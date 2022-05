Entrevista a Sergio Dalma: “Siempre me alejé de mi zona de confort, el día que no arriesgue dejaré la música”

Después de varias cancelaciones por la pandemia, Sergio Dalma por fin llega a Gijón para actuar. Lo hará mañana, en el teatro de La Laboral a partir de las 21.00 horas. Será con la gira de su último trabajo “Alegría”. Y que servirá también parar celebrar sus tres décadas de trayectoria, que era el plan inicial que tenía previsto en Asturias.

–No sé si es futbolero y madridista. Pero actúa en Gijón a la misma hora que la final de la Champions. ¿Tendrá que poner una pantalla como “Estopa” para ver el fútbol durante la actuación?

–(Risas). Hace mucho que ya no sigo el fútbol. El que tenga la entrada, después de dos años que está pendiente el concierto, no creo que falle a esta cita, tan esperada por mí y por el público.

–Después de varios aplazamientos, ¿lo afronta con más responsabilidad?

–Es emocionante saber que hay gente que me ha esperado durante dos años. Tengo ganas de darles las gracias en persona y que disfruten lo máximo. No será como estaba previsto por ese trabajo de los treinta años de trayectoria, pero sí lo haré con mucha alegría.

–Esa “Alegría” que da nombre a la gira de su último trabajo, ¿nos hace más falta que nunca o la alegría y la música siempre estarán en nuestra vida?

–Ahora mismo tiene mucha relevancia. Es un proyecto que nació en pleno confinamiento, con esas ganas de contagiar esa alegría, optimismo y vitalidad, que era algo que echaba mucho de menos.

–¿Qué tiene de especial?

–Me monté un estudio en casa y pude grabar las canciones en el momento que era adecuado. Son temas amasados de otra forma. La premisa que tenía con los autores era animar a la gente. De hecho, tuve que pedir que me mandasen alguna balada, que no tenía.

–Lleva una veintena de álbumes publicados. ¿Cuál es el secreto para no caer en el olvido y a la vez mantener la motivación?

–Al final es como todos los trabajos. La ilusión es tremendamente importante, y en los tiempos que corren mucho más. Cuando grabé mi primer disco pensé que había cumplido mi sueño y que me tocaba seguir con lo que hacía. Quería dedicarme a esto, bien con disco o sin él. Así que sigo disfrutando con muchas ganas. Mi preocupación ha sido siempre conocer a mi público y querer sorprenderlo. Siempre he estado alejado de mi zona de confort, el día que no arriesgue dejaré la música.

–Ese público que menciona que se ha preocupado de estudiar. ¿Qué es lo que le engancha a él?

–No soy autor, y siempre intento rodearme de autores jóvenes. Eso me aporta frescura al estilo y a la forma de expresar. Aprendo mucho de ellos. Y eso me ayuda para poder seguir conectando con mi público, que siempre está pendiente de cómo les puedo sorprender. Cuando saqué aquel “Bailar pegados”, a los años siguientes todo el mundo me decía que sacase otro. Pero tenía claro que había que pasar página y evolucionar.

–Dígame tres canciones indispensables de su carrera.

–Es complicado, pero diré alguna más. “Esa chica es mía”, “Bailar pegados”, “Galilea”, “Solo para ti” o “La vida empieza hoy”.

–¿Y cuál le marcó más?

–“Bailar pegados” significó mucho, marcó un momento, porque en ese disco también estaba “Galilea”. También se identifican mucho mis fans con ese periodo.

–Participó en Eurovisión. ¿Ha vuelto a notar este año la misma chispa que en su época?

–Ha cambiado mucho. Veo el Festival mío de 1991 y parece de final de curso. La producción de ahora es bestial. Echo de menos la música con la banda en vivo, pero la respuesta de este año me ha gustado, por la apuesta de Televisión Española por el Benidorm Fest. Y que se haya apostado más en serio.

–¿Repetiría?

–Tengo claro que no. Si voy ahora quedaría último (ríe). Es una experiencia única e irrepetible. Y ahora tienen que ir los jóvenes, los que empiezan.

–¿Alguna parada obligada en Asturias este fin de semana?

–Me encanta la sidra y la comida asturiana. Tengo una anécdota de la primera vez que vine, que me dijo un señor mayor que tuviera cuidado con la sidra, que me dejaría sin voz para cantar, y pensé para dentro que se me agarraría la voz. Efectivamente me dio una mala pasada, pero no puedo resistirme cuando vengo, porque disfruto mucho con una buena sidra y fabada.