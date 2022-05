El buen ojo fotográfico asturiano que asoma en el Memorial “María Luisa”

El Memorial “María Luisa” de fotografía de montaña, naturaleza y aventura, cuyos premios se entregan mañana viernes en el Teatro Filarmónica de Oviedo, se ha convertido en una oportunidad de oro no sólo para que Asturias vea las obras de los mejores fotógrafos del mundo en la materia. También para que despunten nombres locales.

Y la edición de este año es buena muestra: entre las 16.000 fotografías que participaron en las diferentes secciones, dos instantáneas de las 15 premiadas tienen detrás trabajo asturiano: la ganadora en Alpinismo y deportes de montaña, obra de José Manuel Pérez, y la ganadora de Viajes y gentes, obra de Juan de Tury. Pero, además, entre el grupo de menciones de honor también hay presencia local: la de José Manuel Fernández Prieto “Sito” en la categoría de Aventura y deportes extremos; y dos más de César Llaneza en la categoría de Hombre-montaña naturaleza y en Mundo vegetal.

Dice César Llaneza, apasionado y semi-profesional de la fotografía, que el certamen “María Luisa” es una oportunidad preciosa que tenemos en la región para “aprender por dónde van las tendencias de fotografía y qué es lo mejor que se está haciendo en el mundo”. De hecho, confirma que la cita de este año ya ha propiciado “que unos cuantos compañeros hayamos quedado para realizar alguna salida fotográfica juntos, o lo que se tercie”. En su caso lleva participando varios años en el certamen porque, asegura, “comparto con el Memorial los valores y las bellezas naturales de la montaña y naturaleza, también la creatividad y rigor técnico, del que hacen gala año tras año durante estas 32 ediciones”.

Para Llaneza "la fotografía de naturaleza es una gran pasión; con el tiempo he ido realizando encargos y trabajos, pero actualmente no es mi profesión. Sí que participo en concursos de fotografía de naturaleza a nivel nacional (Memorial Maria Luisa; Montphoto) e internacional (GDT; Asferico, Wild life Photographer of the Year, Nature Best photography) y tener en mi región uno de los más importantes y destacados a nivel mundial es una gran suerte y un honor".

Y es que, aunque tengan cosas que aprender, las menciones de honor y premios de Tury, Llaneza o Fernández Prieto ya confirman que hay mucha calidad en lo que hacen.

“Soy fotógrafo profesional vinculado sobre todo en el mundo del automovilismo y la fotografía auto motive, aunque también fotografío en otros campos, pero sobre todo la fotografía de acción", cuenta “Sito” Fernández Prieto. En concreto, la fotografía que ha sido mencionada en el certamen, un equilibrio de un rider sobre la zona de acantilados de los bufones de Pría. Fue su fotografía soñada durante varios años para poder participar en el certamen. "Es un auténtico lujo tener un concurso de este calibre en la región. Cada año el nivel de las fotografías es mas impresionante, lleno de momentos únicos y irrepetibles”, suscribe.

Juan de Tury, por su parte, está muy agradecido al certamen por la distinción y lo que más le apetece es “dedicar este galardón a todas las personas que siempre han estado a mi lado y me han apoyado en los momentos difíciles, así como a las gentes de la comarca de los Oscos, quienes me dieron todo su cariño y amistad. Este premio también es suyo”.

Título : "Respirando Invierno" Mención de honor en la categoría Hombre y montaña-naturaleza: Autor: César Llaneza Descripción: "Tras varios días (05/01/2021) de intensas nevadas en los altos de Asturias, todas las cotas por encima de los 700 metros tenían un manto blanco. Las ganas de respirar al aire libre, tras los confinamientos perimetrales de fechas anteriores, debido a la pandemia, me empujaron a salir con mi equipo fotográfico al bosque, para capturar las pinturas del invierno. El lugar escogido fue La Casa del Puerto en Tineo; Asturias. Después de un rato caminando con las raquetas de nieve, localicé un grupo de pinos precioso, pero su magnitud y elegancia se empequeñecía en la blanca atmósfera. Decidí entonces que podía usarme a mí mismo como escala, para dimensionar el paisaje. Encuadré la escena, hice pruebas para lograr la exposición correcta y situé el foco en el pino más cercano, pues cerrando el diafragma debería quedar con la suficiente profundidad de campo".

