luis Benito García, a una pregunta del público, explicó que la fabada, el plato asturiano por antonomasia, “solo nos define desde hace siglo y medio”. La faba, recordó, entró por Valencia desde América, pero allí, en tierras mediterráneas, no se daba, y aquí, en Asturias, sin embargo, sí. La fabada “se codifica como una comida típica porque, a la altura de la Primera Guerra Mundial, pasa de ser un plato excepcional a uno que se consume con cierta frecuencia (por ejemplo, los domingos), aunque no a diario”.

Antes, durante su intervención, Luis Benito García había dado una importancia capital a la necesidad y el hambre.

A su juicio, el Camino Primitivo, y todos los demás caminos que llevan a Santiago de Compostela, fueron y son rutas en las que se va creando un diálogo fluido entre varias comunidades. En la cocina, como en todas las demás cosas. Y, sobre todo, “si estás pasando hambre”, precisó.

De hecho, consideró el hambre una de las herramientas más importantes, incluso con vistas a la globalización. Eso sí, “sujeta a los ritos del calendario”.

Y es que, en la cocina, la tradición que mantiene una apariencia de invención es un producto que ha llegado con la modernidad.

Pedro Morán: “A los vascos les podemos echar una carrera a cocinar”

Pedro Morán concedió ayer a la cocina vasca el honor de ser la “raíz” de la cocina española moderna. “Ahora los cocineros, cuando enseñamos, lo enseñamos todo”. Para ser cocinero, cree el chef de Casa Gerardo, en Prendes, hay que tener “una mano especial que se transmite al plato”. Y ahora, a los alumnos “les enseñamos hasta los trucos”.

Sobre los cocineros vascos, dijo que ellos siempre miran “hacia abajo” (hacia Madrid) y “hacia la izquierda (Cataluña y Francia). “Pero yo creo que les podemos echar una carrera a cocinar”. Y se preguntó: “¿El marmitako, ¿quién lo inventó?”. ¿Los vascos o los asturianos? Aunque también pudo ser en Santoña (Cantabria), reconoció.

Sobre la cocina cántabra hizo otra reflexión: que ella se parece más a la asturiana, que la asturiana a la gallega.

Y lanzó un elogio sin paliativos al jamón, cuando hablaba de lo más destacado de Extremadura y Salamanca. “Siempre digo que es mejor el caviar. ¿No pensáis vosotros lo mismo?”, dijo, dirigiéndose al público.

Pero un asistente le premió con una pregunta sobre la asturianía del cachopo. Y ahí, Morán casi se enciende: “Que no, que el cachopo no es un plato asturiano”.

García Quintana: “Para el turista, lo que cuenta es lo que le hayamos hecho sentir”

El concejal de Hostelería del Ayuntamiento de Oviedo, Alfredo García Quintana, hizo ayer una breve intervención al comienzo de la segunda sesión del ciclo de encuentros “Oviedo, como origen del Camino”, dedicada a la gastronomía de la milenaria vía de peregrinaje y turismo, y resaltó una idea que para el Consistorio es capital. “Lo que cuenta para el turista y el peregrino son las experiencias, lo que les hayamos hecho sentir en su paso por Oviedo”. Y en ese sentido, añadió, “la gastronomía tiene mucho que decir”. Porque establece una “conexión experiencial” con la ciudad y “con las formas de vida” a través de la degustación de sus platos.

Para García Quintana, Oviedo, “sólo con su historia”, tiene mucho ganado, pero el proyecto que intenta desarrollar el Ayuntamiento –“que ya está desarrollando”, matizó–, es el de “poner en valor los muchos elementos vinculados al Camino que tiene la ciudad”, y ahí “partíamos de una posición de privilegio”. Por todo ello, terminó diciendo el concejal, son de vital importancia encuentros como el de ayer, razón por la cual dio un agradecimiento al público asistente y a los tres ponentes.