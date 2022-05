“Me siento orgulloso de tener sangre astur y de querer tanto a esta tierra”

Una fiesta de cumpleaños muy especial: Joaquín Díaz, músico y etnógrafo nacido en Zamora y de hondas raíces asturianas, recibirá mañana en Oviedo un homenaje musical para conmemorar sus 75 años. Será en el teatro Filarmónica, a las 19.00 horas, cuando Amancio Prada, Paco Ibáñez, Víctor Manuel, Nuberu, Pasión Vega o Xuacu Amieva, entre otros, rindan homenaje a una figura excepcional que ha dedicado su vida al estudio y preservación de la cultura popular asturiana.

Además, el sábado 14, día en el que cumple los 75 años, Díaz asistirá en la casa de Cultura de Llanes a la presentación de un documental sobre su vida, y luego habrá una visita a Villa Mier, una casa familiar. Domingo intenso: en Inguanzo, donde nació su padre, se presentará su libro “La sangre inútil”, sobre sus raíces familiares, y Cabrales lo hará hijo adoptivo. Humilde, cordial e incansable, Díaz atiende a LA NUEVA ESPAÑA desde Urueña (Valladolid), bello pueblo medieval amurallado lleno de librerías donde creó el Centro Etnográfico, proyecto que culminó en 1994 con la Fundación Joaquín Díaz.

–¿Qué emociones le causa el homenaje de mañana?

–Emoción total. La gente que va a estar presente, tanto en el escenario como en el patio de butacas, ha sido parte importante en mi vida. Estoy agradecido a su amistad y a su magisterio, así que, si no lloro por fuera de emoción lo haré por dentro.

–¿Cuándo y por qué comienza su relación con Asturias?

–Toda la familia de mi padre procede de Cabrales: Arangas, Inguanzo, Puertas, Arenas… Desde muy niño veía a mi padre cambiar de cara en cuanto se hablaba de Asturias. Para él la lluvia, la borona, los antepasados, la emigración, las raíces significaban lo mejor de su vida, y me lo transmitió.

–¿Y la pasión por el folclore asturiano?

–Los días de lluvia, mi padre se levantaba cantando canciones asturianas de su infancia. “Caminito de Avilés”, “Carretera abaxo va”, “Cuando salí de Cabrales”… Esos temas me apasionaron desde niño.

–¿Los asturianos son conscientes de su riqueza folclórica?

–Espero que, si no son conscientes, al menos estén orgullosos de la parte que conocen. A veces solo somos conscientes de las cosas más evidentes, pero ahí están las costumbres, el lenguaje, las expresiones, el recuerdo de los antepasados, para ser una fuente inagotable en la que poder beber.

–Recientemente, el triunfo de unas pandereteiras en la fase de selección de Eurovisión puso de moda ese instrumento, ¿Asturias también puede presumir de ello?

–Claro. Yo no soy muy partidario de las modas, pero reconozco que a veces ayudan a que nos fijemos en lo que ha estado ahí siempre y en el fondo nos representa y nos da valor.

–¿Qué zonas de Asturias le fascinan más?

–Cabrales es mi principal referencia. La llegada periódica de “El Oriente de Asturias”, la publicación de Manolo Maya que siempre estuvo en casa, era una alegría y un ritual leerlo y comentarlo.

–¿Ser hijo adoptivo de Cabrales le emociona especialmente?

–Confío en hacerme digno del honor que se me concede. Desde luego, llevo Cabrales en el corazón y en la memoria.

–Inguanzo, Casa Mier… ¿qué recuerdos le traen?

–Mi abuela heredó el palacio de Inguanzo donde sus hijos nacieron y también el mayorazgo. Mi padre hablaba sin parar de sus recuerdos y de sus vivencias. Ya de mayor tuvo que hacer de administrador de los bienes de sus parientes de Alles, los Mier Cáraves, de modo que pasábamos en Villa Mier algunas temporadas en verano. Los recuerdos de niño suelen ser imborrables y estos que tengo, lo son sin duda.

–¿Tiene alguna canción popular asturiana favorita?

–La tonada en general me pone la piel de gallina. Me acuerdo de Juan Uría Ríu cuando hablaba de la independencia y de la hidalguía de los asturianos y me siento orgulloso de tener sangre astur y de querer tanto a esta tierra.