Título : "Flujo Floral" Mención de honor en la categoría Mundo Vegetal Autor: César Llaneza Descripción: "Durante la floración de las prímulas, (27/02/2021) en una zona pantanosa de Lugones (Asturias) prolifera la bacteria Lepthotrix Discophora. Dicha bacteria oxida metales como el hierro, cromo y manganeso, generando una capa de biofilm de colores iridiscentes. Llevo varios años creando una serie artística sobre esta temática y observé que al moverme dentro del agua la capa se rompía en partículas más pequeñas y flotaban a toda velocidad. Me surgió la idea de buscar contraste entre el movimiento de las partículas y la quietud de las flores. Para lograr captar el flujo de las partículas, el movimiento debe ser controlado y preciso; una vez introduje con sumo cuidado el trípode en el agua y compuse la escena, comencé a mover el agua con precisión generando flujos y tratando de no mover las flores. En ese momento accioné el disparador inalámbrico y mediante una larga exposición de 4 segundos capturé el movimiento de las partículas entre las flores. Fue necesaria más de una decena de intentos para lograr este resultado".

Un rider entre bufones Mención de honor en la categoría : Aventura y deportes extremos Autor: José Manuel Fernández Prieto "Sito" Descripción: "La fotografía está tomada en el mes de Febrero de 2021. Es un proyecto que llevaba buscando casi dos años para realizar y presentarme por primera vez a este concurso. Buscaba exactamente esta luz para tomar la fotografía. Todo es 100% Asturias, desde los espectaculares Bufones de Pría, el rider (bicicleta) y el fotógrafo".

Lumbre de invierno Ganadora de categoría: Fotografía de viajes y gentes (Tema del año) Autor: Juan de Tury Descripción: "Encontré en este maravilloso enclave del occidente de Asturias, llamado los Oscos, un lugar realmente especial. Pero fue con el paso de los años cuando realmente descubrí su verdadera esencia, sus gentes, quienes me han hecho y me hacen sentir hoy en día uno más de ellos, dejando atrás a ese “extraño” que daba vueltas por la comarca con una cámara de fotos. De todos ellos guardo, como mi mejor tesoro, sonrisas, apretones de manos, cafés a la lumbre del fuego sentados en el viejo escaño, abrazos fuertes, verdaderos, que pervivirán, como las raíces de sus gentes, más allá del tiempo. De mis años y mi trabajo allí solamente espero que las fotografías que tomé, entre las que se encuentra esta misma, sirvan como homenaje y muestra de eterna gratitud para con todos aquellos que desinteresadamente me enseñaron rincones, tradiciones, cuentos e historias y me invitaron a entrar en sus casas, compartir mesa y buenas conversaciones, y sobre todo, me dieron todo su cariño y su amistad. En particular, esta fotografía se tomó en las Navidades del año 2018 en la localidad de Ferreirela, Santa Eulalia de Oscos. Era una fría tarde de invierno y había quedado con mi amigo Luis, su mujer Fina y mi pareja, Almudena, en casa de los primeros. Iban a preparar el “caviar de los Oscos”, los famosos roxois, carne proveniente de la matanza realizada pocas fechas atrás. En la vieja lareira se encendía la “Lumbre de invierno” con madera de brezo, como sigue siendo costumbre para tal ocasión. Y a su luz pasamos toda la tarde, entre sonrisas, conversando de la vida, compartiendo café con las galletas de esa caja que se guarda para las ocasiones especiales y, como no, revolviendo por turnos en aquel caldero del que salía un olor cada vez más maravilloso. Y fue en un instante cuando apareció Tara, una perra con una historia conmovedora a sus espaldas y se dirigió corriendo al regazo de Luis, al calor del fuego y al abrazo de su dueño. En ese momento, que duró escasos segundos, cogí mi cámara y tuve el tiempo justo para correr y disparar un par de fotografías a mano alzada. Una fotografía espontánea que para mí refleja esa Asturias “recóndita” del siglo XXI que me ha hecho sentir verdaderamente orgulloso de nuestras gentes y de nuestras raíces culturales, y a la que nunca podré devolver todo lo que me ha dado".