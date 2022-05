El final de curso está cada vez más cerca y, con ellos, llegan los exámenes, la selectividad y las oposiciones. Cada vez nos cuesta más concentrarnos: estamos cansados, vemos el tiempo que hace a través de la ventana o, simplemente, no estamos motivados. Es por esta razón que los estudiantes recurren a diversos métodos o trucos para combatir contra esta falta de voluntad, y uno de los más populares actualmente es el Study with me.

Study with me, "estudia conmigo" en español, son unos streamings en los que se visualiza a otras personas estudiando con la finalidad de aumentar la motivación de estudio y, además, de sentir la compañía de otra persona mientras estás estudiando. Esta nueva técnica de concentración ha ido ganando fama en España gracias a plataformas como Youtube o Twitch en las que miles de estudiantes deciden hacer transmisiones en vivo mientras estudian, de manera que las personas que las vean se inspiren a la hora de llevar a cabo sus tareas. Casey Keith, estudiante de medicina en San Luis (Misuri) declara que: "es agradable tener a alguien a tu lado que te ayude a motivarte". Gracias a esta evolución de las técnicas de hábitos de estudio, un gran número de estudiantes ha logrado contagiarse del interés y la concentración de la persona que se encuentra detrás de la pantalla. Es por ello que hoy hemos decidido dejarte algunos canales de creadores de este tipo de contenido para que puedan ayudarte durante tu época de exámenes. No te los pierdas. Ana Blanca Ana Blanca es una de las streamers más famosas de los study with me en España. Esta influencer cuenta con 86.900 suscriptores en YouTube. Además de influencer, Ana es estudiante de cuarto de medicina, por lo que sube contenido casi todos los días entre dos y cuatro horas. Además, cuando se acercan los exámenes, hace jornadas de «estudia conmigo» intensivas de doce horas. Ángela Walteres Ángela Walteres cuenta con 3.480 suscriptores en Youtube. Esta streamer es también estudiante de medicina y comparte vídeos de study with me para sus seguidores. Merve Si quieres ampliar las opciones y, además, disfrutar de unas vistas asombrosas, te presento el canal de "Merve". Aparte de tener un ambiente agradable, Merve te ofrece una increíble vista de Glasgow a través de la ventana con el sonido de la lluvia de fondo. El canal cuenta con 633.000 suscriptores en Youtube y es uno de los más conocidos a nivel internacional. Esta opción es perfecta para relajarte durante tu sesión de estudio. Abao in Tokyo Nos desplazamos a Tokio. "Abao en Tokio" cuenta con 691.000 suscriptores y te ofrece música lo-fi mientras disfrutas de las vistas de un día lluvioso en Tokio. Este canal te ayudará a dejar la procrastinación con un entorno sensacional. Y tú, ¿con cuál te quedas?