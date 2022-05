Agenda: consulta qué hacer hoy, 22 de mayo, en Asturias

LibrOviedo. Concluye la feria literaria LibrOviedo, en la plaza Trascorrales. A las 11.00 horas, mesa redonda de los Clubes de Lectura de Oviedo y concesión del “Libro del año de los CLO 2022”. A las 12.00 horas, fin del concurso Instagram & Fin, concurso microrrelatos. A las 12.30 horas, presentación de “Rey”, de Mónica Rodríguez, premio “Edebé” infantil 2022. A las 13.30 horas, presentación de “Puro Oviedo. Oviedo hace 100 años”, de Ángel Mato Díaz. A las 14.00 horas, clausura oficial de la feria, con música del ensemble de saxofones del Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner de Oviedo.

Cine en el Filarmónica. Ciclo de cine Radar. A partir de las 19.00 horas, en el teatro Filarmónica se proyectará “Lola Montes”, de Max Ophüls. Entrada libre hasta completar el aforo.

Exposición en la Universidad. La sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge la exposición “Presencias”, del pintor Juan Gomila. La muestra se prolongará hasta el 5 de junio. La sala abre de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 19.30 horas, y domingos y festivos, de 10.30 a 14.30 horas.

Exposición en la Delegación de Defensa. La Delegación de Defensa en el Principado (plaza de España, 4) acoge la muestra “El legado español en los Estados Unidos de América”. Se puede visitar hasta el 21 de junio, de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 14.00 horas. Los sábados con cita previa (email: dd.asturias@oc.mde.es)

Alfarería de Faro. El Archivo Histórico (calle Arcipreste de Hita, 2) es escenario de la muestra “Alfarería Tradicional de Faro. Tesoro de Oviedo”, que concluye hoy. La exposición estará abierta al público en el horario habitual de apertura del Archivo y la entrada es gratuita.

“Camino Primitivo. Oviedo”. La sala de exposiciones de LA NUEVA ESPAÑA (Calvo Sotelo, 5) acoge la muestra “Camino Primitivo. Oviedo”, un recorrido en seis etapas que permite profundizar en el origen del Camino de Santiago en el Oviedo de Alfonso II. La exposición, que armoniza rigor y soluciones expositivas de vanguardia para guiar al visitante en un apasionante recorrido, didáctico y ameno a un tiempo, se puede visitar los sábados y domingos en horario de 16.00 a 20.00 horas.

Museo de Bellas Artes. En la sala -1 del edificio de la ampliación del Bellas Artes se expone la muestra “María Jesús Rodríguez. En un abrir y cerrar de ojos”, que permanecerá expuesta hasta el 12 de junio en la pinacoteca. También se expone la muestra “Pablo Armesto. El color del tiempo”, hasta el 26 de junio. El horario de apertura del Museo es de 10.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas, de martes a viernes; los sábados, de 11.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Museo Arqueológico. Además de su colección permanente, el museo acoge la exposición “Asturias en 3D (1890-1937)”, con fotografías estereoscópicas procedentes de la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies. El horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 09.30 a 20.00 horas; sábados, de 09.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 09.30 a 15.00 horas. Acceso gratuito.

Auditorio Príncipe Felipe. La música para cine del compositor José Nieto (Madrid, 1942) sonará a partir de las 20.00 horas en la sala de cámara del Auditorio. El concierto, con entrada libre, será interpretado por la Orquesta de la Universidad de Oviedo, con la dirección de Pedro Ordieres, y la presentación de Alejandro González Villalibre, experto en el compositor.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano. Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. De miércoles a domingo, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas. Lunes y martes, cerrado.

Gijón

Antigua Rula. La Antigua Rula acoge la exposición “Xente”, un proyecto artístico de Pablo Casanueva. La muestra se puede visitar los miércoles, jueves y viernes, de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados y los domingos, de 12.00 a 20.30 horas. Cierra los lunes y los martes.

Cine en la Laboral. El paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura acoge hoy una sesión de cortos dedicados al público infantil, a las 17.30 horas. Durante los 61 minutos que duran las proyecciones se reproducirán: “In a Nutshell”, “Migrants”, “Big Box”, Lístek”, “Shell in love”, “One of you on”, “Satuday’s apartment” y “Trésor”. Acceso gratuito hasta completar el aforo.

Fundación Alvargonzález. La exposición de Loreto Pozuelo “Pintura y escultura” podrá visitarse hasta el 4 de junio.

