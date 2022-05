Asturias, peor que Europa en el control de la vida digital del menor

José García Fanjul, en calidad de decano del Colegio Oficial de Ingenieros en Informática del Principado de Asturias, es buen conocedor del informe sobre el impacto de la tecnología en los adolescentes asturianos que esta semana presentó Unicef Asturias. Un informe que pone la lupa en el uso masivo e intensivo que hacen los jóvenes de las redes sociales, de internet y en general de las pantallas, detectando que en uno de cada tres casos se da un uso “problemático” y de riesgo.

Dice Fanjul que, aunque llamativo, ese 30% de uso conflictivo “tiene una explicación bien sencilla: en España no existe una formación específica y obligatoria sobre informática en la educación reglada y, por tanto, los adolescentes no reciben la necesaria formación sobre cómo deben comportarse de forma segura en internet o en redes sociales. Llevamos lustros reclamando que haya formación reglada en el ámbito de la informática en los niveles preuniversitarios, no hay nada que me parezca más importante que esto para atajar riesgos. La LOMLOE ha sido una oportunidad perdida para actuar”.

Entre muchos datos hay alguno que le ha generado sorpresa “y me ha preocupado, como que el 57% de los encuestados refieran que han aceptado en redes sociales a desconocidos, sobre todo unido al dato de que 1 de cada 10 han recibido proposiciones sexuales por parte de un adulto a través de la red”. Un peligro que le lleva, de nuevo, al mismo discurso: “De nuevo me parece imprescindible que los adolescentes reciban información adecuada: interactuar con desconocidos a través de Internet es arriesgado como también lo es en la vida real”.

Del bajo control parental que se ejerce sobre la “vida digital” de los adolescentes, el decano de los Ingenieros Informáticos sostiene que “también me sorprende, y es un indicador en el que estamos por detrás de resultados de estudios realizados a nivel europeo. En Asturias el 67% de los progenitores no pone normas sobre el uso de las TIC y en otros estudios realizados a nivel europeo en el pasado ese indicador es del 56%. También son necesarias acciones para concienciar y formar a todos los ciudadanos sobre el uso correcto de Internet y las TIC”. Y ese uso correcto queda entredicho cuando el 40% de los jóvenes aseguran que sus progenitores utilizan el móvil durante las comidas familiares.

El estudio de Unicef apunta, incluso, que un 5% de los adolescentes acceda a la “dark web”. ¿Y cuánto de problemático es eso? “La dark web es parte de la red y es accesible utilizando herramientas que cualquiera puede utilizar. De hecho los contenidos de la dark web no tienen por qué ser negativos, en particular sirve como refugio para activistas que buscan evitar medidas de censura en sus países”, comenta el decano. Sobre el control que deberían extremar las propias empresas tecnológicas para la protección de los menores, José García Fanjul cree que “las empresas TIC que desarrollan las herramientas de acceso a Internet y las redes sociales tienen la posibilidad de implantar herramientas y controles que ayuden a evitar usos problemáticos y riesgos. Realizan esfuerzos pero sería necesario que hubiera una mayor regulación. Es demasiado importante como para dejarlo en manos de las empresas”.