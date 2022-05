Echa a andar en Oviedo la Escuela Permanente de Mujeres Jóvenes Feministas

La directora general de Igualdad y del Instituto Asturiano de la Mujer, Nuria Varela, inauguró ayer en Oviedo la Escuela Permanente de Mujeres Jóvenes Feministas con un alegato contra “la feminización de la pobreza”. “Es un hecho al que nos estamos enfrentando desde hace mucho tiempo, hemos visto como la pandemia como ha impactado doblemente en las mujeres, lo estamos viendo con la guerra y si vamos a colectivos como el de las madres solteras, las familias monomarentales, aún más”, argumentó.

La directora del Instituto de la Mujer abogó por fomentar “la conciliación y sobre todo la corresponsabilidad” para romper el círculo de pobreza en el que se ven atrapadas algunas mujeres, evitando que se vean abocadas a “hacerse cargo en solitario de los cuidados y a restar tiempo para el trabajo, la formación y el desarrollo de su carrera profesional, con lo que eso significa de menos ingresos a final de mes”.

Nuria Varela defendió la gestión del Ejecutivo regional para combatir la pobreza femenina: “Llevamos toda la legislatura trabajando intensamente sobre ello, contra la brecha salarial, abriendo la mesa sectorial de Igualdad en la concertación, impulsando todo lo que tiene que ver con el ámbito de cuidados, el plan de conciliación que viene del Estado...”.

A través de los fondos del Plan Corresponsables, destacó, Asturias recibe cerca de 4,5 millones de euros, de los cuales el Gobierno del Principado ha transferido tres a los ayuntamientos para que se ocupen directamente de su gestión.

En ese contexto, Nuria Varela se refirió a la pobreza menstrual. “No sé si hay que hablar de pobreza menstrual o de feminización de la pobreza en general”, planteó. Agradece, en cualquier caso, que se haya logrado “poner el foco” sobre un asunto como la menstruación, que “forma parte de la vida de la mitad de la población, y sobre la necesidad de acabar con la tasa rosa, no solo en los productos de higiene menstrual, porque todos los productos femeninos son más caros”. “Asturias no puede bajar el IVA pero el Gobierno de España está trabajando en ello”, añadió.

La responsable de Igualdad del Principado recomendó, además, que se tenga en cuenta el problema del acceso a los productos de higiene femenina “cuando se hacen llamamientos a la sociedad para ayudar a países en situaciones conflictivas o a familias en una situación económica complicada”, incorporándolos a los paquetes y los envíos de ayuda humanitaria.

Dado que la nueva escuela feminista del Principado está dirigida a mujeres jóvenes, Nuria Varela animó ayer a sus primeras alumnas a promover “espacios intergeneracionales”, donde “las distintas generaciones de feministas se escuchen y hagan propuestas de manera conjunta”. También las invitó a trasladar sus sugerencias, fruto del trabajo y el intercambio de impresiones en el transcurso de las sesiones de la Escuela, a la Dirección General de Igualdad.

Nuria Varela, que milita en el feminismo radical desde su juventud y que es autora de varios libros sobre ese asunto, también advirtió a las jóvenes sobre el alcance del reto que han decidido afrontar. “Ser feminista es muy difícil, primero porque el feminismo hay que buscarlo, no viene a ti; aún no se enseña en las aulas ni en la Universidad, empieza a estudiarse en los estudios de postgrado”, les explicó. También es difícil, continuó, “porque para ser feminista hay que ser valiente; ahora no está tan mal visto como en mi época, siempre que no molestes al patriarcado, que seas simpática”.

“El feminismo es una teoría política que ha cambiado el mundo y lo sigue cambiando, y que se enfrenta a problemas tan serios como la violencia de género”, subrayó, de modo que “hay que estar muy bien armada intelectualmente para poder caminar con seguridad en este momento tan confuso y tan violento”.