Museo Barjola. Se puede visitar hasta el 12 de junio la muestra “Siempre había más presos que naranjas”, de José María Guijarro, y hasta el 5 de junio, la exposición del fotoperiodista Gervasio Sánchez “Activistas por la vida”. Los horarios de visita son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies. Se puede visitar la muestra “La fotografía escolar (1880-1980). Colección del Muséu del Pueblu d’Asturies” hasta el 31 de diciembre en el Muséu del Pueblu d’Asturies. Los horarios de apertura al público son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo Evaristo Valle. Hasta el 19 de junio está disponible la muestra “Vacuo”, de Lucas Santiago, sobre joyería rural contemporánea. Se podrá ver en el Museo Evaristo Valle. Los horarios de visita son de martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas; sábados, de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Taller familiar en el Jardín Botánico. El Jardín Botánico de Gijón ofrece hoy un taller familiar llamado “Vecinos invasores”, para un público mayor de 4 años. La cita, impartida por la Asociación en Defensa de la Abeja de Asturias (Adapas), es de 12.00 a 14.00 horas.

Patrimonio Arqueológico. El Antiguo Instituto ofrece hasta el 28 de mayo, en la sala 2, la muestra “Herencias. Patrimonio Arqueológico de Gijón”, con un recorrido sobre las herencias percibida, útil e identitaria de la ciudad. La muestra está disponible de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas; sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Feria del Queso y el Vino. Permanece abierta en la pista de La Exposición, de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas en el caso de la queserías, mientras que las vinaterías abren de 11.00 a 00.00 horas, ininterrumpidamente. Durante la jornada de hoy, último día de la feria, a las 13.30 horas, en el Centro de Personas Mayores, tendrá lugar una degustación de quesos presentes en el certamen con entrada libre y gratuita hasta completar aforo por orden de llegada.

Festival LGTBI en el Niemeyer._La programación del Festival de Cine LGTBI, que llega hoy a su fin en el complejo cultural de la ría, incluye para este domingo la proyección, a las 16.00 horas, del corto “Sentires”, en la Sala de Cine y a las 18.00 horas, en el mismo escenario, “Tránsitos”. Además, en la Sala Club, a las 19.00 horas, tendrá lugar la representación de “Cómo hemos llegado hasta aquí”, de Andrea Jiménez.

Visita a las escuelas del Ave María en Castrillón. Las escuelas del Ave María, que serán sede de un museo dedicado a la educación, abren para celebrar el Día Internacional de los Museos. Serán seis los grupos que tengan acceso a las dependencias, dentro de un recorrido que incluirá el poblado minero, el patio con los mapas didácticos y, finalmente a las aulas. Las visitas a las escuelas y al poblado se realizarán hoy, domingo, en horario de mañana y de tarde, a las 11.00 y a las 16.00 horas. Hay veinte plazas para cada entrada.

Nueva sesión de Patio Patín. De 12.00 a 14.00 horas, en el colegio de Educación Infantil y Primaria de Versalles tendrá lugar una nueva sesión de las clases de patinaje gratuitas organizadas por la Concejalía de Juventud. Las inscripciones se realizan a través de un enlace que se comparte en las redes sociales de Patio Patín Avilés.

Exposición homenaje a Santarúa. El hotel Palacio de Avilés acoge en su segunda planta una exposición permanente del artista Vicente Santarúa como homenaje del Rotary Club de Avilés y en reconocimiento por ser el primer presidente del club rotario, en el 30.º aniversario de su fundación.

María Antonieta Laviada en la Sala Bocana. En las instalaciones del Complejo Hotelero la Serrana se puede visitar la exposición pictórica de María Antonieta Laviada, que mostrará hasta el 31 de mayo una selección de sus marinas nacidas de su observación y de la maestría en el manejo de sus pinceles.

El Niemeyer muestra el universo visual de Victor Moscoso. El universo visual de Victor Moscoso invade la Cúpula del Centro Niemeyer. La exposición repasa la obra de uno de los creadores y diseñadores gráficos más originales e influyentes del siglo XX. La muestra puede verse hasta el 12 de junio. Horario: miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Precio de la entrada: 4 euros.

Alfarería tradicional con perspectiva de mujer en el CMAE. El Centro Municipal de Arte y Exposiciones (Llano Ponte, 49) exhibe hasta el 26 de mayo la muestra “Alfarería tradicional de España: mujer de barro, alfarería femenina” con motivo de las XIV Jornadas de alfarería de Avilés. De martes a domingo, de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición de fotos en el paseo de la ría. “Tu huella” es el nombre que ha puesto Félix González a las fotos de gran formato que expone al aire libre en el paseo de la ría a modo de advertencia de la huella que deja la actividad humana en el medio ambiente: residuos y restos de todo tipo. Del 29 de abril al 31 de julio.

Avilés dedica una exposición al mundo de Esther, el personaje de cómic creado por Purita Campos. La Sala de Cómic de Avilés (plaza de Camposagrado) acoge la exposición “Esther y su mundo”, el personaje que la dibujante Purita Campos popularizó en los años 70 y 80 del pasado siglo gracias a su éxito entre el público infantil. La muestra estará abierta hasta el 17 de junio y se puede visitar de forma gratuita en los siguientes horarios: de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas; los sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

Las Cuencas

“Los Tuñón”, teatro en la calle en Pola de Lena. El entorno de la plaza Alfonso X el Sabio de Pola de Lena será el escenario en el que se desarrolle hoy, a las 13.30 horas, el espectáculo “Los Tuñón en el camino”, teatro en la calle impulsado por la compañía “El Jaleo Producciones”.

