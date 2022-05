“Putin atacó a la sociedad rusa y destruyó sus instituciones antes de atacar Ucrania”

El periodista polaco Adam Michnik (Varsovia, 1946), fundador y redactor jefe del diario “Gazeta Wyborcza”, es el nuevo premio “Princesa de Asturias” de Comunicación y Humanidades. Michnik , que recibió la notificación del premio cuando estaba de viaje en Suecia, contestó a su retorno a Varsovia un cuestionario remitido por LA NUEVA ESPAÑA.

–Antes de nada, enhorabuena. ¿Cómo se siente por haber recibido el premio “Princesa de Asturias” de Comunicación y Humanidades?

–Es un gran honor para mí, soy consciente de que como el Nobel español y también soy consciente de que no me lo merecía, pero afortunadamente los jurados tenían otra opinión. Es tanto más alegría para mí porque es un premio español, y durante muchos, muchos años siempre he sido fanático de España y tenía mucha curiosidad por lo que estaba pasando en este país, desde la oposición antifranquista. Y entonces la transformación pacífica fue un modelo para mí y persuadí a mis amigos polacos para que siguieran este camino español en la segunda mitad de los años 80.

–Otros polacos ilustres fueron galardonados con el premio. Este es el caso de Kapuscinski, Zagajewski o, en otro campo, Krzysztof Wielicki (que es precisamente quien le propuso para el Premio) y también de su amigo el checo Václav Havel. ¿Qué significan para usted estos nombres y poder unirse a ellos en la lista de ganadores del “Princesa de Asturias”?

–Menciona a Kapuscinski y Zagajewski, y yo era amigo de ambos, pero realmente no conozco al Sr. Krzysztof Wielicki. Por supuesto, lo he visto varias veces y siempre he admirado sus logros, es un hombre que en su campo del montañismo ha hecho cosas realmente extraordinarias, por lo que el hecho de que él haya apoyado el premio para mí es extremadamente importante. Kapuscinski, por otro lado, fue desde el principio un autor de “Gazeta”, el periódico que edito, y fue un hombre de sensibilidad cercano a mí. Kapuscinski conocía el mundo, vio todas las revoluciones de su tiempo, y a menudo hablamos de este contraste entre la esperanza y la alegría asociadas con el acto revolucionario y las frecuentes y amargas decepciones que siguieron. Por tanto, supongo que Kapuscinski, como yo, era partidario del camino español de la dictadura a la democracia, es decir, un camino evolutivo, gradual, a través de la negociación, el entendimiento, y no a través de un acto revolucionario de destrucción, violencia y represalia. Adam Zagajewski, quizás el más grande poeta de mi generación, fue mi amigo durante casi cuarenta años y sus poemas nos dieron a todos, a la gente de la oposición democrática, una conciencia de fuerza, de fe, un espíritu de resistencia, así como un espíritu de ironía. Zagajewski podía conmover, pero también podía ser muy distante. Como dice el título de su ensayo “Solidaridad y soledad”, era al mismo tiempo solidario con su comunidad, pero muy resguardado de su propia autonomía. Y me parece que yo estaba entre los que entendieron su lección y probablemente la entendieron bien.

–El jurado ha querido premiar su labor como periodista y humanista en un momento en el que la libertad de prensa está fuertemente amenazada. ¿Es este un momento oscuro para la profesión?

–¿Si la libertad está hoy amenazada? Por supuesto, estamos lidiando con una ola populista y autoritaria, y esto se aplica no solo a Polonia, aunque en Polonia lo vemos muy dolorosamente. Vemos un agudo conflicto entre las políticas autoritarias del partido gobernante y el Gobierno y las expectativas de la sociedad civil. Queremos ser la voz de esta sociedad, y considerando que las autoridades no nos quieren, debemos ser una voz efectiva. Por supuesto, la democracia siempre está bajo amenaza. Esto es parte de su esencia, porque la democracia es el sistema que tolera a quienes quieren aniquilarlo. Y solo puede defenderse de ellos con los artículos constitucionales, no con otros artículos. No utiliza la violencia, la mentira o la falsedad. La democracia solo puede defenderse con su adhesión a la libertad y la verdad, estos son los dos pilares de los medios libres y estas son dos formas de defenderse contra estos aspectos oscuros de lo que amenaza a Europa hoy.

