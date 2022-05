Opinión de Carmen Osorio: "La pandemia ya solo existe en los colegios"

Imaginen por un momento que no hay conciertos. Ni estadios de fútbol repletos de gente cada fin de semana. Ni fiestas con sus verbenas y espichas. Ni inauguraciones ni eventos rebosantes de personas. Fíjense, se me vienen ahora a la cabeza las fotografías de nuestro presidente autonómico en la inauguración de El Vasco, sonriendo, sin mascarilla. Él, que tanto nos pide usarla. Disculpen ustedes, que ya me estoy yendo por los cerros de Úbeda. A lo que iba, imaginen que no pueden juntarse en cualquiera de esos lugares o festejos con personas que no son de su grupo estable de convivencia.

¿Y si les digo que no tienen que imaginarlo? ¡Está sucediendo en los centros educativos asturianos! Sí, señores y señoras, los colegios de nuestra comunidad son aquellos lugares donde los protocolos establecidos por nuestra Consejería de Educación mantienen advertencias tan inverosímiles como los grupos estables y distancias de seguridad. ¡Distancias de seguridad a estas alturas!, ¡no mezclar niños de distintos cursos!, ¡qué osadía! Me pregunto en qué mundo vive esta gente que decide estas cosas.

Siguiendo con los protocolos absurdos nos encontramos que se deben reducir los desplazamientos de los alumnos, no vaya a ser que los niños y chavales vayan esparciendo un virus que, por lo visto, se desintegra en restaurantes, discotecas y fiestas varias. Por cierto, yo voy a todos esos sitios. Bueno, a discotecas no, pero porque tengo cuatro churumbeles, no porque no tenga ganas.

Sigamos con los despropósitos que venía narrando aquí. “Se reducirá el acceso al centro educativo a personas ajenas a la comunidad educativa”. Básicamente, puedo ir a un concierto pero no debo entrar en el colegio de mis hijos. Ojo, que como tengo a una hija en Infantil, me puedo considerar afortunada porque mi centro me da permiso para entrar a ese edificio y no tener que soltar a una criatura de tres años en el portón del colegio. Pero si fuera por los otros tres niños que tengo en Primaria, llevaría dos años sin pisar el centro.

Por supuesto, el protocolo mantiene que las reuniones con las familias, las tutorías y esos menesteres sigan siendo telemáticamente, ustedes saben. Debe ser para que nos veamos lo justito las caras, para que no intervengamos en la educación de nuestros hijos y, si eso, que nos deshumanicemos del todo. Tampoco se pueden aglomerar las personas en los colegios, que ya lo hacemos en todos estos sitios que vengo mencionándoles. Y por todo esto, ¡las familias volvemos a quedarnos por tercer año consecutivo sin fiestas de fin de curso! Me consta que hay colegios que festejarán saltándose estas absurdas advertencias, lo cual aplaudo. Porque a veces hay que tener la valentía de no obedecer a quienes hacen las normas y no las cumplen; esas normas que son para unos pocos y no para todos; esas normas que no cumplen adultos y exigimos cumplan los que no tienen voz ni voto. ¿Hasta cuándo nuestra Consejería va a alargar esto?