Domingos reciclando y jugando en Mieres. Los polideportivos de Figaredo, Ujo, Turón y Rioturbio, además del colegio Liceo de Mieres, acogen hoy la celebración de la actividad “Domingos reciclando y jugando”, de 12.00 a 15.00 horas. Está enfocada a pequeños de 6 a 14 años.

Teatro de la Escuela de Arte Dramático en Langreo. El Nuevo Teatro de La Felguera acoge hoy la representación de la obra “Emma Godman. La mujer más peligrosa del mundo”, que pondrán en escena alumnos del la Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias. Será a partir de las 19.00 horas.

Concurso de tonada en Aller. Esta mañana, a partir de las 11.30 horas, en el Teatro Carmen de Moreda (Aller), se celebra una nueva gala del I Concursu de música y toná “Valles d’Ayer”. Hoy el certamen homenajeará a José Manuel Vázquez, “Pepe Pan­diellu”.

El arte de Herminio, en Mieres. La intervención artística “Voladuras controladas”, de Herminio, puede verse hasta el 31 de julio en el Pozo Santa Bárbara. El artista asturiano muestra los equilibrios imposibles de sus obras y su arte de ángulos y líneas imposibles. Se puede visitar los miércoles, jueves y viernes, de 16.00 a 19.30 horas; los sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.30 horas.

Centro

Cine en Candás. El Teatro Prendes de Candás acoge la proyección de las películas “Dos colegas y la gran bestia”, a las 17.30 horas, y “El hombre del Norte”, a las 20.00 horas.

Títeres en Pola de Siero. El espectáculo de clown y títeres “La pequeña viajera”, “de Teatre Conino Gurillo”, se representa a las 13.00 horas en el parque Alfonso X el Sabio de Pola de Siero.

Exposición-homenaje a Luis Fernández Aguirre en Villaviciosa. La Casa de los Hevia acoge hasta el 5 de junio una exposición del pintor maliayés Luis Fernando Aguirre, nacido en Villaviciosa en 1935 y fallecido en Madrid en 2021. El horario es de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00; sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00 horas, y domingos, de 11.00 a 14.00. Los lunes cierra.

Escultura en Carreño. El Museo Antón de Candás reúne una selección de piezas escultóricas realizadas por el Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. Horario: martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas, y sábados y domingos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Mercado en Grado. La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Oriente

Tradición en Porrúa. El Museo Etnográfico del Oriente de Asturias tiene su sede en las Casas de Llacín de la parroquia llanisca, un conjunto arquitectónico de los siglos XVIII y XIX formado por dos viviendas y sus dependencias auxiliares. El espacio expositivo reproduce la casa campesina tradicional, un lugar de vivienda y trabajo, a lo que se añaden varias salas temáticas. El horario de visita de martes a jueves, domingos y festivos es de 11.00 a 13.30 horas, y los viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 19.00 horas.

Arte Rupestre en Ribadesella. El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas.

Dinosaurios en Colunga. El Museo del Jurásico de Asturias (Muja) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y sábados y domingos, de 10.30 a 18.00 horas.

Mercado en Cangas de Onís. La cita dominical en la Plaza, la calle del mercado y los aledaños de la iglesia de Santa María ofrece productos traídos de las huertas y majadas de la zona, quesos y embutidos de la comarca, mantequillas, mermeladas, miel... junto con la oferta de ferretería, cestería, artesanía y textil.

Occidente

Javier Ortega expone en As Quintas. El artista Javier Ortega muestra “Light & dark” en la sala de exposiciones de As Quintas, en La Caridad. La muestra estará abierta hasta el día 5 de junio. Se puede visitar de martes a sábado, de 19.00 a 21.00 horas. Los domingos y festivos abre de 12.00 a 14.00 horas.

Bosque-jardín Fonte Baxa de Luarca. Está abierto de 10.00 a 18.00 horas. La entrada general cuesta tres euros. Hay descuentos para grupos de más de diez personas (dos euros) y un bono anual por 10 euros. Los menores de 14 años no pagan entrada.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega. El Museo Etnográfico “Juan Pérez Villamil”, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a viernes, de 12.00 a 14.00 y 17.30 a 19.30 horas, y sábados y domingos, de 11.30 a 14.30 y 16.30 a 19.30 horas.

Museo Etnográfico de Grandas de Salime “Pepe el Ferreiro”. El Museo Etnográfico de Grandas de Salime “Pepe el Ferreiro”, que, entre otros cometidos, pretende difundir el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de las comunidades del occidente de Asturias, puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 18.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas. Los lunes cierra.