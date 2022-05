Entrevista a Araceli Mangas: “Hay un talibanismo en el feminismo que nos perjudica y arrincona”

Araceli Mangas Martín (Ledesma, Salamanca, 1953), catedrática de Derecho Público Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense y miembro de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, debuta como jurado de los premios “Princesa de Asturias” de Ciencias Sociales.

–La guerra en Ucrania tendrá consecuencias para Europa.

–Europa ha puesto sanciones duras y lo ha hecho muy bien, con una gran valentía y con contención. Hemos arriesgado mucho en nuestro apoyo a Ucrania. La OTAN, Europa y Estados Unidos tienen que ir con cuidado, no provocar a Putin, que puede tener una reacción impulsiva: Rusia tiene el segundo gran arsenal de armas nucleares del mundo.

–¿La guerra acelerará el cambio de modelo energético?

–Aunque durante un tiempo la crisis aparentemente haya hibernado el plan para aumentar el porcentaje de energías renovables, la guerra lo va a acelerar muchísimo. Quizá en 2030 no lo consigamos, pero pronto.

–Alguno de sus compañeros en el jurado llega decidido a sacar adelante una candidatura femenina, para visibilizar a las mujeres.

–Para visibilizarlas y porque las hay muy buenas. Yo estuve una vez en un jurado en el que éramos mayoría de mujeres y premiamos a un hombre, y no me arrepiento. Hay que buscar lo mejor, no hay que hacer concesiones estúpidas.

–¿Qué está pasando con las mujeres y la nueva ola feminista?

–Hay cosas que no me gustan, porque perjudican al feminismo. En el deporte está muy claro: no se les reconoce el esfuerzo físico, emocional y personal. Disputando la carrera de cien metros con un hombre, las mujeres no tienen nada que hacer, y cuando eso se permite con hombres que han pasado a ser mujeres, las mismas deportistas lo consideran inaceptable. Los talibanes, en el derecho, en la pedagogía o en los temas de género, son siempre peligrosos. Hay un talibanismo muy fuerte en el feminismo que va contra las mujeres, nos perjudica y nos arrincona.

–¿Qué opina de la regulación de las bajas por el dolor menstrual?

–Desde siempre, cuando tenías ese problema y no te funcionaba la Saldeva, no ibas a trabajar y ya está. Yo creo que es exagerar. A mí me parece que es una cortina de humo para no hablar de otras cosas. En el fondo se está diciendo que las mujeres somos distintas y no creo que sea bueno para nuestra promoción laboral. Todos tenemos enfermedades, unas son específicas de hombres, otras de mujeres y comunes.