La democracia siempre está bajo amenaza, eso es parte de su esencia porque tolera a quienes quieren aniquilarla

–El auge del populismo y el autoritarismo se siente en todo el mundo, pero especialmente en Europa del Este. ¿Cómo combate el periodismo esta amenaza a la democracia?

–Vuelvo a lo que decía en la respuesta anterior: el auge del populismo está en todas partes, y la pregunta es cuál es la consigna para combatir esta amenaza a la democracia. El periodismo lucha, de esta manera, revelando la verdad sobre el estado del Estado y sobre el estado de la sociedad. Y no le teme a esta verdad, aun arriesgándose a que a muchos en el poder no les guste. Es importante destacar que las autoridades nos atacan organizando campañas, provocaciones y mentiras. No queremos luchar con estas armas, no son nuestras armas. Nuestras armas son la verdad, honestamente verificada, y la creencia de que siempre es mejor hablar que destruirse unos a otros. Bueno, tengo la impresión de que, tal como entienden la democracia, los regímenes autoritarios, es decir, Putin, Orban y Kaczynski, pero también Erdogan, Bolsonaro y Trump, todos tienen una imagen de “democracia caníbal”: eso significa que hay elecciones y el partido ganador tiene derecho a comerse a los que pierden. Bueno, esta filosofía del canibalismo en la política no nos conviene.

–Usted ha vivido la evolución de Polonia hacia la democracia. ¿Teme una regresión de los valores democráticos, en su país y en el resto de Europa?

–Por supuesto que tengo miedo, pero también sé que hay que creer que la democracia va a ganar. Este camino está lleno de baches, nunca ha sido recto como lo muestra todo el siglo XIX, así como la historia de España. Pero España, después de todas sus experiencias dramáticas –golpe de Estado, Guerra Civil, la dictadura franquista excepcionalmente cruenta– ha conseguido sin embargo la libertad y se defiende hoy: se defiende del populismo, se defiende del nacionalismo, se defiende del separatismo y se defiende de todos los que quisieran retirar a España de la UE europea. Nuestras tareas en Polonia son exactamente así: queremos que Polonia esté en la Unión Europea, en la familia de estados democráticos y naciones que defienden el hecho de que es el núcleo de Europa, es decir, esos valores cristianos, judeocristianos, que hablan de la necesidad del espíritu, la necesidad metafísica del espíritu, y los valores de la Ilustración que hablan de la necesidad de la razón y valores sociales que hablan de la necesidad del corazón. En esto consiste la identidad europea y en esto consiste la identidad de la oposición democrática polaca.

–Como polaco, con una guerra a las puertas de su país, ¿cómo ve el conflicto en Ucrania?

–En mi opinión, esto es un ataque bandolero de Putin, que pasó del autoritarismo al totalitarismo y antes de atacar a Ucrania, atacó a la sociedad rusa, porque destruyó las instituciones: en Rusia había una gran prensa que ya no existe, una gran televisión independiente liquidada, una estación de radio valiente como “El eco de Moscú” ha sido cancelada, y finalmente liquidó “Memorial” una gran institución fundada por Andréi Sájarov, un gran físico ganador del Premio Nobel. “Memorial” investigó la verdad sobre el terror estalinista y sus víctimas, y registró violaciones de los derechos humanos y civiles en la Rusia moderna. La liquidación del “Memorial” fundado por Sájarov al mismo tiempo que la construcción de los monumentos de Sájarov en las ciudades rusas muestra la hipocresía, la deshonestidad y la mezquindad del régimen de Putin. Miro a Ucrania con admiración y desesperación por este conflicto que no es un conflicto: es un ataque, un ataque brutal de la Rusia bandida de Putin contra Ucrania. Lo miro con desesperación porque veo víctimas, víctimas de bombardeos, tiroteos, violaciones, robos; víctimas de desplazamiento, refugiados, de los que hay muchos en Polonia, y a los que la sociedad polaca ayuda mucho, aunque el Gobierno se jacta de que son ellos. Pero no son ellos: es la sociedad polaca. Y finalmente, lo miro con admiración por el heroísmo con el que Ucrania está librando esta guerra, por su defensa, y no puede haber dudas al respecto. No se puede decir que la verdad está de los dos lados, no: hay un invasor, un bandido y una víctima del ataque de un bandido. Por eso repetimos en la redacción: “Hoy todos somos ucranianos”.