Las becas para el estudio del Ministerio de Educación han batido un nuevo récord en Asturias. Más de 20.000 alumnos de niveles universitarios y no universitarios han solicitado las ayudas, que este año salieron primero que nunca, con cuatro meses de antelación. El total de solicitantes en la región es de 20.450. De ellos, 10.758 son para estudios no universitarios (Bachillerato, Formación Profesional, y enseñanzas artísticas, de idiomas y deportivas) y 9.692 para grados y másteres universitarios. Por ejemplo, el año pasado en las etapas educativas no superiores hubo 10.199 aspirantes, de los que finalmente recibieron beca un total de 6.513. En este 2022 son 559 candidatos más.

El periodo de solicitud se adelantó cuatro meses en respuesta a una reclamación histórica de los estudiantes. El objetivo del Ministerio de Pilar Alegría era “reducir la incertidumbre” de los jóvenes, de forma que supuesen antes del periodo de matriculación en estudios si cumplían con los requisitos económicos para recibir una beca. El plazo se inició el 30 de marzo y finalizó el 12 de mayo, aunque se amplió hasta el 16 para “llegar al mayor número de estudiantes”. A nivel nacional, la convocatoria también fue de récord, con 1.361.791 solicitantes, un 10% más que el año pasado. El presupuesto es de 2.134 millones de euros, un 45% más que en los últimos cinco cursos. Con esta cantidad, el Ministerio aspira a llegar a 980.000 alumnos de todo el país.