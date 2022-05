Rebelión en la OSPA: piden la dimisión de la gerente por la gestión del personal

Las aguas bajan revueltas en la Orquesta Sinfónica del Principado (OSPA). El sindicato CC OO ha pedido la dimisión de la gerente, Ana Mateo, por lo que consideran una actitud obstruccionista durante la reciente negociación para estabilizar a los interinos dentro de la administración autonómica. En concreto, el sindicato acusa a Mateo de retener la propuesta de regulación de los músicos y los administrativos de la orquesta “hasta el último momento”. De hecho, aunque la negociación duró diez días, Mateo no entregó la propuesta relativa a la OSPA hasta una hora antes de la reunión definitiva. Pero además, a nivel interno también discuten la gestión de la gerente en esta negociación, ya que solo se han podido lograr dos plazas, ambas de personal laboral: una para un auxiliar administrativo y otra para un profesor instrumentalista coprincipal. En el seno de la orquesta, especialmente entre el colectivo de músicos, las expectativas eran mucho más altas.

La gestión de Ana Mateo fue puesta en cuestión en la propia Mesa General de Negociación de la Administración, el pasado jueves. Fue allí donde los representantes de CC OO escenificaron su malestar y pidieron, ya en un primer momento, la dimisión de Ana Mateo. “La negociación se abrió el 4 de mayo y en pocas horas teníamos las propuestas de todos los organismos dependientes del Principado, salvo la de la OSPA: no la registró hasta las ocho de la mañana del mismo jueves, una hora antes del inicio de la reunión”, señalan desde el sindicato.

Este retraso en el registro de la propuesta motivó que los sindicatos no quisiesen entrar a valorar el fondo de la propuesta presentada por la orquesta: “No tenía sentido, ya no había tiempo de estudiarla ni se podía negociar nada”, señalan. Como tampoco era una opción tumbar una negociación que permitirá estabilizar a 8.413 interinos en toda la Administración del Principado, los sindicatos tuvieron que aceptar, no sin malestar, la propuesta de mínimos de la OSPA: dos plazas. CC OO, eso sí, exigió que constase en acta su petición de dimisión de Ana Mateo. Este periódico pidió a la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo una valoración de la petición de CC OO, toda vez que la consejera, Berta Piñán, preside además el Consejo Rector de la OSPA, aunque desde su departamento declinaron ofrecer cualquier declaración al respecto.

Enfrentamiento

La actuación del sindicato no gustó a la gerente de la OSPA. Según fuentes internas de la orquesta, Mateo protagonizó el viernes un sonoro enfrentamiento con una representante sindical de CC OO, llegando a acusar a la organización de querer acabar con su carrera en la OSPA, donde ejerce la gerencia desde 2007.

Era un síntoma de la tensión dentro de la orquesta, donde el malestar ha ido creciendo con el paso de las horas, y a medida que los músicos tomaban conciencia de hasta dónde alcanzará la regulación de interinos. Según diversas fuentes internas de la orquesta, Mateo había asegurado en las semanas previas a la apertura de las negociaciones que se iba a intentar estabilizar al mayor número posible de interinos, un compromiso que consideran que no ha cumplido. Dentro de la orquesta, muchos califican la actuación de la gerente como “chapuza”.

El fiasco en la estabilización de interinos es, en todo caso, un episodio más de la compleja gestión de personal de Ana Mateo al frente de la Orquesta Sinfónica. En los últimos años han sido varias las plazas de músicos que se han tenido que dirimir en los tribunales, un auténtico vía crucis judicial que, según diversas fuentes, irá in crescendo en los próximos meses.