–¿Le entristece ver cómo se vacían los pueblos de Asturias, cómo desaparecen los testigos del ayer?

–Me entristece la emigración cuando es forzada. Muchos de los pueblos que se han ido quedando vacíos hubiesen mantenido población si las circunstancias económicas hubiesen sido favorables. También hubiese venido bien una política que no hubiese denostado tan cruelmente la vida rural. Fue y sigue siendo injusto y estéril. En cualquier caso la memoria es personal y se lleva dentro. Lo que hay que hacer es atender y respetar esos recuerdos.

–Un juglar sabio, lo llaman. ¿Acepta esa poética etiqueta?

–La frase no es mía, pero la acepto porque supone que he dedicado tiempo al “iocus”, al entretenimiento. Lo de sabio puede que sea exagerado, aunque tonto no soy.

–¿Cuáles serían los principales hitos de su trayectoria, de los que más orgulloso se siente?

–Cuando dejé los escenarios para buscar lugares y vidas más discretas, aunque siempre ricas por su humanidad y por su contenido. Creo que elegí bien y me he sentido siempre cómodo en mi trabajo.

–Se le considera el padre del folk en España…

–Probablemente por la edad. Empecé muy pronto, con 16 años, a cantar, y a los 20 ya tenía un contrato para grabar discos –lo cual era un logro en aquella época–. Lo demás vino enseguida y las actuaciones de televisión –que era la única, con millones de espectadores–, los programas de la tarde para niños… En fin, todo lo que vino después de diez años de actuaciones por medio mundo hizo que se me considerara un poco como a San Juan Bautista, el precursor.

–Una labor muy callada, dice de usted la coordinadora del recital, Concha Fernández Pol, ¿es así por decisión propia o porque el folk no recibe la atención que merece?

–Es mi carácter. También parecido a mi padre: callado y discreto. No estoy descontento de la atención que se presta a la tradición, aunque tampoco vendría mal que cada uno hiciera examen de conciencia sobre su amor al patrimonio propio.

–¿Queda mucho por hacer?

–Siempre hay que trabajar y no he perdido la curiosidad ni el interés.

–Su relación con EE UU es especial…

–He pasado mucho tiempo allí dando clases y conciertos. Me gustaba mucho vivir en Los Ángeles o San Francisco, aunque me fue decepcionando con el tiempo el tipo de sociedad, mucho más rígida de lo que aparenta ser.

–Escribió un libro con el fallecido José María Íñigo…

–Con Íñigo tuve una gran amistad y una “química” especial. Trabajé en muchos aspectos con él y siempre nos tuvimos un gran respeto y un cariño especial.

–Ochenta libros, 50 discos, una revista, una fundación, un Museo Etnográfico… ¿De dónde saca el tiempo?

–Me levanto a las 5 de la mañana y aprovecho bien el tiempo.

–¿Cómo trasladar a un joven de hoy la importancia del estudio de las tradiciones?

–Sería muy sencillo: basta con que se dé cuenta de que para andar deja un pie atrás y echa otro adelante. Sería incómodo y absurdo andar como un pájaro, a saltitos. El pie que nos sostiene es tan importante como el que nos impulsa para desplazarnos. La tradición es el pie que dejamos atrás y por tanto es necesaria para mantener el equilibrio.

–Hoy en día se busca el espectáculo, además de la transmisión de cultura?

–Eso casi siempre, aunque ahora tal vez lo artístico importe menos que lo espectacular.

–¿Cómo ve el futuro de la música tradicional en Asturias? ¿Hay relevo garantizado?

–Ya lo creo. Y unas voces maravillosas. Y unos músicos envidiables.

–Como intérprete, decía que “no tiene ningún sentido el tinglado de abrirse el telón, salir y que te aplaudan sin ya haber actuado”. ¿Cómo afrontaba las actuaciones?

–Fatal. Siempre pensaba que iba a salir a decir algo que nadie me había preguntado. Casi todos los “artistas” tenemos miedo escénico pero lo mío era odio más bien. Cuando lo dejé me quedé en la gloria.

–Actuaba incluso tocando con botellas de anís…

–Me las bebía antes para que sonaran mejor…