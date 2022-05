Fue confirmarse la vuelta a los escenarios de “El Sueño de Morfeo” y a Cristina Gutiérrez –27 años, natural de Arriondas– le faltó tiempo para sacar las entradas. La suya y la de dos amigas con las que piensa corear en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo todas las canciones con las que el grupo astur-canario se ganó al público en la primera década de este siglo.

Tras nueve años sin realizar conciertos, la banda volverá a dejarse oír en directo. Será en ración doble, en el teatro de la Laboral de Gijón (17 de junio, a las 20.30 horas) y en el citado Auditorio de Oviedo (un día después, el 18 de junio, a la misma hora), y con recaudación solidaria por La Palma. Dos recitales históricos con los que Raquel del Rosario, Juan Suárez y David Feito se han sumado ilusionados al “Gran Reto Solidario” que les lanzó Prensa Ibérica, grupo editorial al que pertenece LA NUEVA ESPAÑA, y Endesa Music Lover, para apoyar a los damnificados por el volcán de Cumbre Vieja, a los que se dedicará la recaudación.

“Me gusta el grupo, su música, y me parece una gran iniciativa solidaria que merece la pena apoyar; tengo oposición la misma mañana del concierto, pero no faltaré y ya tengo las entradas”, confesaba Cristina Gutiérrez cuando solo habían pasado unas horas del inicio de la venta de localidades. Ella recurrió a la compra por internet, que en el caso del concierto de Gijón puede hacerse en la web laboralciudaddelacultura.com y la Red de Entradas Liberbank, y para el de Oviedo en la web entradas.oviedo.es.

De forma presencial las localidades para el concierto de Gijón se pueden adquirir en la recepción de la Laboral Ciudad de la Cultura; en el Centro de Información Turística de Asturias, en Oviedo, o en la recepción del Centro Niemeyer, en Avilés. Para el concierto de Oviedo la venta física se hace en las taquillas del teatro Campoamor.

Dice Cristina Gutiérrez que, si bien parece que “ha pasado muchísimo tiempo y muchísimas cosas” desde la erupción del volcán de Cumbre Vieja, lo cierto es que no ha transcurrido aún ni medio año y las necesidades en la zona aún son enormes. “Seguro que cualquier ayuda aún es necesaria”, sostiene esta maestra de formación a la que le vienen a la cabeza “la primera vez que vi a ‘El Sueño de Morfeo’, tenía 9 o 10 años y fue en el patio del Instituto de Cangas de Onís. Yo aún iba al colegio de Arriondas y luego ese sería mi instituto. Así que vaya si tengo recuerdos asociados al grupo”, señala, confirmando que ella será una de las voces que corearán con gusto grandes temas como “Nunca volverá”.

De esa canción y de otras como “Okupa de tu corazón” se acuerda también Alberto Algueró, natural de La Gomera y afincado en Gijón, ya que en la región están sus raíces familiares. “La iniciativa de Prensa Ibérica me parece, claramente, digna de halago. La situación en La Palma no ha sido fácil. Y aunque es verdad que las cosas han vuelto un poco a su cauce, los daños que causó la erupción siguen estando patentes y cualquier ayuda es poca”, dice. A Algueró no le extraña que esa ayuda extra haya sido “un motivo muy bonito por el que ‘El Sueño de Morfeo’ vuelva a juntarse”. Por no hablar de que “en su día pegó muy fuerte y veo que hay ganas de oírles de nuevo. Ojalá que las citas sean un éxito y sirvan para recaudar mucho dinero para La Palma”.