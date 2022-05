Un trabajador sin Bachiller (pero con experiencia) podrá acceder a la Universidad si sale adelante la ley de Subirats

La futura ley universitaria permitirá que un trabajador sin el Bachillerato pero con experiencia en el campo pueda estudiar una carrera. Hasta ahora esta vía de acceso existía en algunas instituciones académicas del país –es el caso de la asturiana–, sin embargo se restringía a mayores de 40 años. Si el anteproyecto del ministro Joan Subirats sale adelante, la condición de la edad desaparecerá. No obstante, el Rectorado de Ignacio Villaverde no considera “relevante” esta novedad. “La experiencia nos demuestra que no es un acceso que sea demandado por la sociedad”, afirma el vicerrector de Estudiantes, Alfonso López Muñiz. Da datos: la última convocatoria (para mayores de 40) estuvo abierta del 1 al 28 de febrero y “no recibió ningún candidato”.

La normativa actual (el real decreto 412/2014, de 6 de junio) establece que podrán acceder a la universidad “los candidatos con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza, que no posean ninguna titulación académica habilitante –Bachillerato con Selectividad o alguna de las pruebas de acceso para mayores de 25, 40 o 45 años– y cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad en el año natural de comienzo del curso académico”. La nueva ley dedica un artículo entero a este punto y básicamente dice lo mismo, pero eliminando el requisito de la edad. El objetivo, según recoge el borrador, es “facilitar la actualización de la formación y la readaptación de profesionales”. No da detalles de cómo se concretaría esa alternativa, sino que alude a que “el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, establecerá reglamentariamente las condiciones y regulará los procedimientos”. Algo más de demanda que esta vía, destaca el vicerrector Alfonso López Muñiz, tienen en Asturias las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 24, de 40 y de 45. En este curso, por ejemplo, accedieron a grados en la Universidad de Oviedo 33 personas por la pruebas para mayores de 25, cuatro por la prueba de mayores de 40 y cinco por la de mayores de 45. No fueron todos los que aprobaron el examen. Según las estadísticas del Rectorado, se presentaron al examen 139 personas mayores de 25 años y aprobaron un total de 70. Sin duda fue la más numerosa. Aun así, hubo 9 personas mayores de 40 que hicieron el examen y, de ellos, la pasaron 6; y 26 se presentaron a la de mayores de 45, de los que aprobaron finalmente 11.